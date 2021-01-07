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Tiffany併入LVMH 正式揮別獨立之身

中央社／紐約7日專電
成立183年的珠寶商蒂芙尼美東時間7日正式併入酩悅軒尼詩－路易威登集團，揮別獨立之身。(歐新社)
成立183年的珠寶商蒂芙尼美東時間7日正式併入酩悅軒尼詩－路易威登集團，揮別獨立之身。(歐新社)

酩悅軒尼詩－路易威登集團（LVMH）今天宣布158億美元收購美國珠寶商蒂芙尼（Tiffany）的交易完成，並指派新任高層接管，成立183年的蒂芙尼正式揮別獨立之身。

根據LVMH聲明，原任路易威登（LV）高層的勒德呂（Anthony Ledru）回鍋蒂芙尼，接替包里歐洛（Alessandro Bogliolo）擔任執行長；LVMH掌門人阿爾諾（Bernard Arnault）次子亞歷山大（Alexandre Arnault）出任蒂芙尼產品暨公關事務執行副總裁。

擔任蒂芙尼執行長3年多的包里歐洛將在交接任務完成後離開公司。

總部設在法國巴黎的LVMH擁有LV、迪奧（Dior）、寶格麗（Bulgari）等品牌，為全球精品業一哥，收購蒂芙尼有助搶攻高檔珠寶市場，過程卻一波三折。

2019年11月，LVMH宣布以約162億美元買下蒂芙尼，交易截止期限卻兩度延後。2020年9月，LVMH以疫情衝擊蒂芙尼業績為由宣布停止收購，蒂芙尼隨後控告LVMH並要求履約。雙方最終各退一步，以每股131.5美元成交，比原始價碼低2.6%。

蒂芙尼股東去年底一面倒同意這筆交易，併入LVMH 後，蒂芙尼從紐約證券交易所（NYSE）下市。

阿爾諾在聲明中表示，蒂芙尼是全球珠寶業代表性品牌與經典象徵，不僅是愛情同義詞，蒂芙尼藍盒也在世界各地備受尊崇，「我們看好蒂芙尼加快成長、創新，在眼光獨到的顧客最珍惜的人生成就與回憶中保有重要地位的能力」。

47歲的勒德呂被賦予帶領蒂芙尼脫胎換骨的重任。他在精品業打滾20多年，2013年起擔任蒂芙尼北美事業資深副總裁，隔年跳槽LV後接任美洲事業執行長，2017 年升任LV全球商業活動事務執行副總裁。

老牌的蒂芙尼近年致力吸引年輕客群，拓展婚戒以外的產品線，但在競爭激烈的精品業中業績並不出色。2019冠狀病毒疾病疫情期間，蒂芙尼門市客流銳減，去年底消費旺季業績略有起色，但景氣復甦前景不明，蒂芙尼經營仍深具挑戰。

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