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「艾蜜莉」穿搭好想學？Baby、木村心美示範給你看

記者楊詩涵／綜合報導
Angelababy和木村心美穿DIOR撞衫「艾蜜莉在巴黎」style。（取材自微博、Instagram）
Angelababy和木村心美穿DIOR撞衫「艾蜜莉在巴黎」style。（取材自微博、Instagram）

格子裙讓女星重返學生妹的青春，也讓中國女星Angelababy、日本男星木村拓哉的大女兒木村心美（Cocomi）隔空撞衫，兩人演繹同一套DIOR 2020秋冬的裙裝，展現截然不同的氛圍；Angelababy祭出她的纖瘦鉛筆腿，以擅長的甜美氣息展現街拍時尚，而格紋、貝雷帽的搭配公式，正巧貼近了最近火紅影集「艾蜜莉在巴黎」（Emily in Paris）的穿搭風格。

Angelababy穿棕色Tie & Dior羊絨毛線衫、3色方格羊毛呢斜紋褲裙...
Angelababy穿棕色Tie & Dior羊絨毛線衫、3色方格羊毛呢斜紋褲裙、30 Montaigne腰帶，搭配Dior Paris Arty深橙色羊皮貝雷帽。（取材自微博）

Angelababy穿棕色Tie & Dior羊絨毛線衫、3色方格羊毛呢斜紋褲裙...
Angelababy穿棕色Tie & Dior羊絨毛線衫、3色方格羊毛呢斜紋褲裙、30 Montaigne腰帶，搭配Dior Paris Arty深橙色羊皮貝雷帽。（取材自微博）

來自2020秋冬的Look 12造型，以棕色毛線衫詮釋品牌經典的Tie & Dior主題圖案，面料為羊絨，棱紋V領、袖口為細節設計，還有精緻的蜜蜂繡花；搭襯的白色、深橙色和黑色三色格紋褲裙，同樣以羊毛呢面料製成，呈現鬱金香花朵剪裁。而木村心美直接穿了秀上款的D-Furious長靴，以小牛皮的硬挺和羊毛襯裡的柔軟形成鮮明對比，飾有「CD」鎖釦為標誌設計。

DIOR 2020秋冬Look12造型。（圖：DIOR提供）
DIOR 2020秋冬Look12造型。（圖：DIOR提供）

女裝創意總監Maria Grazia Chiuri執掌的DIOR 2020秋冬系列，場景以霓虹燈裝置、標語帶來當代感，並運用迪奧先生熱愛的格紋作為主要元素，他曾撰文提及格紋具有「可以花俏，也可以俐落，優雅愜意，新穎且永遠不出錯」的特質；木村心美在拍攝日本版「ELLE」雜誌時還穿了同樣以3色格紋毛呢打造的中長裙，展現六、七○年代的優雅風格。

木村心美登上「ELLE」雜誌，詮釋棕色Tie & Dior羊絨毛線衫、3色方格羊...
木村心美登上「ELLE」雜誌，詮釋棕色Tie & Dior羊絨毛線衫、3色方格羊毛呢斜紋褲裙、D-Furious深古銅色小牛皮和羊毛皮靴款。（取材自Instagram）

木村心美穿白色深橙色和黑色方格羊毛鈕釦中長裙拍攝日本版「ELLE」雜誌。（取材自...
木村心美穿白色深橙色和黑色方格羊毛鈕釦中長裙拍攝日本版「ELLE」雜誌。（取材自Instagram）

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