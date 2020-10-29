到月球漫舞！香奈兒N°5邀瑪莉詠·柯蒂亞拍形象影片

為了完美呈現舞步，瑪莉詠柯蒂亞(左)與男舞者花費5天練習。（圖：香奈兒提供）

到月球上來場浪漫邂逅吧，傳奇香氛香奈兒（CHANEL）N°5香水，迎來全新篇章，由奧斯卡 影后、法國知名女星瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）擔任全新代言人，形象影片將在10月30日全球曝光，她在片中展現精湛舞技，身穿金色香奈兒訂製禮服，在月球上與男舞者傑洛米比蘭格（Jérémie Bélingard）輕盈起舞，透過步伐擺盪交織出男女間熱戀氛圍，展現N°5女人大膽突破、優雅自信的美麗。

N°5香水讓全球不少女人為之心醉，將在2021年迎來問世100周年，1954年傳奇女星瑪麗蓮夢露曾說每晚只穿N°5入睡起，經歷多位代言人，N°5香水成為女性香水的唯一指標。香奈兒邀來法國女星瑪莉詠柯蒂亞代言，也象徵品牌所珍視的法式優雅，瑪莉詠說「我與N°5一見如故，它不只是香水，更像是一件藝術品」。

瑪莉詠柯蒂亞(左)在片中，與男舞者在月球上共舞。（圖：香奈兒提供）

形象新片 月球浪漫邂逅

N°5香水的形象影片，皆以電影 規格手法打造，總能成為深植人心的經典廣告之一，此次邀來導演 約翰倫克（Johan Renck）編導，瑪莉詠柯蒂亞也為片中主題曲「Team」配唱，短短60秒，將女性、月亮與N°5，交織出暗喻卻又歡愉、浪漫的情境。

影片身著黑斗篷的女性，在巴黎閃爍城市燈光的夜裡，在橋上遠望滿月揭開序幕，無形力量讓她登上月球，邂逅神祕男子，兩人陶醉共舞，快節奏且熱情舞步傳遞情意，讓觀者為之心動，瞬間女子又回到巴黎橋上，轉頭一望見著剛剛共舞男子正在身旁，兩人相視而笑。

瑪莉詠柯蒂亞(右)在片中起舞。（圖：香奈兒提供）

魅力雙人舞 凸顯勇敢圓夢

在片中，導演透過月亮暗喻女性魅力，男女間的甜蜜共舞，彷彿象徵嗅到N°5香氛時，每人皆能散發獨一無二的個人魅力，更代表香水能凸顯私人靈魂的深處，噴上N°5，能賦予表達自我、勇敢圓夢的精神，讓瑪莉詠柯蒂亞也說，「男士也適合噴灑，N°5讓人聯想到追求自由的靈魂」。

為拍攝片中共舞情境，瑪莉詠柯蒂亞與男舞者，花費5天訓練，由編舞家萊恩海芬頓 (Ryan Heffington) 設計舞步，瑪莉詠笑說每天都會唱歌、跳舞與大笑，常跟小孩一起共舞，開啟身體的能量。提到是否想摘下天上的月亮，她笑說「現在這樣掛在天上很好」，但瑪莉詠強調，「會為了完成夢想而竭盡所能」，更鼓勵放膽做夢，「因為夢想終將成真」。

香奈兒N°5典藏香水。（圖：香奈兒提供）

百年N°5 依舊領風騷

1921年，N°5香水問世，由香奈兒女士與調香師恩尼斯鮑 (Ernest Beaux) 共同創作，也是史上第一瓶由女性服裝設計師所打造的香氛，當年香奈兒女士提出要求，打破當時流行的單一花香調傳統，恩尼斯因此揉合80種花香調，涵蓋5月玫瑰、茉莉、依蘭依蘭等，並混合乙醛，讓香奈兒N°5的香氣，提升至精神境界，也掀起嗅覺的革命。

瓶蓋設計靈感來自巴黎芳登廣場，透明瓶身閃爍著金色香水，即使經歷近百年，至今仍不落俗套，甚至依然引領全球香水界的發展。