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奢華土豪風！FENDI聯名飾品金光閃閃

記者楊詩涵／綜合報導
FENDI x CHAOS。(圖：FENDI提供)
FENDI x CHAOS。(圖：FENDI提供)

FENDI在2020秋冬秀上，首度曝光掛在腰鍊上的金色打火機、原子筆耳環，都讓人眼睛一亮，這是與來自倫敦的配飾品牌CHAOS共同合作設計的系列，帶來可愛的金光閃閃土豪風，精巧、細緻又不失幽默感，非常討喜。

FENDI x CHAOS聯名配飾系列，是由CHAOS雙人設計師Charlotte Stockdale與Katie Lyall創作的「科技珠寶」作品，最早是由Karl Lagerfeld牽線，後續由FENDI藝術總監Silvia Venturini Fendi延續此合作，運用當代摩登手法，來重新演繹好萊塢過往風華絕代的招牌配飾。

FENDI x CHAOS耳環觸控筆。(圖：FENDI提供)
FENDI x CHAOS耳環觸控筆。(圖：FENDI提供)

所有的聯名系列都緊扣融入當代生活、便於攜帶的實用，且帶著幽默詼諧的風格，源自於兩個品牌都鍾情於骨董菸盒、金色打火機和晚宴手拿包等物件，第一波FENDI x CHAOS聯名設計以打孔、雕刻金屬外形、FENDI的皮革工藝、緞面裝飾及五金零件為主要細節，將智慧型手機、智慧手表和無線耳機等數位用品轉變為珠寶般的配件，所有配飾盒都可以單用或串聯，夾在FENDI腰帶、掛在拉鍊鍊條掛繩或任何FENDI包款上，之中最搶眼的莫過於多功能金銀色塗鴉筆，可以在紙張、平板電腦書寫，也可當作耳環配戴。

FENDI x CHAOS打火機保護殼。(圖：FENDI提供)
FENDI x CHAOS打火機保護殼。(圖：FENDI提供)

還有4件金屬一口酒杯組，可吊在皮革鑰匙環，從早晨的養生綠色蔬果汁到下班後的小喝一杯，都能完美跟上；皮革和緞面的minaudière手機殼配有金色鍊條提柄；筆記型電腦也加上FENDI皮草和毛絨保護板，全系列都是可收藏的小玩意，也是可以混搭的時髦配件。

FENDI x CHAOS Apple Watch保護殼。(圖：FENDI提供)
FENDI x CHAOS Apple Watch保護殼。(圖：FENDI提供)

智慧型手機 倫敦 好萊塢

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