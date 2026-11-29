11月29日星座運勢 牡羊為愛努力 獅子春風滿面
11月29日星座運勢顯示，牡羊、獅子、摩羯與雙魚表現亮眼，感情、財運與人際互動多有好消息，但各星座仍需留意情緒與投資風險。
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11月29日星座運勢顯示，牡羊、獅子、摩羯與雙魚表現亮眼，感情、財運與人際互動多有好消息，但各星座仍需留意情緒與投資風險。
牡羊座
為愛努力耕耘。
整體運：★★★★★
已婚者懂得重視且珍惜彼此的感情，不斷努力付出，澆灌幸福之花；對投資雖只是抱玩玩看的心態，並不十分認真，但獲利的機會卻很大；有時間陪家人去戶外野餐吧，不僅能增進感情，並能使自己完全放鬆。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
金牛座
勇敢向前邁進一步。
整體運：★★★★☆
只要勇於行動，美好的愛情將會向你靠近；財運平順，不妨拿出小額資金小試身手，自己拿不定主意可以參考朋友意見，會略有收益；對自己的要求過高，難免給自己帶來很大的壓力，適當降低標準，對你的學習會更為有利。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
雙子座
思緒飄渺，不要做幻想主角。
整體運：★★★☆☆
單身者有暗戀的傾向，空虛與惆悵的情愫偶爾會來襲擊你，其實人生就是不斷甩開包袱的旅程，要麼就選擇表白，要麼就選擇忘記。有時間不妨看看笑話，在哈哈一笑中壓抑的心情會得以釋懷。約好友去鄉下體驗生活，也能讓你心情舒暢。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
巨蟹座
戶外的放鬆對身心更有益處。
整體運：★★★☆☆
你有多久沒放聲大笑、放聲大叫了呢？給自己放鬆放鬆吧，與情人或是朋友去遊樂園瘋玩一陣，過後你會覺得身心舒暢；今天的支出比較大，容易因為喜歡而大買不在預算內的東西，要適當的控制你的購物欲；學生的學習比較輕鬆，可進行一些戶外活動。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
獅子座
春風滿面，享受被人疼愛的感覺。
整體運：★★★★☆
有異性主動向你獻殷勤，有種備受愛護的滿足感，單身者想戀愛應珍惜對方的付出，給對方回應就能如願以償。沒有金錢上的煩惱，庫存豐厚，不妨拿點給父母，盡盡孝心。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
處女座
享受眼前的快樂。
整體運：★★★★☆
今天易有休息不充分的感覺，小心透支體力或因疲憊而影響自己的心情哦；不經意間進到小財，可不要太張揚，財不露白，以免引起他人紅眼，自己也因此有破財的危險哦；他的愛依然如從前那麼真切，好好享受生活吧。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
天秤座
心情不錯，適合與朋友談心。
整體運：★★★★☆
運勢佳，邀請平日疏於聯絡的朋友來家中做客，可以了解一些對方近期的生活，增進雙方的交流，提升友誼。也可以與友人一起去俱樂部打打保齡球，做做健身運動，當成是娛樂節目。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
天蠍座
人與人的關係可得到改善。
整體運：★★★★☆
處於冷戰或失和的情侶今天有雨過天晴的徵兆，放下面子或某些堅持可緩和兩人的關係；在所在地進行投資能及時進行掌控，進展更為順利；學習上易產生厭倦的心理，無法安下心學習。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★★
射手座
必要時需拿出些魄力。
整體運：★★★★☆
今天與他交談甚歡，你的話頗能觸動對方，突破普通朋友這層網亦指日可待；難得一見的朋友突然出現，並不是什麼好兆頭喔！同事的不配合絲毫不會影響你的情緒，反而讓你更加積極主動。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
摩羯座
欲望如火燎原般蔓延。
整體運：★★★★★
戀愛者和已婚者今天滿含激情，極易被對方撩撥起強烈的欲望；也許是被你對金錢的欲望所感應，正、偏財運態勢均佳，有可觀的進帳，但過於貪心小心過猶不及；情緒激昂的你不如約朋友或愛人去遊樂場瘋狂吧。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
水瓶座
清楚了解自己想要的後再付諸行動。
整體運：★★★☆☆
兩人在經濟方面意見發生分歧，容易發生爭吵和冷戰；投資上不要盲目跟風，否則易發生虧損；與父母多溝通，讓他們了解你的近況，使他們減少對你的牽掛。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
雙魚座
魅力散發，與異性特別有緣。
整體運：★★★★★
感情豐富，渾身散發著迷人的光彩，異性主動靠近，單身者的情欲也隨之增高，易受到誘惑，墜入熱戀。有伴侶的人異性助力強，遇到難題有機會得到異性朋友的援助，特別是年長的異性，給你的支持很多。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
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牡羊、獅子、摩羯與雙魚的整體運勢都達到5顆星，表現最為亮眼；其中雙魚與牡羊在感情和人際上機會特別多，摩羯則在欲望與財運方面能量強烈。 文章指出，多數星座在感情上有正向進展，像牡羊重視伴侶、獅子受人疼愛、天蠍有望化解冷戰，但也提醒單身者別只幻想，要主動表白或回應。 整體來看財運不算差，但水瓶要避免盲目跟風，摩羯要小心貪心過頭，處女則要提防財不露白引來破財；文章建議投資保持理性，並適度參考他人意見。
精華 FAQ
牡羊、獅子、摩羯與雙魚的整體運勢都達到5顆星，表現最為亮眼；其中雙魚與牡羊在感情和人際上機會特別多，摩羯則在欲望與財運方面能量強烈。
文章指出，多數星座在感情上有正向進展，像牡羊重視伴侶、獅子受人疼愛、天蠍有望化解冷戰，但也提醒單身者別只幻想，要主動表白或回應。
整體來看財運不算差，但水瓶要避免盲目跟風，摩羯要小心貪心過頭，處女則要提防財不露白引來破財；文章建議投資保持理性，並適度參考他人意見。
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