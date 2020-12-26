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2020鐘表百大熱搜榜 勞力士囊括36席次最多

記者釋俊哲 / 綜合報導
ROLEX不愧有表王之稱，在Top 100百大熱搜榜單中，拿下超過1/3席次。圖：ROLEX提供
ROLEX不愧有表王之稱，在Top 100百大熱搜榜單中，拿下超過1/3席次。圖：ROLEX提供

台灣鐘表網站「名表指南（Horoguides）」統計的2020百大熱搜榜單，已於日前出爐。網站實際統計365天所有網路使用者的真實點閱次數，進而列出年度Top 100的熱搜榜單，其中勞力士（ROLEX）不負眾望，共囊括100個席次中的36位超過1/3、單Top10便拿下8個席次，不愧有表王之稱。

藍、紅雙色圈的GMT-Master II Ref. 126710BLRO，使用了...
藍、紅雙色圈的GMT-Master II Ref. 126710BLRO，使用了「五珠帶」。圖：ROLEX提供

綠色表面的IWC葡萄牙系列計時碼表，是專賣店獨賣款。圖：IWC提供
綠色表面的IWC葡萄牙系列計時碼表，是專賣店獨賣款。圖：IWC提供

勞力士的36款年度熱搜，又包含了Submariner、Daytona、GMT-MASTER II、SKY-DWELLER、蠔式恆動（Oyster Perpetual）、AIR-KING等九個款式系列，因為材質、表面、配色不同，合計有36款不同型號。

其中「水鬼王」Submariner展現超強人氣，在Top 5便拿下3個席次，而身為國際拍賣會常客的DAYTONA則後勁強韌，席次橫跨Top 3到Top 82，即便是Top 82的DAYTONA 116515LN-0041，仍有9.9分高評；另外GMT-MASTER II也是人氣款式，雖僅入席三名，但有兩位在前十名，第三位在Top 11。

年度熱搜Top 3的ROLEX Cosmograph Daytona，是國際拍賣...
年度熱搜Top 3的ROLEX Cosmograph Daytona，是國際拍賣會搶手常客。圖：ROLEX提供

百年靈的Endurance Pro表款，在Horoguide的2020百大熱搜榜...
百年靈的Endurance Pro表款，在Horoguide的2020百大熱搜榜中，有滿分10分評。圖：Breitling提供

而除了勞力士獨走，也有多個腕表品牌款式成為年度亮點，例如Top 90的江詩丹頓（Vacheron Consantin）縱橫四海系列便有9.8分高評，而近期同系列藍色表面的Dual Time款式也在市場頻頻成交；百年靈（Breitling）的Endurance Pro使用超級石英機芯，加上環保袋念的尼龍表帶可有多色選擇，位於榜單第89位，但有10.0滿分高評。

江詩丹頓縱橫四海系列藍色表面的Dual Time款本月在市場頻頻成交，人氣看漲。...
江詩丹頓縱橫四海系列藍色表面的Dual Time款本月在市場頻頻成交，人氣看漲。圖：Vacheron Constantin提供。

年度排名Top 2的ROLEX綠色表圈的Submariner Date Ref....
年度排名Top 2的ROLEX綠色表圈的Submariner Date Ref. 126610lV，是2020年全新款式。圖： ROLEX提供

格外值得一提的還有Top 7的浪琴（Longines）深海征服者精鋼綠色表面款，專賣店獨賣，而且是Top 10以內唯一低於10萬元的入門價，顯現網友熱愛程度；最後拔得頭籌Top 1的則是歐米茄（OMEGA）的超霸系列Snoopy登月紀念計時碼表第三代，由於Snoopy的俏皮形象、歐米茄與登月的歷史情懷，加上有別於前兩代的限量，第三代將採量產，因而成為年度熱搜王，後續值得觀察。

專賣店限定的Longines，HydroConquest深海征服者系列軍綠色款。...
專賣店限定的Longines，HydroConquest深海征服者系列軍綠色款。圖： Longines提供

向來鎖定運動風格的百年靈，今年有Endurance Pro表款使用「超級石英機芯...
向來鎖定運動風格的百年靈，今年有Endurance Pro表款使用「超級石英機芯」。圖：Breitling提供

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