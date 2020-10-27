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香奈兒巴黎特展 呈現永續友善植物供應鏈

記者劉小川／綜合報導
香奈兒堅持以永續、友善的方式，栽種培育植物。（圖：香奈兒提供）
香奈兒堅持以永續、友善的方式，栽種培育植物。（圖：香奈兒提供）

追求美麗，要從「尊重」開始。香奈兒（CHANEL）帶領女人追求完美的「美」境界，如保養產品加入從大自然植物中，萃取出天然成分，發掘每種植物獨特的個性與成分，經由研究、培育與實驗，到萃取精華，香奈兒秉持著「耕植肌膚　精質完美」的理念，尊重每種植物的成長方式，輔以科學基礎而創新，並以負責承擔自然永續的社會責任，為讓外界深刻理解香奈兒與植物、科學與自然的關係，並懂得尊敬最偉大的露天實驗室「大自然」，日前在法國巴黎國家自然歷史博物館的礦物學與地質學廳中心，舉辦「耕植肌膚 精質完美（CULTIVATING BEAUTY）」展覽，讓外界了解香奈兒背後的超群文化。

在「耕植美麗」展覽中，香奈兒展出多款植物標本，並講述其栽種、採收到萃取的過程。（...
在「耕植美麗」展覽中，香奈兒展出多款植物標本，並講述其栽種、採收到萃取的過程。（圖：香奈兒提供）

法國國家自然歷史博物館前身為1626年路易十三下令建造的「皇家藥用植物園」，至今館內收藏超過800萬種標本，涵蓋自然生物各種類，也見證不同時期，各探險家搜集的藏品。

香奈兒在「耕植肌膚 精質完美」展覽中，揭開頂級保養品中，活性成分的全球植物供應鏈，包括五月梵尼蘭、長生雪絨花、山茶花、黃金麒麟草與哥斯大黎加綠咖啡等，一探植物從研究出其活性成分，友善環境栽種與公平收益，也展現香奈兒在全球成立的多處露天實驗室，首間設立於馬達加斯加島，之後於法國南阿爾卑斯山區、庇里牛斯山山麓地帶、哥斯大黎加尼科亞半島等，設立位於不同氣候帶，卻都有著豐富植物種類的實驗室。

香奈兒對自然環境肩負起社會責任，從1921年N°5香水問世、1927年首款化妝品推出後，遵循香奈兒女士重視原料品質的原則下，透過成立實驗室，建設並維護花朵、植物的供應鏈，持續重視保養品的原物料品質。

在「耕植美麗」展覽中，香奈兒展出多款植物標本，並講述其栽種、採收到萃取的過程。（...
在「耕植美麗」展覽中，香奈兒展出多款植物標本，並講述其栽種、採收到萃取的過程。（圖：香奈兒提供）

從植物種植的源頭開始控管，香奈兒也訂出維護土地的5項原則，包括自然是靈感的基石與專業知識的搖籃、建立公平貿易供應鏈、維護生物多樣性、以生態農法對待每片土地與保護耕育植物並視為資產。經歷多年養成，香奈兒將傳統工法與現代科技相互結合，建造出一套專屬的生產、萃取與保護方式，這也代表著對「露天實驗室－大自然」環境的社會責任，更是追求美的極致。

對於每款保養品中的活性植萃成分，香奈兒從種植源頭、培育、摘採、萃取到製作，皆以最佳品質的程序製作，以五月梵尼蘭為例，在馬達加斯加島上栽種了3500株，打造遮蔽棚架，模擬五月梵尼蘭生長的森林環境，並由當地婦女手工授粉，研究團隊經過多年培育，已能在不同階段成熟的葉片、果實與花朵的精華，提煉出五月梵尼蘭PFA，成為頂級保養品的成分。

經過科學持續研究，香奈兒從五月梵尼蘭中，不同時期的不同部位能萃取出多樣活性精華。...
經過科學持續研究，香奈兒從五月梵尼蘭中，不同時期的不同部位能萃取出多樣活性精華。（圖：香奈兒提供）

在香奈兒奢華精質系列保養品中的長生雪絨花、黃金麒麟草，耗時8年挑選出具潛力的活性成分，在南阿爾卑斯山以尊重自然的方式栽種，並全手工採收花朵，並放置托盤曬乾，以保存最高的活性成分。

香奈兒展出每款植物的標本、特性，獨特栽種與採收方式，以及使用科學方法萃取的過程，呈現出香奈兒與農民、土地、環境、科學間的圓滿關係，期許能改變生產方式，創造永續未來。

在「耕植美麗」展覽中，香奈兒展出多款植物標本，並講述其栽種、採收到萃取的過程。（...
在「耕植美麗」展覽中，香奈兒展出多款植物標本，並講述其栽種、採收到萃取的過程。（圖：香奈兒提供）

透過「耕植肌膚　精質完美」展覽，得以追溯香奈兒追求「美」的背後，得依循專業、卓越原則，不追求當下的立竿成效，而將目光放遠，投注時間於研究與觀察，並結合專業科學知識；每一款保養品背後的活性成分，都代表著對環境永續，持續創新的原則，香奈兒如此堅持、如此繁瑣，卻依然堅守完美精神，成就出奢華的美麗。

長生雪絨花得以手工方式採下，不以機器破壞環境。（圖：香奈兒提供）
長生雪絨花得以手工方式採下，不以機器破壞環境。（圖：香奈兒提供）

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