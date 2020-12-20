我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：加州確診184.5萬例 佛州逼近120萬例

Our Hope演唱會／彭佳慧壓軸 「總是會好的」全球首唱

粉絲必收藏！Supreme推出瑪麗亞凱莉跨界合作T恤

記者曾智緯／綜合報導
潮牌Supreme與天后瑪麗亞凱莉合作，特別在冬季系列中，添加了一款限定版的T恤。取材自Supreme官網
潮牌Supreme與天后瑪麗亞凱莉合作，特別在冬季系列中，添加了一款限定版的T恤。取材自Supreme官網

每年在歐美國家到了11月開始，天后瑪麗亞凱莉的神曲《All I Want For Christmas Is You》就會再度回到當季排行榜的前五名之內，這首發行已經超過25年的歌曲，人氣歷久不衰，更造就了瑪麗亞凱莉對於聖誕節的意義。因此，潮牌Supreme在曝光了冬季系列中，就與其合作，推出限定T恤，意圖榨乾粉絲的荷包。

迎接即將到來的聖誕節，潮牌Supreme也難得的推出應景之作，那就是與天后瑪麗亞凱莉合作，特別在冬季系列中，添加了一款限定版的T恤。採用收錄了聖誕必聽神曲《All I Want for Christmas Is You》所屬專輯《Merry Christmas》的封面，瑪麗亞凱莉身穿聖誕老人裝的圖案印製在T恤上。不僅如此，上面附有瑪麗亞凱莉親筆簽名的「To Supreme, Merry Christmas Baby」字樣，提供了4款顏色，讓原本並非Supreme支持者的歌迷們，也想要擁有這件T恤，因此上架立即就被秒殺。

同樣是話題聯名的還有，日本潮流教父藤原浩旗下品牌fragment design與人氣電玩《Cyberpunk 2077》的合作系列。即便近期《Cyberpunk 2077》在各地的災情不斷，但仍無法阻擋粉絲熱切想要擁有周邊商品的心，藤原浩結合了電玩的未來科幻感以及招牌閃電Logo的概念，創造了包含連帽上衣、T恤和購物袋等單品，沒有大肆宣傳 ，也僅限於網路購買，依舊銷售一空。

藤原浩品牌fragment design與電玩《Cyberpunk 2077》合...
藤原浩品牌fragment design與電玩《Cyberpunk 2077》合作系列上衣。取材自HBX.com
藤原浩品牌fragment design與電玩《Cyberpunk 2077》合...
藤原浩品牌fragment design與電玩《Cyberpunk 2077》合作系列購物袋。取材自HBX.com

聖誕節 美國 日本

上一則

12/20-12/26星座運勢 雙子慢工出細活 水瓶有貴人指點

下一則

小孩不停在雪中滑倒 聽父打氣再站起來 網友：會變強！

延伸閱讀

不能訪友！疫情升溫 英格蘭取消聖誕防疫假

不能訪友！疫情升溫 英格蘭取消聖誕防疫假
12/19華人巨星線上唱出新希望

12/19華人巨星線上唱出新希望

聖誕節

聖誕節
12/19 聽華人巨星線上唱出新希望 五力全開Our Hope 線上演唱會

12/19 聽華人巨星線上唱出新希望 五力全開Our Hope 線上演唱會

熱門新聞

煮泡麵時加入些青菜、肉、蛋，瞬間美味升級。圖／ingimage

泡麵另類吃法！他分享加入這一物美味升級 網友讚好吃

2020-12-12 04:07
美國護理師妮可．張（Nicole Chang）16日在雷根加大洛杉磯分校醫療中心接受新冠肺炎疫苗接種。歐新社

高度傳染性疾病在疫苗問世後多久絕跡？圖表告訴你

2020-12-17 06:21
Google日前發生大規模系統服務失效，有一名日本網友發生家中透過Google Home控制的智慧家電全部無法運作，他將求救過程PO上網引發網友熱議。圖為他在推特上PO出屋外下雪的景象。（取材自推特）

Google當機 在屋內快被凍壞…「被禁的華為」救了他

2020-12-17 00:35
阿拉斯加航空12日班機驚見一名男子在機翼上。（取材自推特）

乘客嚇壞！飛機正要起飛 驚見男子在機翼上行走

2020-12-13 21:49
男子不准未婚妻穿白色婚紗，只因她「非處女」。圖為示意圖。（ingimage）

男不解為何被未婚妻毀婚 網民見原因開罵：你很噁心！

2020-12-13 01:00
泰胡圖和妻子有三個小孩，他們在2017年做出了一個大決定，把自己家產全部賣掉，他們已經靠著比特幣環遊世界40個國家。取材自Instagram

這一家3年前賣光家產投資比特幣 已環遊世界40國

2020-12-19 02:37

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
聯航爆出疑新冠患者死於機上 乘客怒揭內幕

聯航爆出疑新冠患者死於機上 乘客怒揭內幕
賭巴喊停斷生路 他成遊民街頭住紙箱過寒冬

賭巴喊停斷生路 他成遊民街頭住紙箱過寒冬
赴中乘客注意！中使館發布核酸、血清抗體檢測新要求

赴中乘客注意！中使館發布核酸、血清抗體檢測新要求
這4個場所 最易傳播新冠病毒

這4個場所 最易傳播新冠病毒
黃曉明與Angelababy離婚？知情人爆真相「弄假成真」

黃曉明與Angelababy離婚？知情人爆真相「弄假成真」