濃濃聖誕氣息 MK、Gianni Chiarini亮片金蔥包登場

MICHAEL KORS和Gianni Chiarini都發表閃亮炫目的耶誕系列包款。圖：MICHAEL KORS、Gianni Chiarini提供

聖誕節 的到來，也宣告著派對時節即將來臨，閃亮亮的單品，正符合熱鬧歡聚的氣氛，MICHAEL KORS發表由貝拉哈蒂德（Bella Hadid）詮釋的假日系列，展現閃亮星辰的絢爛；Gianni Chiarini的聖誕跨年造型包款，則以「賭城 之夜」系列的金屬光澤手袋，帶來輕巧的跑趴金蔥水桶包。

Gianni Chiarini Leni金蔥花呢圓筒包。圖：Gianni Chiarini提供

Gianni Chiarini Alifa小型金屬爆裂紋輕量包。圖：Gianni Chiarini提供

為迎接熱鬧繽紛的聖誕節，MICHAEL KORS邀請電影製片人Shruti Ganguly執導以「造就你成為最耀眼的一顆星（What Makes a Star）」影片，時尚攝影師Terry Tsiolis拍攝平面形象，在洋溢著派對歡樂氛圍的場域，季節限定包款、服裝逐一登場，由貝拉哈蒂德與模特兒們在影片中分享，是什麼使他們成為閃耀的一顆星、散發獨特魅力，藉此展現喧譁亮眼的亮片系列鞋履、包款。

MICHAEL KORS銀色亮片踝靴。圖：MICHAEL KORS提供

MICHAEL KORS金色織紋老爹鞋。圖：MICHAEL KORS提供

義大利 包款品牌Gianni Chiarini則是以「賭城之夜」主題發表金屬光澤的華麗手袋，以金蔥設計為主，運用爆裂紋、金屬光澤皮革等材質營造絢爛風情，輪廓以精緻的小提包、手拿包為主，鑲入金銀絲線的毛圈紗、環保皮草打造Alifa手袋，Leni圓筒包則是很適合作為和姊妹一起跑趴的俏麗配件。