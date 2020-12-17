神力女超人蓋兒加朵 穿聖羅蘭紅西裝辣出新高度

蓋兒加朵最近開始忙著宣傳《神力女超人1984》。（圖：取材自IMDb、Saint Laurent提供）

聖羅蘭（Saint Laurent）前幾日在撒哈拉沙漠舉辦2021春夏時裝秀，再次用品牌充滿帥氣、標誌性的性感風情迷惑眾生，帶來專屬聖羅蘭的現代女性風格。而最近好萊塢 不少新片上映，女星們也紛紛以聖羅蘭的服裝穿出俐落時尚感，不同於洋裝、禮服的柔美，取而代之的是西裝套裝風的中性、火辣兼具特質，照樣驚艷四座。

蓋兒加朵推出新作《神力女超人1984》。（圖：華納兄弟提供）

蓋兒加朵穿Saint Laurent西裝套裝出席《神力女超人1984》線上記者會。（圖：Saint Laurent提供）

蓋兒加朵（Gal Gadot）最近開始忙著宣傳《神力女超人1984》（Wonder Woman 1984），在線上記者會上，她身穿Saint Laurent的全套紅色燈心絨西裝套裝，內搭大尖領白色襯衫，用搶眼熱情的紅色與大領片的銳利感展現霸氣又復古的態度，配上紅唇嗆辣有型。

艾蜜莉布朗穿Saint Laurent褲裝出席《Wild Mountain Thyme》活動。（圖：Saint Laurent提供）

而主演約翰派屈克史丹力新作《Wild Mountain Thyme》的艾蜜莉布朗（Emily Blunt），同樣也選穿Saint Laurent服裝出席Virtual Press Tour活動，一身輕柔灰絲質雪紡襯衫、短版羊毛斜紋spencer夾克配高腰羊毛斜紋西裝百慕達短褲，在硬挺輪廓、低調簡約色彩中用透膚的雪紡紗帶出性感柔媚女人味，尖頭長靴與短褲的組合，則充滿強悍力量，可以說是混搭得恰到好處。