比美比帥比得獎！三枚陀飛輪腕表不是普通帥

愛彼 CODE 11.59系列自動上鍊陀飛輪，白金、時間顯示、陀飛輪。圖：Audemars Piguet提供。

由於能降低地心引力對機芯的影響，加上絕美的律動視覺，「陀飛輪」向來被認為高級腕表收藏家的必備功能。近期頂級製表品牌愛彼（Audemars Piguet）、羅杰杜彼（Roger Dubuis）各別推出一只砂金石自動上鍊陀飛輪與一枚Excalibur系列鏤空雙飛行陀飛輪腕表（DBEX0917），將「飛輪」各自演繹，比美也比帥、各出奇招。

在砂金石表面覆蓋以透明琺瑯的愛彼CODE 11.59自動上鍊陀飛輪，兼容了琺瑯的溫潤與砂金石的閃耀。圖：Audemars Piguet提供。

Roger Dubuis的Excalibur系列鏤空雙飛行陀飛輪採取品牌全新「Now or Never」超狂企劃：「快閃」搶購期限介於24小時與一個月之間、從下單到交付僅需二至四個月。具有鏤空雙飛行陀飛輪的RD01SQ機芯是品牌招牌之一，這只DBEX0917腕表則搭配上彩色寶石圈、迷彩的雙色表帶，全世界限量...一只！金額高達1187萬，是一枚戴上手的「小豪宅」。

透明表背、表殼的CORUM LAB 02機芯，可全方位欣賞、0死角。圖：CORUM提供。

Roger Dubuis Excalibur王者系列鏤空雙飛行陀飛輪腕表，玫瑰金、手上鍊機芯、時間顯示、陀飛輪、日內瓦印記、全世界限量一只。圖：Roger Dubuis提供。

Audemars Piguet則有一只砂金石表面的CODE 11.59系列飛行陀飛輪自動上鍊腕表。除了六點鐘分秒運轉的陀飛輪視窗，表面並具備藍色或黑色的砂金石，具有閃亮的夢幻光澤，白K金搭配藍色表面、玫瑰金搭配黑色表面，搭配CODE 11.59細膩而眾多修飾細節的圓型表殼，展現冷凝、自信的大氣；最後追加的則有剛贏得義大利 生活風格雜誌「L’Orologio」陀飛輪獎項的崑崙（CORUM）LAB 02鏤空陀飛輪。

Roger Dubuis的DBEX0917腕表使用了RD01SQ機芯、並據日內瓦印記，表圈再鑲嵌64顆梯形切割多彩藍寶石與紅寶石錶圈內緣。圖：Roger Dubuis提供。

CO 300手動上鍊機芯高程度鏤空，零件彼此串連像一座懸浮的空中城市，動力儲存則達55小時、並可從透明表殼的側邊全方位欣賞。全世界限量10枚。得獎？實至名歸而已。