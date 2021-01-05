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麒麟來了！江詩丹頓Vacheron Constantin祥雲天降

記者釋俊哲／綜合報導
來自日內瓦的工匠大師，選擇以金絲嵌花和浮凸雕飾雙重技藝，在表面勾勒出麒麟的雄偉繁複層次。圖：江詩丹頓提供
來自日內瓦的工匠大師，選擇以金絲嵌花和浮凸雕飾雙重技藝，在表面勾勒出麒麟的雄偉繁複層次。圖：江詩丹頓提供

從上古時代人類文明建立之初，東西方各有不同神話創造出空想的神獸，帶來或威嚇或祈福的意念。江詩丹頓（Vacheron Constantin）以虛擬空想的「麒麟」為靈感，帶來一只Traditionnelle陀飛輪腕表「祥瑞麒麟」，將品牌擁有200多年的多項精湛工藝疊加以太初上古的聯想，散發時光的優雅況味。

18K玫瑰金的表殼、表耳與側邊，以線雕工藝呈現「祥雲」圖騰，暗示好事降臨。圖：江...
18K玫瑰金的表殼、表耳與側邊，以線雕工藝呈現「祥雲」圖騰，暗示好事降臨。圖：江詩丹頓提供

相傳結合龍、馬、鹿、牛，四種生物特徵的麒麟，其音聲如雷，奔馳時身上帶有焰火，但個性溫和，有「仁」德的聯想，同時舉凡麒麟出現之處，必有好事發生；來自日內瓦的工匠大師，選擇以金絲嵌花和浮凸雕飾（ramolayé）雙重技藝，在厚度不超過0.4毫米的金質表面上，炮製出兩只對望的麒麟，左邊的雄獸「麒」腳踏福球，象徵權力在握、運籌帷幄，右邊的雌獸「麟」則腳踏元寶，代表喜足與繁盛。

江詩丹頓Traditionnelle陀飛輪腕表「祥瑞麒麟」，玫瑰金、42毫米、手...
江詩丹頓Traditionnelle陀飛輪腕表「祥瑞麒麟」，玫瑰金、42毫米、手上鍊機芯、時間顯示、陀飛輪。圖：江詩丹頓提供

同時線雕技法則運用在表殼、表耳的側面，以層層迴旋、帶有東方宗教想像的「祥雲」圖案，暗示麒麟與好事的降臨。42毫米、頗具份量的18K玫瑰金表殼內，使用了江詩丹頓自製的2260手上鍊陀飛輪機芯，並具備長達14日的動力儲存，可在表面的12點鐘方向讀取。全世界限量18只，並將僅在江詩丹頓專賣店中販售。

江詩丹頓自製的2260手上鍊陀飛輪機芯具備14日長動力，共由231個零件組成。圖...
江詩丹頓自製的2260手上鍊陀飛輪機芯具備14日長動力，共由231個零件組成。圖：江詩丹頓提供

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