我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登任命麻州總醫院傳染病主任 接掌CDC

加州疫情發燒 今晚3300萬人居家避疫

LV行李箱桌鐘 結合行李箱藝術與鐘表的完美之作

記者孫曼／綜合報導
路易威登桌鐘硬箱。圖：路易威登提供
路易威登桌鐘硬箱。圖：路易威登提供

最精采的藝術，往往來自不同領域最極致工藝的碰撞。從旅行、男女時裝、香氛、珠寶，到製表都有深厚底蘊的法國精品龍頭之一路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV），薈萃旅行與製表兩種不同型態的工藝，創造全新的桌鐘硬箱（TRUNK TABLE CLOCK），完美結合了路易威登核心旅行藝術與製表的工匠藝術。

硬箱是路易威登1854年創立以來的招牌，做為外盒使用。外層裹著Monogram Eclipse經典花紋帆布，硬箱內裡以微纖維襯托指針旗幟與路易威登標誌，展示在硬箱中的鐘表。

這個精美的桌鐘，是以和路易威登製表相同的高標準製作。兩個時區的設計，對於旅遊全球的人不可或缺，並於明亮的表面展示了繽紛的旗幟，深具品牌象徵性的圖騰，讓人想起往昔行李箱的客製化花紋，整體更是脫胎自Tambour Moon雙時區的凹面表盤的傑出設計。懸掛在硬箱中的直徑80毫米的半圓形鋼殼，靈感來自18世紀的海軍天文鐘，是長途導航中不可或缺的高精度工具，讓海軍計算經度。

最巧妙的是桌鐘的配重：只要打開硬箱，桌鐘就會自動翻轉，提供最大的可見度。一旦從外盒拿出，放在茶几或辦公桌上都能保持一定方向。桌鐘硬箱不只是一件優雅的裝飾品，更是時下慾望清單的最新一項。

路易威登桌鐘硬箱，表盤設計脫胎自Tambour Moon雙時區的凹面表盤。圖：路...
路易威登桌鐘硬箱，表盤設計脫胎自Tambour Moon雙時區的凹面表盤。圖：路易威登提供
路易威登桌鐘硬箱。圖：路易威登提供
路易威登桌鐘硬箱。圖：路易威登提供

上一則

12月7日星座運勢 雙子學會放手 處女注意安全

下一則

日男「連吃百天超商便當」下場慘 網：吃過量身體會臭

延伸閱讀

在台港青舉辦「反送中」展覽 遭不明人士砸雞蛋

在台港青舉辦「反送中」展覽 遭不明人士砸雞蛋
採購抗疫援助品爆弊案 印尼社會部長涉貪遭收押

採購抗疫援助品爆弊案 印尼社會部長涉貪遭收押
樂活50加攜手世報線上教學 「繪手紙」明年開三堂課

樂活50加攜手世報線上教學 「繪手紙」明年開三堂課
心心相依Heart as One 溫暖法拉盛

心心相依Heart as One 溫暖法拉盛

熱門新聞

紐約上州市中心上空2日神秘白光閃爍，並傳來巨響，疑似是流星劃過大氣所致。取材自推特

紐約上空神秘白光閃爆 巨響炸開「連加拿大都聽得見」

2020-12-03 06:08
南韓38歲網紅「波仔」喜娶65歲妻子，但直到洞房夜才驚覺妻子早已73歲。(擷自YouTube頻道《다정한부부 a loving couple》)

男婚後驚覺手感不對 原來65歲妻謊報：其實73歲

2020-12-02 03:25
YouTuber屢屢被鄰居叫床聲吵醒，按鈴警告後對方卻仍持續喊叫。(取材自Youtube)

鄰居深夜狂叫床20分鐘不停 網紅直呼：喪屍加AV女優

2020-12-05 02:31
泰國南部那空是貪瑪叻府漁民納里斯11月23日在海邊發現幾個看上去有點像石頭的團塊，隨後發現可能是全世界有史以來最大量的「龍涎香」。路透/Newsflare

一夕暴富！泰漁民拾獲百公斤龍涎香 估賺317萬美元

2020-12-01 06:13
美國2018年一架F-18戰機在大西洋上空遇到「不明空中現象」（右），雖與GPS大氣偵測探空儀有些相似，但明顯缺乏GPS接收器。畫面翻攝：The Debrief

外星人？美戰機目擊不明飛行物「海面冒出盤旋高空」

2020-12-04 06:14
原PO男友帶她到麥當勞享用松露大餐，卻因貼心舉動令她感動。取材自Dcard

男友請松露大餐卻到麥當勞 交往8周年紀念讓她險落淚

2020-12-06 03:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普律師朱利安尼新冠確診 CNN：已住院

川普律師朱利安尼新冠確診 CNN：已住院
美外交官在中俄遭微波攻擊 不敢反擊？

美外交官在中俄遭微波攻擊 不敢反擊？
男友請松露大餐卻到麥當勞 交往8周年紀念讓她險落淚

男友請松露大餐卻到麥當勞 交往8周年紀念讓她險落淚
傳美對台有大動作 胡錫進：中國或派戰機低飛台北

傳美對台有大動作 胡錫進：中國或派戰機低飛台北
沒寶馬陪嫁 21歲女孩懷孕6個月被趕出門

沒寶馬陪嫁 21歲女孩懷孕6個月被趕出門