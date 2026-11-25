11月25日星座運勢 雙子靜待時機 天秤朋友運佳
牡羊座
內心溫暖，易得親人支持。
整體運：★★★★☆
伴侶體貼入微的關懷，成為你今天的精神動力，對待事情的看法變得積極樂觀。工作中急於求成，反而會影響工作品質，增加重做的機率。健康方面，易感到頭昏腦脹，注意室內空氣的流通。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
金牛座
口才佳，人際關係運高漲。
整體運：★★★★★
說起話來滔滔不絕，而且盡顯風趣幽默的一面，能很快炒熱氣氛，男女老少皆歡喜；單身者有機會與談話投機的異性結緣；經商者有機會接觸到賢能之士，是學習經驗、提升自我的日子。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
雙子座
靜心等待，可迎來時來運轉。
整體運：★★☆☆☆
今天工作中顯得太過急躁，雖然能按量完成，但品質未達水準反而耽誤你更多的時間；有伴侶者戀情出現轉機，熱度急劇上升讓你覺得有點難以置信；投資波動較大，不要急於全數投入，有反彈的契機，會因此而小賺一筆。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
巨蟹座
眼光敏銳，適合購物。
整體運：★★★☆☆
接觸異性的機會多，在交際場合易遇到頗有好感的對象，但談感情還需要時間加深彼此的了解。工作平順，能輕鬆地掌握好進度；多與同事互動，會有不錯的收獲。閒暇時不妨到商場逛逛，容易找到物美價廉的商品。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
獅子座
只要充滿幹勁，方可諸事順遂。
整體運：★★★★☆
工作熱情高漲，效率也高，沒有絲毫疲累的感覺。審美觀不錯，買份小禮物送給另一半可令對方感動，對感情有增進作用。財運不太穩定，應謀定而後動，不可急於求成。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
處女座
工作上要多聽取眾人的意見。
整體運：★★☆☆☆
和同事共同商討一項任務，這項任務需要與人多方配合。拍馬屁要分清場合，拍錯了地方不僅浪費表情，還會惹來麻煩。多花些時間仔細檢查修正已完成的工作，盡量減少失誤。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
天秤座
運勢平順，得益於朋友助力。
整體運：★★★☆☆
朋友運頗佳，與之聊聊心得，互相提示工作的重點，新的策畫易浮現；感情上不要把希望寄托在朋友的評價上，先看清對方的本質再決定交往與否吧；父母的一句話可能會讓你轉移投資方向，需仔細斟酌新方向的可行性。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
天蠍座
運勢普通的一天，情緒比較低落。
整體運：★★☆☆☆
在獨處時容易回憶起過去的點點滴滴，想到舊情人時會特別感傷。對投資有著獨特的嗅覺，能看清當前的形勢，把握時機，迅速行動。工作上會出現溝通不良而產生誤會的情形，面見客戶最好能親自接見，以免傳達錯誤。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
射手座
運勢低落，各項指數均有所下降。
整體運：★☆☆☆☆
可多與朋友、同學聯絡，一起出遊或聚會，都是你贏得異性好感的途徑。今天開銷很大，有些不必要買的東西就省省，不要搞得財政狀況太過狼狽。工作中時常恍神，想這想那的，很容易讓工作做不好。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
摩羯座
欲望過盛，需稍加抑制。
整體運：★★★☆☆
看到自己愛的人和別的異性在一起，心裡有些不爽快，那就假裝不在意，反而容易讓對方向你主動坦白。購物易遇到口才極佳的推銷員，讓你難以抵擋誘惑。不喜歡主動跟同事溝通者，有被公司員工差別對待的危機。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
適時的改變也是一種情調。
整體運：★★★★☆
平時大剌剌的你突然對他特別溫柔，會讓他受寵若驚；工作中你的固執己見會成為絆腳石，同事也容易因此發火；經濟許可的朋友可以去戶外活動，跑過幾圈你會覺得通體舒暢。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
雙魚座
珍惜眼前的幸福。
整體運：★★★☆☆
今天有些抱怨的情緒，與家人易生嫌隙，而怨天尤人更會給自己增加無謂的痛苦。工作上你容易顯現出自己的優越感，這樣很容易被同事排斥和孤立，還是低調一點為好。已婚者有機會和伴侶來個浪漫約會。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
【延伸閱讀】
金牛座口才佳、人際關係高漲，天秤座也因朋友助力而靈感與策畫浮現，適合交流合作；這些星座都能透過互動獲得實質幫助與新的機會。 雙子座、處女座、射手座與天蠍座都要留意。雙子別急躁以免影響品質，處女要多聽意見並仔細修正，射手易恍神，天蠍則要避免溝通誤會。 感情上，牡羊、水瓶與雙魚都有機會因伴侶或互動升溫，但別過度依賴他人評價；財運方面，雙子與射手波動較大，投資和消費都應保守謹慎。
精華 FAQ
金牛座口才佳、人際關係高漲，天秤座也因朋友助力而靈感與策畫浮現，適合交流合作；這些星座都能透過互動獲得實質幫助與新的機會。
雙子座、處女座、射手座與天蠍座都要留意。雙子別急躁以免影響品質，處女要多聽意見並仔細修正，射手易恍神，天蠍則要避免溝通誤會。
感情上，牡羊、水瓶與雙魚都有機會因伴侶或互動升溫，但別過度依賴他人評價；財運方面，雙子與射手波動較大，投資和消費都應保守謹慎。
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