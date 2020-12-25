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香奈兒找來皇室代言人 有請摩納哥公主

記者吳曉涵／台北報導
葛莉絲凱莉外孫女夏洛特卡西拉奇成為香奈兒品牌大使，由她擔綱主覺得2021春夏高級時裝系列形象廣告會在1月1日曝光。（圖：香奈兒提供）
葛莉絲凱莉外孫女夏洛特卡西拉奇成為香奈兒品牌大使，由她擔綱主覺得2021春夏高級時裝系列形象廣告會在1月1日曝光。（圖：香奈兒提供）

時尚品牌香奈兒的代言陣容又多了一位新成員，就是已故美國女星葛莉絲凱莉和摩納哥親王蘭尼埃三世的外孫女夏洛特卡西拉奇（Charlotte Casiraghi）！雙方合作將從2021年1月開始，夏洛特也是2021春夏高級時裝系列形象廣告主角，視覺影像會在1月1日正式曝光。

擁有貴族血統的夏洛特卡西拉奇，是摩納哥王位的第十一位繼承人，今年34歲，身高170公分，雖然不是標準的模特兒身材，但早在多年前就已成為時尚界紅人，拍過多次雜誌封面，也擔任過其他品牌的代言人。身為一名擁有精湛騎術的馬術騎士，她的身形和形象也偏向健美風格，這點也害熱愛馬術的香奈兒創辦人嘉柏麗香奈兒女士有著極深的連結。

這次夏洛特卡西拉奇與香奈兒的合作，除了推出由Inez van Lamsweerde與Vinoodh Matadin雙人組攝影師在摩納哥拍攝的形象廣告之外，為了延續嘉柏麗香奈兒女士與已故設計師卡爾拉格斐對文學的熱愛，她和藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）也會在接下來聯手推出一項名為「Les Rendez- vous littéraires rue Cambon（Literary rendezvous at rue Cambon）康朋街的文學之約」計畫。

「Les Rendez- vous littéraires rue Cambon（Literary rendezvous at rue Cambon）康朋街的文學之約」計畫將聚焦在女性作家與演員們身上，也邀請品牌好友閱讀、討論、分享她們對自己作品和對古今文學作品的獨特觀點，觀眾可以透過香奈兒官方網站與社群平台觀看這些內容，第一場預計在2021年1月26日在香奈兒康朋街31號的沙龍內舉行。

葛莉絲凱莉外孫女夏洛特卡西拉奇成為香奈兒品牌大使，由她擔綱主覺得2021春夏高級...
葛莉絲凱莉外孫女夏洛特卡西拉奇成為香奈兒品牌大使，由她擔綱主覺得2021春夏高級時裝系列形象廣告會在1月1日曝光。（圖：香奈兒提供）

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