LV全新無線耳機 霧面黑、霓光綠如暗夜叢林般神秘迷人

路易威登推出全新款霧黑色搭襯霓虹綠無線耳機。（圖：LV提供）

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）推出全新款Horizon霧黑色搭襯霓光綠（Black and Neon Green）無線耳機，來自男裝藝術總監Virgil Abloh操刀設計，呼應男裝時尚風潮，以霧黑色醋酸纖維機身搭配霓光綠，細節點綴品牌標誌的Monogram花朵圖案與壓紋。

路易威登全新霧黑色搭襯霓虹綠無線耳機。（圖：LV提供）

路易威登全新霧黑色搭襯霓虹綠無線耳機。（圖：LV提供）

路易威登在今年初首度推出全新的Horizon無線耳機，共有5款顏色，亮黑、純白、亮紅、粉紅及霓虹黃，這次推出的新款配色，是帶有軍裝風及街頭感的霧黑搭襯霓光綠，點綴Monogram花卉圖案；除了外觀時髦，功能上則包括主動降噪模式，減少外部噪音以享受更佳音質，或是開啟環境聆聽模式，讓聽音樂的同時也可留意周遭環境的安全。

路易威登全新霧黑色搭襯霓虹綠無線耳機。（圖：LV提供）

每副耳機內儲備10小時電量、加上充電盒可備20小時，在電量充足狀態下可使用30小時，充電盒設計LED電量指示燈、可支援無線充電；每一側耳機皆配備可以個別使用的雙麥克風，音效來自Master & Dynamic開發的系統，達到高品質音質。路易威登所有耳機都可支援Tambour Horizon智能腕表以及所有藍芽裝置，充電盒外型也擷取自Tambour Horizon腕表的造型設計，滿足配件整體感的俐落有型。