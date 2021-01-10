歲末年初年會搶鏡 仙女們穿什麼？別穿什麼？

金屬質地、亮片、珠花都很適合節日效果。（每青提供）

歲末年初，對不少朋友來說，年會就在轉角。雖然因為新冠肺炎疫情 ，年會紛紛轉至網路舉辦，但仍然要精心裝扮出席這個公司一年一度的重大活動。（男生容易啊，西裝革履，加個領花袖扣，滿分了。）

小黑裙、深藍連衣裙，當然是中規中矩的。

小辦法 更加出彩

不過，節慶大會，想要稍微比平時「出彩」一些的話，不妨借用如下小辦法：

選更「華貴」的絲絨面料更富有節日氣息。（每青提供）

●選更「華貴」的面料——絲絨、緞面，自帶啞光/閃光效果。就比平日的棉、麻、呢、毛料更富有節日氣息。

●金屬質地、亮片、珠花——這些也都是很適合節日效果的。哪怕「嚴肅堅硬」的西裝，穿件釘了亮片的，馬上也會活潑喜慶起來。仙女們記得：深色底色加亮片，比淺色顯瘦。

袖口、領邊，不妨選比平日更有設計感的。（每青提供）

●袖口、領邊，不妨選比平日更有設計感的。

白色、紅色、金色等小傲嬌的顏色，也都可以拿出來穿一下了。（每青提供）

●白色、紅色、金色等小傲嬌的顏色，也都可以拿出來穿一下了。

有些「坑」 最好避開

但是，年會著裝也有一些「坑」是最好避開的：

動物紋路自帶野性和cougar感，跟知性的氣質稍有衝突，對於比較專業、傳統的行業，就並非年會著裝的上佳選擇。（每青提供） 小面積捎帶上一點動物紋路也是可以的。（每青提供）

●動物紋路——動物紋路自帶野性和cougar感，跟知性的氣質稍有衝突。對於比較專業、傳統的行業，例如律師事務所，就並非年會著裝的上佳選擇。當然，實在喜歡的話，小面積捎帶上一點，還是OK的。

羽毛裝飾會應慎重選擇，弄不好就顯得浮誇。（每青提供）

●羽毛裝飾——跟動物紋路相似，也是要慎重。弄不好就給人一丟丟反智浮誇的觀感。

「內衣感」的晚裝更容易被畫入「don't take her seriously（不必把這人當回事）」的類別。（每青提供） 「內衣感」的晚裝更容易被畫入don't take her seriously（不必把這人當回事）的類別。（每青提供）

●極細吊帶和緊身胸衣版型的連衣裙——所有這類有「內衣感」的晚裝，相對的都沒有圓領、翻領、一字肩、斜肩甚至halter的氣場強大，會更容易被畫入「don't take her seriously」（不必把這人當回事）一類。

色彩上非常「小女孩兒」，再加上鼓鼓的泡泡裙設計和兩層閃亮蝴蝶結，太稚齡感。（每青提供）

●過多修飾物——比如色彩上非常「小女孩兒」，再加上鼓鼓的泡泡裙設計和兩層閃亮蝴蝶結，太稚齡感。所有那些微縮了之後、五歲小侄女穿上也會好看的裙子，其實就保證不適合年會了。

荷葉邊、蝴蝶結、塔裙疊加，撲面走來叫人眼花繚亂，應該避免。（每青提供）

再比如荷葉邊、蝴蝶結、塔裙疊加，撲面走來叫人眼花繚亂、應接不暇。Less is more（少就是好）是真的。出門前摘掉身上至少一件飾物，乃是真理。

大塊蕾絲、鏤花有時候連模特都駕馭不好。（每青提供）

●大塊蕾絲——能把一身蕾絲穿得雅致漂亮的姑娘，其實不多。有時候連模特都駕馭不好大面積的鏤花、蕾絲。（但是小小的、細節局部的蕾絲卻很容易增色。）

皮革雖然很硬氣，但是正式場合加室內活動，穿大面積的、甚至全身皮革，會有一種鐵板一塊、或是在玩cosplay的突兀感。（每青提供） 皮革雖然很硬氣，但是正式場合加室內活動，穿大面積的、甚至全身皮革，會有一種鐵板一塊、或是在玩cosplay的突兀感。（每青提供）

●大面積皮革——皮革雖然很硬氣，但是正式場合加室內活動，穿大面積的、甚至全身皮革，會有一種鐵板一塊、或是在玩cosplay的突兀感。僅僅在西裝肘部或肩袖之間拼接一點，倒是恰當的冬天質感。

睡衣雖被時尚雜誌稱為新時尚，但不適合穿去除了睡衣趴之外的公共場合。（每青提供）

●睡衣——無論《Vogue》雜誌如何說睡衣是新時尚，不，穿它去除了睡衣趴以外的公共場合都不OK，不管鑲了多少亮片珠花。（大家別笑，穿睡衣來公司趴體，我是見過的……）

祝大家在年會上玩得開心、漂漂亮亮！

（作者為紐約 律師，公眾號《每青在美國 》作者）