Hermès秋冬限定 玫瑰色唇膏送禮新選擇

秋冬限量版Rouge Hermès愛馬仕唇妝系列全系列三色。圖：愛馬仕提供

今年春天才正式登場的愛馬仕唇妝系列Rouge Hermès，在進入秋冬時節的此刻即將帶來全新的限量版新品唇膏，不只色調更顯優雅，在唇膏管身也有不同的彩漆配色組合，絕對又是送禮的最好選擇。

愛馬仕唇妝系列Rouge Hermès除了常賣色號外，每年兩季都會推出三種限量色彩唇膏，揮別春夏的豔麗濃郁感，這次秋冬新的選色特別以「玫瑰調」為主軸打造而成。「ROSE NUIT啞光夜藍」是擁有天鵝絨般柔和而深邃的色彩，猶如星空下微微帶點藍調映像的霧面唇膏，另外兩色都是緞面質地，分別為「ROSE OMBRÉ緞光暗影」、「ROSE POMMETTE緞光胭脂」，呈現出的是低調曖昧和明亮、活潑的兩種玫瑰調。

在彩漆唇膏管身部分，這次也看得見呼應季節所巧妙融入的特點，帶點灰色調的粉紅、黃色、粉藍色、紫色、綠色等，感受到畫家Charles Sheeler透視景觀畫的靜謐氣氛，以及John Register和Arduino Cantàfora的靜物畫和家居風景畫的沈靜美感，還有Jean Hélion的抽象畫配色。