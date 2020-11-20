浪琴Heritage Military復刻海軍腕表 重現法式經典

復刻的Heritage Military腕表，帶來1950的懷舊軍事風格。（圖：Longines提供）

提到法國你會聯想到什麼？美味、清脆的甜點馬卡龍、徐徐吹來的海風、美麗的蔚藍、紅與白色。現在浪琴（Longines）的復刻Heritage Military復刻1947海軍腕表，把溫暖、美味，蛻變成時間的另一種懷舊樣貌。

宛如船錨般的皮革表帶顏色、復古的奶油色表面，懷舊、迷人而美味。（圖：Longines提供）

1947年、二次世界大戰終戰後兩年，雖然紛擾的年代已經結束，但面對未知，法國海軍仍積極準備，因而向浪琴表訂製了一款為潛水水域設計的腕表Ref.5774。Ref.5774有著素雅的表面，畢竟軍規品以實用為導向、不以美觀為最新依歸；阿拉伯數字時標、可以清楚辨讀的軌道式分鐘刻度，加上溫暖的奶油色，構建了當年的表款風格元素。

原版1947年誕生的腕表，是法國海軍向浪琴表所訂製的軍規品。（圖：Longines提供）

全新的Heritage Military腕表除了精確捕捉到以上特色，同時添加了21世紀的新意：鐫刻於錶殼背面的字母 「M. N.」，是Marine Nationale的縮寫，同時表面上還有法文「Longines FAB. SUISSE」，意指：「瑞士製造」。為了忠於復刻，現代人常見的日期視窗並未添加入設計之中。

表面上有法文「Longines FAB. SUISSE」，意指：「瑞士製造」。（圖：Longines提供）

但新款的L888.5自動上鏈機芯卻是時代的縮影，具備不受磁力影響的矽游絲，指針並有夜光塗料、方便晚上與低光源環境下讀取時間。38.5毫米的精鋼表殼，具備時間顯示、噴砂金黃奶油色表面與褐色皮表帶。