AI摘要 文章摘要整理： 11月21日星座運勢整體偏向平穩到上升，多數星座在愛情、財運或人際上有不錯機會，但也提醒部分星座要放慢節奏、理性理財並多溝通。

牡羊座

愛情甜美的日子，心情舒暢。

整體運：★★★★★

單身女性外出閒逛時，一個不經意的回眸就容易被電倒，邂逅心目中的白馬王子。財運不錯，若想管好家庭經濟，不妨上網搜索一番，能找到不少好的理財小竅門，是累積財富的好幫手哦。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

金牛座

容易獲得意外之財，有份驚喜的心情。

整體運：★★★★☆

財運暢通，有機會收到親友的饋贈，讓你既興奮又感激。有機會參加派對，單身者需主動接近目標，優雅的舉止是你的魅力所在，但還是需要積極行動才能讓愛情開出艷麗的花。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙子座

藉助外力推動，才更能把握好愛情。

整體運：★★★★☆

單身者對心儀的對象遲遲開不了口，何不請朋友作個媒人，在中間穿針引線，有希望得到較為滿意的結果。在臥室中擺一盆鮮花，有加強桃花運的作用。衣著打扮要光鮮明亮一些，也能為愛情加分。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

巨蟹座

相當暢快的一天，各種事情都順利無比。

整體運：★★★★☆

情投意合、天涯咫尺是今天甜蜜戀情的寫照，溫馨與浪漫讓你笑到合不攏嘴。送禮的好日子，要與客戶見面的話，準備一份禮物送給對方，易收到很好的效果。財運上手中的投資可繼續持有，還有上升空間。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

獅子座

運勢趨於平順。

整體運：★★★★☆

愛情依然看好，單身者在人多的場所有機會邂逅不錯的異性；學生族今天有機會得到家人經濟上的支持；按部就班的做事方式，將會束縛你的思維創意，難以讓你的能力得到充分施展。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

處女座

感情豐富，待人體貼，受人歡迎。

整體運：★★★☆☆

親和力突顯的一天，言語溫和，善解人意，主動為身邊的人付出，令人感動，你也因此收穫到了快樂。異性緣佳，單身者應對異性朋友坦誠相待而獲得真情。財運平順，購物有機會獲得贈品或優惠券。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

心潮澎湃，很想熱烈的動起來，去跳舞能讓你盡情揮發活力。

整體運：★★★★☆

今天身邊的異性朋友們都異常活躍，多點勇氣，給自己一些機會。適宜與家人相處，能感受到濃濃的親情，幸福的感覺油然而生。空閒時不妨看看偵探小說，對提高分析能力有助益。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

你的愛情有點像苦咖啡。

整體運：★★★☆☆

想要退出又好像陷得更深，其實你們的感情從未轉淡，約個時間說清楚就是最好的解決辦法；財運平平，今天還是把投資的衝勁收斂收斂比較好。努力想要有所作為，卻總被他人的想法所左右，感覺有些無奈。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

甩開精神包袱，好好休息的日子。

整體運：★★★☆☆

愛情運較差，戀人之間不宜整天膩在一起，給彼此留一些自由的空間，既能避免發生口角，又能讓雙方心情愉快。購物運一般，少到商場閒逛，小心禁不住誘惑而買回一堆東西，在不知不覺中超支。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

升溫的過程並不長，耐心一點就好。

整體運：★★★☆☆

積極性大大加強，個人能力也在一定的基礎上得到提高，因而獲得長輩的照顧。具備賺錢的本領還得有守錢的本事，合理支配錢財就是理財的關鍵，家人在這方面給予的幫助不容小覷。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

水瓶座

運勢平順，有些小事情需要處理。

整體運：★★★☆☆

今天是放鬆身心的日子，可以玩網路遊戲，讓你沉醉在遊戲的情節，有身臨其境的感覺；也可以看看經典的武俠小說，能喚起你心中成為英雄美女的夢想，讓你感懷生活，激發對美好明天的憧憬。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

雙魚座

較平淡的一天，適當放鬆精神。

整體運：★★★☆☆

感情需要細水長流，對另一半少點抱怨，多點寬容，生活才會更加和諧。玩金錢遊戲也要適可而止，見好就收，太過貪婪會得不償失。單身女性可以去美容院做做皮膚護理，享受一下周到的服務。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

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