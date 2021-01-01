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超美金牛腕表報到 美鑽琺瑯加持 貴氣狂奔2021

記者釋俊哲／綜合報導
36毫米的玫瑰金表殼，表圈、表面，牛身中鑲嵌以鑽石，全數180顆總重約2.8克拉。圖：Harry Winston提供（合成圖）
36毫米的玫瑰金表殼，表圈、表面，牛身中鑲嵌以鑽石，全數180顆總重約2.8克拉。圖：Harry Winston提供（合成圖）

農曆傳統年份，以天干地支將節氣時間化分，也將歲時劃分為12生肖。2021為辛丑年，也是傳統的生肖「牛」年，多家高級鐘表珠寶品牌如海瑞溫斯頓（Harry Winston）、寶珀（Blancpain）與伯爵（PIAGET）也紛紛推出牛年主題的珠寶或複雜限量腕表，展望全新一年。

由於人們對新的一年總帶有祈願的聯想，海瑞溫斯頓（Harry Winston）Premier系列牛年生肖腕表則在紅色珍珠母貝表面上，重現一只昂首遠眺的「玫瑰金牛」。簡單的輪廓卻勾勒出鮮明形體印象，36毫米的玫瑰金表殼，表圈、表面，牛身中鑲嵌以鑽石，全數180顆總重約2.8克拉，機芯並具備扁平狀矽游絲，全球限量8只；伯爵（PIAGET）則再度與琺瑯名匠Anita Porchet合作，表面以大明火掐絲琺瑯技法，繪製出一尊猛牛的抖擻神情，與散發力量的飽滿身形，並以金線勾勒，是為「掐絲」緣由，表面五點鐘方向並有匠師名字縮寫，全球限量38只。

而最早引領生肖年份腕表風潮的寶珀（Blancpain），則帶來一只Traditional Chinese Calendar中華年曆腕表，表款配備中華傳統曆法的主要顯示：十二時辰、星期、月份、閏月、十二生肖、五行和十天干；同時十天干則和以十二生肖象徵的十二地支相結合，最後組合為60組不同的天干地支組合。

45毫米的表面上，將在三個次表盤（sub-dial）上顯示包含十二時辰、十二生肖、農曆月份日期、五行、天干、閏月的傳統曆法，表面則由大明火琺瑯燒製，錶耳下方並有隱藏式調校，快調方便。鉑金限量50只、玫瑰金則採常規生產。

PIAGET Altiplano系列牛年生肖掐絲琺瑯工藝錶盤超薄手上鍊腕表，白K...
PIAGET Altiplano系列牛年生肖掐絲琺瑯工藝錶盤超薄手上鍊腕表，白K金、38毫米、時間顯示、限量38只。圖： PIAGET提供
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Blancpain Traditional Chinese Calendar中華年曆腕表，玫瑰金、45毫米、時間顯示、傳統曆法顯示。圖： Blancpain提供

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