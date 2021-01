歲末年初年會搶鏡 仙女們穿什麼？別穿什麼？

金屬質地、亮片、珠花都很適合節日效果。(每青提供)

歲末年初,對不少朋友來說,年會就在轉角。雖然因為新冠肺炎疫情 ,年會紛紛轉至網路舉辦,但仍然要精心裝扮出席這個公司一年一度的重大活動。(男生容易啊,西裝革履,加個領花袖扣,滿分了。)

小黑裙、深藍連衣裙,當然是中規中矩的。

小辦法 更加出彩

不過,節慶大會,想要稍微比平時「出彩」一些的話,不妨借用如下小辦法:

選更「華貴」的絲絨面料更富有節日氣息。(每青提供)

●選更「華貴」的面料——絲絨、緞面,自帶啞光/閃光效果。就比平日的棉、麻、呢、毛料更富有節日氣息。

●金屬質地、亮片、珠花——這些也都是很適合節日效果的。哪怕「嚴肅堅硬」的西裝,穿件釘了亮片的,馬上也會活潑喜慶起來。仙女們記得:深色底色加亮片,比淺色顯瘦。

袖口、領邊,不妨選比平日更有設計感的。(每青提供)

●袖口、領邊,不妨選比平日更有設計感的。

白色、紅色、金色等小傲嬌的顏色,也都可以拿出來穿一下了。(每青提供)

●白色、紅色、金色等小傲嬌的顏色,也都可以拿出來穿一下了。

有些「坑」 最好避開

但是,年會著裝也有一些「坑」是最好避開的:

動物紋路自帶野性和cougar感,跟知性的氣質稍有衝突,對於比較專業、傳統的行業,就並非年會著裝的上佳選擇。(每青提供) 小面積捎帶上一點動物紋路也是可以的。(每青提供)

●動物紋路——動物紋路自帶野性和cougar感,跟知性的氣質稍有衝突。對於比較專業、傳統的行業,例如律師事務所,就並非年會著裝的上佳選擇。當然,實在喜歡的話,小面積捎帶上一點,還是OK的。

羽毛裝飾會應慎重選擇,弄不好就顯得浮誇。(每青提供)

●羽毛裝飾——跟動物紋路相似,也是要慎重。弄不好就給人一丟丟反智浮誇的觀感。

「內衣感」的晚裝更容易被畫入「don't take her seriously(不必把這人當回事)」的類別。(每青提供) 「內衣感」的晚裝更容易被畫入don't take her seriously(不必把這人當回事)的類別。(每青提供)

●極細吊帶和緊身胸衣版型的連衣裙——所有這類有「內衣感」的晚裝,相對的都沒有圓領、翻領、一字肩、斜肩甚至halter的氣場強大,會更容易被畫入「don't take her seriously」(不必把這人當回事)一類。

色彩上非常「小女孩兒」,再加上鼓鼓的泡泡裙設計和兩層閃亮蝴蝶結,太稚齡感。(每青提供)

●過多修飾物——比如色彩上非常「小女孩兒」,再加上鼓鼓的泡泡裙設計和兩層閃亮蝴蝶結,太稚齡感。所有那些微縮了之後、五歲小侄女穿上也會好看的裙子,其實就保證不適合年會了。

荷葉邊、蝴蝶結、塔裙疊加,撲面走來叫人眼花繚亂,應該避免。(每青提供)

再比如荷葉邊、蝴蝶結、塔裙疊加,撲面走來叫人眼花繚亂、應接不暇。Less is more(少就是好)是真的。出門前摘掉身上至少一件飾物,乃是真理。

大塊蕾絲、鏤花有時候連模特都駕馭不好。(每青提供)

●大塊蕾絲——能把一身蕾絲穿得雅致漂亮的姑娘,其實不多。有時候連模特都駕馭不好大面積的鏤花、蕾絲。(但是小小的、細節局部的蕾絲卻很容易增色。)

皮革雖然很硬氣,但是正式場合加室內活動,穿大面積的、甚至全身皮革,會有一種鐵板一塊、或是在玩cosplay的突兀感。(每青提供) 皮革雖然很硬氣,但是正式場合加室內活動,穿大面積的、甚至全身皮革,會有一種鐵板一塊、或是在玩cosplay的突兀感。(每青提供)

●大面積皮革——皮革雖然很硬氣,但是正式場合加室內活動,穿大面積的、甚至全身皮革,會有一種鐵板一塊、或是在玩cosplay的突兀感。僅僅在西裝肘部或肩袖之間拼接一點,倒是恰當的冬天質感。

睡衣雖被時尚雜誌稱為新時尚,但不適合穿去除了睡衣趴之外的公共場合。(每青提供)

●睡衣——無論《Vogue》雜誌如何說睡衣是新時尚,不,穿它去除了睡衣趴以外的公共場合都不OK,不管鑲了多少亮片珠花。(大家別笑,穿睡衣來公司趴體,我是見過的……)

祝大家在年會上玩得開心、漂漂亮亮!

(作者為紐約 律師,公眾號《每青在美國 》作者)