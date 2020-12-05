Canada Goose、The North Face限定系列 禦寒兼具潮流

Canada Goose和The North Face都在此時推出，與潮牌聯名或是限定迷你系列，讓消費者外出造型，在機能性之外，更有型有款。圖：Canda Goose、The North Face提供

冬日天氣既濕又冷，正是禦寒衣物出動的季節，但如何保暖又兼具潮流穿搭呢？Canada Goose和The North Face都在此時推出，與潮牌聯名或是限定迷你系列，讓消費者的外出造型，在機能性之外，更有型有款。

The North Face Urban Exploration繼續從探險登山中汲取靈感，應用於城市進行探索，打造第五迷你系列。圖：The North Face提供

和Canada Goose合作長達10年的October's Very Own在這季也不忘再度推出聯名新款。圖：Canda Goose提供

和Canada Goose合作長達10年的October's Very Own在這季也不忘再度推出聯名新款，以加拿大 經典景致楓樹、國界旁的五大湖深藍湖光為題，運用在Terrain派克大衣以及Trucker網帽上。因此可見跟過去截然不同風格的印花與配色，特別是楓樹花紋的款式，既有野外感同時兼具了潮流搭配的外觀。但專門為了戶外活動而生的Terrain派克大衣，可一點都不簡單，具備Canada Goose獨有TEI 2級防寒能力，可在攝氏零下15度的環境中保護身體機能，還附有八個實用性口袋、胸前口袋上的D形環，可固定手套等必需品，以方便工作時取放。

Canada Goose Terrain派克大衣。圖：Canda Goose提供

Canada Goose Terrain派克大衣。圖：Canda Goose提供

The North Face Urban Exploration則繼續從探險登山中汲取靈感，應用於城市進行探索，打造第五迷你系列。男、女裝共計有15件單品，其中白色、卡其及綠色的長版羽絨外套，服裝面料皆加上耐久防潑水處理塗層，適合濕冷多變的台灣 冬季氣候。只要搭配寬鬆長褲，就能讓功能性與時尚度兼備，而且在黃昏或早晨氣溫偏低的時刻，只要多加上一件Windwall ™上衣或Flashdry™速乾衣，就能維持有型更能對抗寒冷。

The North Face Urban Exploration羊毛襯衫。圖：The North Face提供