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星戰迷必收！STAR WARS x SWAROVSKI第二波 尤達來了

記者孫曼／綜合報導
SWAROVSKI x STAR WARS擺件系列再度推出新品。圖：施華洛世奇提供
SWAROVSKI x STAR WARS擺件系列再度推出新品。圖：施華洛世奇提供

自1970年代起，「星際大戰」（STAR WARS，簡稱星戰）系列傳奇伴隨著無數人的成長，如今已經成為科幻經典、跨世代的次文化。繼早前推出的R2-D2機器人、BB-8、C-3PO及黑武士擺件後，今年奧地利水晶品牌施華洛世奇（SWAROVSKI）再度推出多款星戰經典角色擺件，將傳統工藝與科幻電影結合，絕對是星戰迷不容錯過的珍藏。

SWAROVSKI x STAR WARS X-Wing戰機擺件。圖：施華洛世奇...
SWAROVSKI x STAR WARS X-Wing戰機擺件。圖：施華洛世奇提供

SWAROVSKI x STAR WARS黑武士擺件。圖：施華洛世奇提供
SWAROVSKI x STAR WARS黑武士擺件。圖：施華洛世奇提供

此次推出的新作中，深受歡迎的黑武士再次出現，由擁有551個璀璨迷人的切割面的追經，點綴有多種顏色的印花細節而成。而一直擁有超人氣的經典角色尤達大師，擺件則以291個璀璨迷人的切割面，配上棕色清漆製成的金屬手杖，相當精緻。主人翁之一的天行者路克，則透過411個精雕細琢的切割面的水晶刻畫細節，配上藍色漆面光劍，塑造出準備戰鬥的造型。

SWAROVSKI x STAR WARS擺件系列再度推出新品。圖：施華洛世奇提...
SWAROVSKI x STAR WARS擺件系列再度推出新品。圖：施華洛世奇提供

SWAROVSKI x STAR WARS尤達大師擺件。圖：施華洛世奇提供
SWAROVSKI x STAR WARS尤達大師擺件。圖：施華洛世奇提供

這次除了首次推出的莉亞公主、搞笑機器人C-3PO等角色的擺件，傳奇中家喻戶曉的作戰站「死星」則化身應景的掛飾，深受粉絲喜愛的X-Wing戰機太空船，也以璀璨水晶融入發動引擎、激光炮等大量細節，加上拋光金屬支架，為整體設計劃上完美句號，是送禮給星戰迷的最佳選擇。

SWAROVSKI x STAR WARS擺件系列再度推出新品。圖：施華洛世奇提...
SWAROVSKI x STAR WARS擺件系列再度推出新品。圖：施華洛世奇提供

SWAROVSKI x STAR WARS C-3PO擺件。圖：施華洛世奇提供
SWAROVSKI x STAR WARS C-3PO擺件。圖：施華洛世奇提供

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