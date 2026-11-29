AI摘要 文章摘要整理： 11月29日星座運勢顯示，牡羊、獅子、摩羯與雙魚表現亮眼，感情、財運與人際互動多有好消息，但各星座仍需留意情緒與投資風險。

牡羊座

為愛努力耕耘。

整體運：★★★★★

已婚者懂得重視且珍惜彼此的感情，不斷努力付出，澆灌幸福之花；對投資雖只是抱玩玩看的心態，並不十分認真，但獲利的機會卻很大；有時間陪家人去戶外野餐吧，不僅能增進感情，並能使自己完全放鬆。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

金牛座

勇敢向前邁進一步。

整體運：★★★★☆

只要勇於行動，美好的愛情將會向你靠近；財運平順，不妨拿出小額資金小試身手，自己拿不定主意可以參考朋友意見，會略有收益；對自己的要求過高，難免給自己帶來很大的壓力，適當降低標準，對你的學習會更為有利。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

思緒飄渺，不要做幻想主角。

整體運：★★★☆☆

單身者有暗戀的傾向，空虛與惆悵的情愫偶爾會來襲擊你，其實人生就是不斷甩開包袱的旅程，要麼就選擇表白，要麼就選擇忘記。有時間不妨看看笑話，在哈哈一笑中壓抑的心情會得以釋懷。約好友去鄉下體驗生活，也能讓你心情舒暢。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

戶外的放鬆對身心更有益處。

整體運：★★★☆☆

你有多久沒放聲大笑、放聲大叫了呢？給自己放鬆放鬆吧，與情人或是朋友去遊樂園瘋玩一陣，過後你會覺得身心舒暢；今天的支出比較大，容易因為喜歡而大買不在預算內的東西，要適當的控制你的購物欲；學生的學習比較輕鬆，可進行一些戶外活動。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

春風滿面，享受被人疼愛的感覺。

整體運：★★★★☆

有異性主動向你獻殷勤，有種備受愛護的滿足感，單身者想戀愛應珍惜對方的付出，給對方回應就能如願以償。沒有金錢上的煩惱，庫存豐厚，不妨拿點給父母，盡盡孝心。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

處女座

享受眼前的快樂。

整體運：★★★★☆

今天易有休息不充分的感覺，小心透支體力或因疲憊而影響自己的心情哦；不經意間進到小財，可不要太張揚，財不露白，以免引起他人紅眼，自己也因此有破財的危險哦；他的愛依然如從前那麼真切，好好享受生活吧。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天秤座

心情不錯，適合與朋友談心。

整體運：★★★★☆

運勢佳，邀請平日疏於聯絡的朋友來家中做客，可以了解一些對方近期的生活，增進雙方的交流，提升友誼。也可以與友人一起去俱樂部打打保齡球，做做健身運動，當成是娛樂節目。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

人與人的關係可得到改善。

整體運：★★★★☆

處於冷戰或失和的情侶今天有雨過天晴的徵兆，放下面子或某些堅持可緩和兩人的關係；在所在地進行投資能及時進行掌控，進展更為順利；學習上易產生厭倦的心理，無法安下心學習。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★★

射手座

必要時需拿出些魄力。

整體運：★★★★☆

今天與他交談甚歡，你的話頗能觸動對方，突破普通朋友這層網亦指日可待；難得一見的朋友突然出現，並不是什麼好兆頭喔！同事的不配合絲毫不會影響你的情緒，反而讓你更加積極主動。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

欲望如火燎原般蔓延。

整體運：★★★★★

戀愛者和已婚者今天滿含激情，極易被對方撩撥起強烈的欲望；也許是被你對金錢的欲望所感應，正、偏財運態勢均佳，有可觀的進帳，但過於貪心小心過猶不及；情緒激昂的你不如約朋友或愛人去遊樂場瘋狂吧。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

水瓶座

清楚了解自己想要的後再付諸行動。

整體運：★★★☆☆

兩人在經濟方面意見發生分歧，容易發生爭吵和冷戰；投資上不要盲目跟風，否則易發生虧損；與父母多溝通，讓他們了解你的近況，使他們減少對你的牽掛。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

魅力散發，與異性特別有緣。

整體運：★★★★★

感情豐富，渾身散發著迷人的光彩，異性主動靠近，單身者的情欲也隨之增高，易受到誘惑，墜入熱戀。有伴侶的人異性助力強，遇到難題有機會得到異性朋友的援助，特別是年長的異性，給你的支持很多。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

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