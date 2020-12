粉絲必收藏！Supreme推出瑪麗亞凱莉跨界合作T恤

潮牌Supreme與天后瑪麗亞凱莉合作,特別在冬季系列中,添加了一款限定版的T恤。取材自Supreme官網

每年在歐美國 家到了11月開始,天后瑪麗亞凱莉的神曲《All I Want For Christmas Is You》就會再度回到當季排行榜的前五名之內,這首發行已經超過25年的歌曲,人氣歷久不衰,更造就了瑪麗亞凱莉對於聖誕節 的意義。因此,潮牌Supreme在曝光了冬季系列中,就與其合作,推出限定T恤,意圖榨乾粉絲的荷包。

迎接即將到來的聖誕節,潮牌Supreme也難得的推出應景之作,那就是與天后瑪麗亞凱莉合作,特別在冬季系列中,添加了一款限定版的T恤。採用收錄了聖誕必聽神曲《All I Want for Christmas Is You》所屬專輯《Merry Christmas》的封面,瑪麗亞凱莉身穿聖誕老人裝的圖案印製在T恤上。不僅如此,上面附有瑪麗亞凱莉親筆簽名的「To Supreme, Merry Christmas Baby」字樣,提供了4款顏色,讓原本並非Supreme支持者的歌迷們,也想要擁有這件T恤,因此上架立即就被秒殺。

同樣是話題聯名的還有,日本 潮流教父藤原浩旗下品牌fragment design與人氣電玩《Cyberpunk 2077》的合作系列。即便近期《Cyberpunk 2077》在各地的災情不斷,但仍無法阻擋粉絲熱切想要擁有周邊商品的心,藤原浩結合了電玩的未來科幻感以及招牌閃電Logo的概念,創造了包含連帽上衣、T恤和購物袋等單品,沒有大肆宣傳 ,也僅限於網路購買,依舊銷售一空。