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凱特vs.梅根 誰才是時尚女王？結果令人驚奇！

記者蘇詠智／綜合報導
梅根在全球各地的時尚話題熱搜度勝過其他英國皇室成員。取材自YouTube
梅根在全球各地的時尚話題熱搜度勝過其他英國皇室成員。取材自YouTube

英國兩位王子夫人凱特梅根，都是外界矚目焦點，尤其是兩人的服裝和打扮，常引起女性的模仿，也都具有「帶貨」的威力，然而在英國與全世界，到底誰才是真正的時尚女王？

根據英國某機構研究過去12個月以來，世界各國的谷歌搜尋時尚相關話題最高的名人，發現當紅樂壇女聲怪奇比莉在加拿大、巴西、南非、印度等19個國家獨佔名人時尚話題的熱門搜尋人物冠軍，登上全球第一時尚偶像寶座。在她之後，則是「1世代」哈利，共在18個國家成為過去一年來網友搜尋時尚相關話題時最熱門的名人，僅次於怪奇比莉，在這些國家中包括澳洲、紐西蘭、阿根廷以及他的祖國英國，因此在英國，哈利比梅根和凱特都更是時尚偶像。

打進全球排名前10的時尚偶像其餘依序是：女神卡卡（14國）、凱莉詹納與亞莉安娜（都是9國）、金卡戴珊（6國）、德瑞克與肯達爾詹納（都4國）、梅根（3國）等。梅根的排名勝過凱特，她在突尼西亞、馬達加斯加、摩納哥取得時尚話題熱搜名人冠軍，凱特只有在義大利居冠，勉強值得凱特安慰的是，至少義大利是公認的時尚大國。

從此就看得出來，儘管英國許多人還是偏向「未來王后」凱特，對於她的穿搭打扮都是一片好評，可是梅根在全球各地都是話題焦點，有相當多人欣賞或好奇她的造型與妝容，在抓住各方目光焦點上，曾經在好萊塢打滾過的梅根可是勝過有王后光環的凱特。

凱特的穿搭一向受到自家英國人的好評，卻也沒能成為英倫第一時尚話題熱搜名人。路透資...
凱特的穿搭一向受到自家英國人的好評，卻也沒能成為英倫第一時尚話題熱搜名人。路透資料照片

凱特 英國 梅根

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