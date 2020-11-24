Gentle Monster、FENDI擁抱未來主義 打造最潮太陽眼鏡

在這一季FENDI於男裝系列中推出新款FENDI CODE及FENDI PACK太陽眼鏡。圖：FENDI提供

2020年還沒結束，南韓 品牌Gentle Monster就迫不及待的獻上明年新品墨鏡，讓大家對未來也充滿了希望。義大利 精品的FENDI也在冬季的太陽眼鏡系列，琢磨科技感傳達未來主義。

FENDI PACK太陽眼鏡約。圖：FENDI提供

Gentle Monster DEUS太陽眼鏡。圖：PUYI提供

Gentle Monster以「VOID」虛無世界為主題，推出2021早春系列，描繪著對未來的無限期待，因此讓墨鏡有著豐富的配色與不規則的線條設計，打破現實與非現實的邊界。全新的7款設計，皆有著前衛造型，戴上臉就能成為視覺焦點，像是NEW BOND就於前框鼻梁架添加特殊鐵絲裝飾細節，以直線型態的鏡片呈現獨特魅力。或是同樣以長方形為架構的DEUS款，從前框向外延伸的鏡片，與鏡臂寬版線條結合，外型充滿「新復古感 」。以及突破常規的GHOST系列，有著六角形鏡面，以及前框兩側連接鏡臂金屬裝飾，存在感強烈。

FENDI CODE時裝表演太陽眼鏡。圖：FENDI提供

Gentle Monster GHOST太陽眼鏡。圖：PUYI提供

在這一季FENDI於男裝系列中推出新款FENDI CODE及FENDI PACK太陽眼鏡，分別結合了未來主義設計和幾何細節；或是採用大膽的撞色配色。FENDI CODE太陽眼鏡有著超輕的金屬結構及圓柱形的單色鏡片，鏡片上的FENDI Logo跟正面的金屬線條是最搶眼的圖案，搭配的精選顏色光變色鏡片，會隨著光線強弱變成透明鏡片或暗色鏡片。FENDI PACK的靈感源自品牌秋冬系列的配飾，正面的金屬擾流設計，以撞色或全新的「F 形」鏤空鏡腳尖端為特色，最後在鏡框上帶上一抹黃，呼應了配飾的外觀。