AI摘要 文章摘要整理： 11月28日星座運勢以人際與感情為主軸，獅子、天秤、雙魚運勢突出，處女適合出門找桃花，摩羯則要多關心另一半並留意開支。

牡羊座

加強人際關係之日，多進行社交活動，會有不錯的收穫。

整體運：★★★☆☆

單身者在愛情上顯得有些遲緩，不能一昧等待，主動出擊才有希望，以免讓別人捷足先登。社交運良好，參加朋友聚會可以讓對方多介紹一些不同領域的人給你認識，玩得開心的同時能交到不少新朋友。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

從總體運勢來看還是比較好。

整體運：★★★★☆

與家人的溫馨甜蜜，會使心情歡快，更促使你在工作中順心如意；今天的財運雖不會下滑，但還是不適合做非分僥倖之想；不宜長時間盯著電腦螢幕，不然易發生頭腦發脹、眼睛疲勞等症狀。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙子座

今天運氣不錯，對自己相當自信。

整體運：★★★★☆

今天對異性有著強烈的感覺，有點一見鍾情的味道，但你在懷疑這樣的愛情是否有真正的內涵。財運方面，今天的收益有明顯的增長，來自多方面的補益讓人羨慕不已。晚上吃過飯可以去山頂吹吹風，享受下喧囂後的寧靜。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

放鬆休閒的好日子。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的人今天可找時機給對方一個驚喜，可望打破沉悶的戀情。財運難見晴天，不如暫時先放一邊，靜靜等待機會的來臨。從事服務性行業的人今天能遇到大貴人。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

運勢明朗，收穫頗多。

整體運：★★★★★

今天的愛情運勢十分搶眼，有機會收到沒有署名的神秘禮物，眼神有些異樣的他就是禮物的來源哦！進財局面非常明朗，隨處可見賺錢的機會，不過也別只顧著撈錢，還要適當地放鬆放鬆，身體可是革命的本錢。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

處女座

桃花運旺盛。

整體運：★★★★☆

單身者不要老待在家中，外出走走就有機會俘獲愛情。財運平平，需要提防陌生人的好意，有些好意後面隱藏的是金錢陷阱，失去的反而比得到的多。學習力強，積極性也頗高，去書店轉轉，能夠找到實用的書籍來充實自己。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

心情順暢的一天，諸事順意。

整體運：★★★★★

愛情比較平穩，兩人感情是在平淡中流露愛意的涓涓細流之情。今天關於理財的想法很多。有了想法就趕快行動，諮詢專業人士，合理投資。今天親和力十足，閒暇時和親友聯絡感情，享受美好時光吧。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

天蠍座

感情纖細，易有新的感觸。

整體運：★★★★☆

今天你的心思多放在家庭生活上，雖然為家人破費不少，但花錢讓大家開心，製造良好的家庭氛圍很值得。夫妻感情融洽，你若能表現出熱情如火的一面，更能挑動起對方的熱情；單身者因親友撮合而結識不錯的對象。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

射手座

守得雲開見月明。

整體運：★★★☆☆

你正在追求的對象會被你的真誠所打動，可要乘勝追擊了；學習上太過鬆懈可不是一件好事，很容易就被別人超越；獨自去咖啡廳坐坐吧，一個人也可以過得很愜意。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

多關心另一半。

整體運：★★★☆☆

愛情上有著愛自己勝過愛別人的傾向，多付出點關心給對方吧；積極參加活動，各種場合都有你出線的機會，會給你的事業帶來新的契機；金錢上為了朋友的生日或禮尚往來而使支出增加，量力而為就好。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

很有愛心與同情心，適合扮演傾聽者的角色。

整體運：★★★★☆

感受力很強的一天，特別能體會他人的內心感受，朋友也都願意找你聊心事，讓他人獲得安慰的同時，你也得到了助人的快樂。財運不錯，親友請客、收到禮物、中獎的機率高。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙魚座

桃花運相當好的日子。

整體運：★★★★★

一個不經意的邂逅就能成就一段良緣。好好精心打扮一番，即使沒有什麼事，也可以到處轉轉，不可放過愛情。朋友的Party當然要參加，你的幽默活潑能帶動氣氛，也讓你成為聚焦點，對於異性投來異樣的電波要善解風情才好哦。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

【延伸閱讀】

●上升星座看未來？星座命盤免費算

●塔羅神占，你的戀情開花結果？







【 更多命理分析，請前往 科技紫微網 】