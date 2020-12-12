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LV新女香Étoile Filante 桂花、木蘭清新餘韻悠長

記者楊詩涵／綜合報導
路易威登推出全新Étoile Filante女香。（圖：LV提供）
路易威登推出全新Étoile Filante女香。（圖：LV提供）

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）女香系列推出全新力作Étoile Filante，以流星為名，帶著許願的寓意，散播希望的訊息，也在2020年底帶來祈願的溫馨。

路易威登Étoile Filante旅行裝噴霧。（圖：LV提供）
路易威登Étoile Filante旅行裝噴霧。（圖：LV提供）

Étoile Filante是品牌香水大師Jacques Cavallier Belletrud在格拉斯工坊的全新創作，以向星星許願作為靈感，寓意香水如同穿越無垠的時空，在疾速奔馳的漫長旅行中，展現最璀璨的時刻，點燃漆黑如墨的夜晚，宛如光之花朵，綻放嗅覺的記憶。Jacques Cavallier Belletrud選擇了他從小就喜歡的桂花作為主角，「我11歲時，首次在父親格拉斯實驗室的各種香料中，發現了桂花原精。它奇妙的香氣以及令人聯想起遙遠異地的東方風情，立即讓我深深著迷。」

路易威登迷你香水套裝（包括7瓶10ml迷你裝香水）。（圖：LV提供）
路易威登迷你香水套裝（包括7瓶10ml迷你裝香水）。（圖：LV提供）

多年後，桂花的餘香帶領Jacques Cavallier Belletrud來到大陸，他憶及日暮時分，鮮花市場的攤位四周，空氣中飄蕩著桂花、木蘭的柔和馨香，他被這神奇、迷人的芳香打動，因此首度以桂花作為香水核心基調，結合路易威登獨家萃取的茉莉精華，再以杏仁和黑醋栗、莓果增添輕快的氣息，彷彿蜜桃表皮一般細緻，再以一抹清淡的白麝香環繞收尾，也完成Jacques Cavallier Belletrud對於Étoile Filante的詮釋，「清新花朵的完美詮釋，活力洋溢，層次結構鮮明，餘韻悠長。這是讓人蕩漾笑容的香氣。」

路易威登1854 100ml旅行裝香水盒。（圖：LV提供）
路易威登1854 100ml旅行裝香水盒。（圖：LV提供）

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