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變身環保航海王 PANERAI推全新Mike Horn綠材質陀飛輪

記者釋俊哲／綜合報導
可在夜間發光的PAM 01108腕表，探險、讀時，不分晝夜。取材自PANERAI官方網站
可在夜間發光的PAM 01108腕表，探險、讀時，不分晝夜。取材自PANERAI官方網站

基於對環保、永續、海洋精神的探求，沛納海曾與知名探險家、也是品牌友人Mike Horn推出聯名的PAM 00984腕表，並從Mike Horn駕駛船只的鋼材回收再利用製成表殼材料，品牌近期在推出一只PAM01108限量腕表，透過腕表的複雜功能、限量與回收再利用，訴求永續精神。

PANERAI Submersible EcoPangaea™ Tourbill...
PANERAI Submersible EcoPangaea™ Tourbillon GMT - 50mm腕表Mike Horn特別版，與知名探險家Mike Horn合作，全世界限量5只。取材自PANERAI官方網站

有別於前一版的Mike Horn聯名腕表，PAM01108同採限量發行，並使用由Mike Horn駕駛船只的鈦金屬回收再利用，製成

EcoPangaea™回收金屬、再運用在PAM01108表殼；動力來源使用沛納海表廠自製的P.2005/T鏤空手上鍊機械機芯，每小時振動28,800次，並具備Incabloc®防震裝置、三個發條盒，因此帶來六日的動力儲存，並由277個零件所組成。

Mike Horn曾於Instagram表示，「享受，就是當你發現你的能力超越心...
Mike Horn曾於Instagram表示，「享受，就是當你發現你的能力超越心智所設下的限制。」取材自Instagram

常於冰山、極地、山岳冒險的Mike Horn，是知名的探險家。取材自Instag...
常於冰山、極地、山岳冒險的Mike Horn，是知名的探險家。取材自Instagram

這只複雜功能腕表並具有兩地時間、陀飛輪與鏤空表面等特色，而尺寸則從前一代的47毫米擴大為50毫米，同時鏤空的表面帶有鮮明的工業風格，PAM01108的限量數量也從PAM00985的19枚，限縮為更少的5枚。

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