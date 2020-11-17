我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喬治亞州手動驗票 竟發現2600多張選票「沒算到」

華男法拉盛爭車位 故意開車撞人 汽車衝進新開麵包店

HUBLOT炫光白經典融合Orlinski腕表 引領冬季時尚潮流

記者孫曼／綜合報導
經典融合系列Orlinski炫光白腕表鈦金屬款。圖：宇舶表提供
經典融合系列Orlinski炫光白腕表鈦金屬款。圖：宇舶表提供

瑞士製表品牌宇舶（HUBLOT），以引領時尚潮流的設計，結合傳統頂級製表工藝，獨特的「融合的藝術」（Art of Fusion）理念創作出許多膾炙人口的當代設計。今年冬季，HUBLOT推出全新經典融合系列Orlinski炫光白腕表，以金屬閃耀光澤，搭配純白面盤和表帶，閃耀的奢華感不僅是派對上眾人目光焦點，更是日常造型中增添整體造型豐富感、展現自信不可或缺的一枚腕表。

來源：聯合影音

全新的經典融合系列Orlinski炫光白腕表，將藝術家Richard Orlinski標誌性的稜角和多面切刻雕塑風格，結合宇舶表精湛的製表技藝，並加以微縮呈獻，融入表款設計中。多重稜面的表殼與表盤造型，在光線下營造迷幻似的光亮鏡面效果，創造多重光影變化，炫光白腕表並以最純淨的白色完美演繹現代女性的個性。

經典融合系列Orlinski炫光白腕表皇金款。圖：宇舶表提供
經典融合系列Orlinski炫光白腕表皇金款。圖：宇舶表提供

經典融合系列Orlinski炫光白腕表皇金鑲鑽款。圖：宇舶表提供
經典融合系列Orlinski炫光白腕表皇金鑲鑽款。圖：宇舶表提供

全新表款採40毫米中性尺寸，備有鈦金屬及獨門皇金（King Gold）兩種材質，分別有無鑽、不規則鑲鑽、與滿鑽款等三種款式，鈦金屬及皇金款的炫燦光澤，彰顯俐落的個性美感，氣質與性格兼具。腕表搭配霧白色橡膠表帶，不僅輕盈，同時也顯得活潑年輕，搭配度高。

經典融合系列Orlinski炫光白腕表皇金款。圖：宇舶表提供
經典融合系列Orlinski炫光白腕表皇金款。圖：宇舶表提供
經典融合系列Orlinski炫光白腕表皇金滿鑽款。圖：宇舶表提供
經典融合系列Orlinski炫光白腕表皇金滿鑽款。圖：宇舶表提供
經典融合系列Orlinski炫光白腕表皇金款。圖：宇舶表提供
經典融合系列Orlinski炫光白腕表皇金款。圖：宇舶表提供

雕塑

上一則

為孩子堅持到底！她全身97%燒傷 忍痛做完筆錄才斷氣

下一則

胸部整形手術後肋骨全斷 她才驚覺術中曾「死而復生」

延伸閱讀

UGG透明果凍靴防水又可愛 找來新代言人周冬雨示範

UGG透明果凍靴防水又可愛 找來新代言人周冬雨示範
秋冬買新衣要注意什麼？「領子」造型決定你的時尚度

秋冬買新衣要注意什麼？「領子」造型決定你的時尚度
男神必備！寶格麗Aluminium腕表 限量慈善

男神必備！寶格麗Aluminium腕表 限量慈善
昌興珠寶柏萊士BR 03-92 HUD腕錶

昌興珠寶柏萊士BR 03-92 HUD腕錶

熱門新聞

一名健身女教練日前在Instagram分享一段在動物園內被紅毛猩猩吃豆腐的影片。（取材自Instagram）

驚！她與紅毛猩猩合影 20秒內先被親吻又慘遭襲胸

2020-11-10 23:27
妝前打底非常重要，也讓毛孔不易卡妝。（取材自pexels）

每天化妝怕爛臉？這4招教你養出柔嫩「雞蛋肌」

2020-11-12 02:29
網友發現友人不吃泰國蝦，一問之下她嚇壞。(示意圖／取自ingimage)

泰國蝦吃到飽！朋友曝拒吃原因 她崩潰：我吃了2大盤

2020-11-16 11:42
網友貼出宛如「摩斯密碼」的婚宴菜名。擷自PTT

婚宴菜單宛如「摩斯密碼」 他傻眼：誰知這是吃什麼？

2020-11-09 11:50
一名網友和朋友爭論煮水餃時應該先放冷水或熱水，鄉民們對此也有不同看法。取材自臉書

冷凍水餃要先用冷水或熱水煮？ 兩派網友論戰

2020-11-14 03:01
劉詩昆。（取材自微博）

打破賭王紀錄！中國81歲鋼琴大師劉詩昆再當爸

2020-11-14 00:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普陣營突撤四州選舉訴訟

川普陣營突撤四州選舉訴訟
死會了 玄彬、孫藝珍各有心上人？

死會了 玄彬、孫藝珍各有心上人？
比輝瑞新冠疫苗還厲害！莫德納疫苗有效數據近95%

比輝瑞新冠疫苗還厲害！莫德納疫苗有效數據近95%
泰國蝦吃到飽！朋友曝拒吃原因 她崩潰：我吃了2大盤

泰國蝦吃到飽！朋友曝拒吃原因 她崩潰：我吃了2大盤
整輛車衝進新開麵包店！ 4華男法拉盛搶車位 先撞人再撞店

整輛車衝進新開麵包店！ 4華男法拉盛搶車位 先撞人再撞店