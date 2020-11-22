黑白名表 經典配色重新詮釋當代時尚

HUBLOT Big Bang One Click唇膏鑽表39毫米白色精鋼款；39毫米黑色陶瓷款。全球限量各100只。（圖：宇舶表提供）

隨著時代的演進，鐘表除了報時，裝飾的功能重要性愈來愈高，色彩搭配的美學更成了一大重點。除了與服裝的搭配性是許多人選購腕表時的一大考量，腕表本身整體色彩搭配的和諧度所展現的美感，更是不容忽略的視覺要素。巧的是，今年許多品牌也都推出以黑白雙色為訴求的表款，以最經典的配色，重新詮釋當代時尚。

黑白時尚魅力 駕馭中性風格

說到黑與白，說到雙色，第一個最多人聯想到的品牌無疑是香奈兒（CHANEL）。香奈兒在2000年首度推出全黑色抗磨精密陶瓷的J12腕表，顛覆了以往以金屬色調為主流的鐘表世界，三年後更近一步推出全白色的J12，不但讓黑白色從時尚界稱霸到鐘表界，也讓抗磨精密陶瓷成為當今不可或缺的鐘表材質，豐富了創作的可能性。今年歡慶J12誕生20周年，香奈兒推出J12 Paradoxe，第一次在同一枚腕表上同時呈現黑色與白色，而呈現手法延續品牌大膽顛覆的美學，在表殼邊緣以不對稱的方式畫出分界，也挑戰配戴者的時尚功力。

J12 Paradoxe腕表，38毫米白色與黑色抗磨精密陶瓷、Caliber 12.1自動上鍊機械機芯。（圖：香奈兒提供）

J12 Paradoxe腕表，以出其不意的方式結合白色與黑色抗磨精密陶瓷。（圖：香奈兒提供）

製表品牌宇舶表（HUBLOT），擅長創造「融合的藝術」，再度與故事藝術大師Marc Ferrero合作，以黑白撞色的手法將藝術家最具代表性的畫作「唇膏」呈現在Big Bang One Click唇膏腕表上。Marc Ferrero表示：「我愛黑白二色蘊含的神祕力量，選擇黑色和白色意味著，無需過多色調即可表現主題。」Big Bang One Click唇膏腕表共2款，分別以白色緞面拋光精鋼和黑色陶瓷搭配漆面表盤，搭配黑白印花小牛皮內襯天然橡膠表帶，整體採用黑白撞色設計，凸顯紅色唇彩圖案的女性魅力。

黑白可以復古 絕對也很未來

義大利 品牌寶格麗（BVLGARI）先前於日內瓦發表新作，將復活品牌於1998年時推出的一款經典BVLGARI BVLGARI系列的Aluminium腕表。當時這款跨時代的大膽設計，以輕盈的鋁和橡膠材質創造出黑白對比，是當時少見的中性表款。如今看來，這衝突但永保現代感的黑白配色，仍是Aluminium系列最雋永的魅力。復刻新作承襲以往的設計，僅改動表耳以便更貼合手腕，也提升了鋁金屬的抗磨性與橡膠的品質，並將石英換成自動上鍊機械機芯。除了既有的三針款，復刻作也推出三眼計時的新選擇，並於日前獲GPHG頒獎肯定。

BVLGARI Aluminium系列40毫米自動上鍊鋁合金腕表。（圖：寶格麗提供）

瑞士製表品牌真力時（Zenith），今年也推出黑白調的DEFY EL PRIMERO 21腕表和DEFY CLASSIC腕表，以強烈的對比色，演繹品牌旗下著眼於未來的DEFY系列。44毫米的DEFY EL PRIMERO 21百分之一秒計時腕表和41毫米的DEFY CLASSIC腕表均以黑色啞光微噴砂陶瓷作為表殼，搭配白色陶瓷表圈，以對比鮮明凸顯表盤立體感，搭配覆有白色CORDURA織物效果的黑色橡膠表帶。DEFY EL PRIMERO 21的百分之一秒刻度和30分鐘計時盤也都為白色，仿佛懸浮於黑色機芯之上；DEFY CLASSIC則以黑色線條搭配白色外緣環圈。兩款腕表僅於真力時精品專賣店及官網線上平台獨家發售。

真力時精品專賣店及官網線上平台獨家發售的DEFY EL PRIMERO 21腕表。（圖：真力時提供）