11月28日星座運勢 摩羯多關心另一半 處女座想脫單別太宅
11月28日星座運勢以人際與感情為主軸，獅子、天秤、雙魚運勢突出，處女適合出門找桃花，摩羯則要多關心另一半並留意開支。
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11月28日星座運勢以人際與感情為主軸，獅子、天秤、雙魚運勢突出，處女適合出門找桃花，摩羯則要多關心另一半並留意開支。
牡羊座
加強人際關係之日，多進行社交活動，會有不錯的收穫。
整體運：★★★☆☆
單身者在愛情上顯得有些遲緩，不能一昧等待，主動出擊才有希望，以免讓別人捷足先登。社交運良好，參加朋友聚會可以讓對方多介紹一些不同領域的人給你認識，玩得開心的同時能交到不少新朋友。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
金牛座
從總體運勢來看還是比較好。
整體運：★★★★☆
與家人的溫馨甜蜜，會使心情歡快，更促使你在工作中順心如意；今天的財運雖不會下滑，但還是不適合做非分僥倖之想；不宜長時間盯著電腦螢幕，不然易發生頭腦發脹、眼睛疲勞等症狀。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
雙子座
今天運氣不錯，對自己相當自信。
整體運：★★★★☆
今天對異性有著強烈的感覺，有點一見鍾情的味道，但你在懷疑這樣的愛情是否有真正的內涵。財運方面，今天的收益有明顯的增長，來自多方面的補益讓人羨慕不已。晚上吃過飯可以去山頂吹吹風，享受下喧囂後的寧靜。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
巨蟹座
放鬆休閒的好日子。
整體運：★★★☆☆
戀愛中的人今天可找時機給對方一個驚喜，可望打破沉悶的戀情。財運難見晴天，不如暫時先放一邊，靜靜等待機會的來臨。從事服務性行業的人今天能遇到大貴人。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
獅子座
運勢明朗，收穫頗多。
整體運：★★★★★
今天的愛情運勢十分搶眼，有機會收到沒有署名的神秘禮物，眼神有些異樣的他就是禮物的來源哦！進財局面非常明朗，隨處可見賺錢的機會，不過也別只顧著撈錢，還要適當地放鬆放鬆，身體可是革命的本錢。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★★
處女座
桃花運旺盛。
整體運：★★★★☆
單身者不要老待在家中，外出走走就有機會俘獲愛情。財運平平，需要提防陌生人的好意，有些好意後面隱藏的是金錢陷阱，失去的反而比得到的多。學習力強，積極性也頗高，去書店轉轉，能夠找到實用的書籍來充實自己。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
天秤座
心情順暢的一天，諸事順意。
整體運：★★★★★
愛情比較平穩，兩人感情是在平淡中流露愛意的涓涓細流之情。今天關於理財的想法很多。有了想法就趕快行動，諮詢專業人士，合理投資。今天親和力十足，閒暇時和親友聯絡感情，享受美好時光吧。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
天蠍座
感情纖細，易有新的感觸。
整體運：★★★★☆
今天你的心思多放在家庭生活上，雖然為家人破費不少，但花錢讓大家開心，製造良好的家庭氛圍很值得。夫妻感情融洽，你若能表現出熱情如火的一面，更能挑動起對方的熱情；單身者因親友撮合而結識不錯的對象。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
射手座
守得雲開見月明。
整體運：★★★☆☆
你正在追求的對象會被你的真誠所打動，可要乘勝追擊了；學習上太過鬆懈可不是一件好事，很容易就被別人超越；獨自去咖啡廳坐坐吧，一個人也可以過得很愜意。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
摩羯座
多關心另一半。
整體運：★★★☆☆
愛情上有著愛自己勝過愛別人的傾向，多付出點關心給對方吧；積極參加活動，各種場合都有你出線的機會，會給你的事業帶來新的契機；金錢上為了朋友的生日或禮尚往來而使支出增加，量力而為就好。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
水瓶座
很有愛心與同情心，適合扮演傾聽者的角色。
整體運：★★★★☆
感受力很強的一天，特別能體會他人的內心感受，朋友也都願意找你聊心事，讓他人獲得安慰的同時，你也得到了助人的快樂。財運不錯，親友請客、收到禮物、中獎的機率高。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
雙魚座
桃花運相當好的日子。
整體運：★★★★★
一個不經意的邂逅就能成就一段良緣。好好精心打扮一番，即使沒有什麼事，也可以到處轉轉，不可放過愛情。朋友的Party當然要參加，你的幽默活潑能帶動氣氛，也讓你成為聚焦點，對於異性投來異樣的電波要善解風情才好哦。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
【延伸閱讀】
獅子座、天秤座與雙魚座的整體運勢最強，其中獅子與雙魚愛情運尤其亮眼；處女座桃花也旺，單身者若願意外出，更容易遇見合適對象。 牡羊座與射手座都被提醒不要只被動等待，應主動出擊、把握社交機會；處女座也適合走出家門，多參加活動或隨意走走，較有機會遇見戀情。 摩羯座要多關心另一半，避免愛自己多於愛對方，且朋友聚會與禮尚往來會增加支出；天蠍座則適合把重心放在家庭，花錢取悅家人時也要留意預算。
精華 FAQ
獅子座、天秤座與雙魚座的整體運勢最強，其中獅子與雙魚愛情運尤其亮眼；處女座桃花也旺，單身者若願意外出，更容易遇見合適對象。
牡羊座與射手座都被提醒不要只被動等待，應主動出擊、把握社交機會；處女座也適合走出家門，多參加活動或隨意走走，較有機會遇見戀情。
摩羯座要多關心另一半，避免愛自己多於愛對方，且朋友聚會與禮尚往來會增加支出；天蠍座則適合把重心放在家庭，花錢取悅家人時也要留意預算。
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