牡羊座

外部的壓力會成為你感情發展的阻礙。

整體運：★★★☆☆

網戀者會因為外部的壓力而產生動搖，與家人朋友多做溝通，也要認真考慮你們是否有足夠的信念來維持這段感情；事業運旺盛，工作得心應手，效率也比預期的高；不過財運欠佳，不可盲目的進行投資理財。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★☆☆☆

金牛座

多份警惕心。

整體運：★☆☆☆☆

太想在戀人面前表現，但不去瞭解對方的喜好，反而容易弄巧成拙；投資缺乏主見，小心遭小人利用；找到適合自己的工作方法，能讓你工作起來順順利利。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

雙子座

喜歡比較，斤斤計較。

整體運：★★☆☆☆

戀愛中的人會有被疏離的感覺，不安全感越來越重，不如攤開告訴他 你的想法；工作中同事的一個不明眼神、上司的一句稍微重一點的話都讓你想得較嚴重，神情沮喪；投資方面進展不明顯，需耐心等待。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

對自己多一些自信。

整體運：★★★☆☆

當另一半的愛慕者出現時，你會表現得比較頹廢，容易胡思亂想，這樣的不自信反而會讓第三者有可乘之機；工作中難免會發生一些失誤，你的勇於承認和積極處理會讓上司寬大處理；與父母的關係有點僵化，別繼續彆扭下去，主動認個錯很快能得到他們的原諒。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

獅子座

情緒不穩，容易意氣用事。

整體運：★★☆☆☆

管理好情緒是今日之重點，別讓激烈的情緒或是過激的言行影響了人際關係。親兄弟明算帳，與親友有金錢往來時應把話說清楚，該寫字據簽字的別忽略。有伴侶者應對伴侶多包容，別亂發脾氣，相處會更愉快。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

處女座

幸運的一天，目標也很明確。

整體運：★★★★☆

今天多花點心思打扮，平時買來的化妝品和漂亮衣服不要老是放在家裡擺著，改變形象會為你帶來旺盛的桃花運！投資風險較小，不妨去股市轉轉。工作上知道自己想要什麼，勤奮又努力，收穫頗多。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天秤座

調整生活節奏，會有耳目一新的感覺。

整體運：★★★☆☆

已婚者易爆發家庭內戰，糟糕的氛圍讓兩人都相當難受，坦誠溝通顯得尤為重要。不要把希望寄托在股票等風險性較大的投資項目，以免資金無法回轉。工作完成得很漂亮，易得到上司和同事的誇獎，亦是人際關係升溫的好時機。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

把好運發揮到極致。

整體運：★★★★★

不論是從財運還是從事業運上來看，今天挺適合去討債、收帳，軟硬兼施、威脅利誘……反正不達目的絕不罷休，如此就能追回款項；夫妻、情侶間不一定要有驚喜、感動才能穩定感情，兩人坐在家中、依偎著看看電視也能感覺甜蜜。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

射手座

今天的情緒比較不錯，做事會比較輕鬆。

整體運：★★★☆☆

雖未把上班的心態調整過來，但輕鬆愉快的氣氛還是讓上班情緒高漲不少；情侶們心情顯得比較雀躍，但面上表情會有些故作神秘；晚上盡量不要久待戶外，容易傷風感冒。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

平靜安穩的一天。

整體運：★★★★☆

工作能按部就班地進行，即使是瑣碎的雜事也能定下心來處理，心平氣和的態度讓你在工作中享受到更多的快樂。下午有機會與另一半約會，有許多談不完的話題；單身者可望相親成功。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

水瓶座

太懶散容易喪失積極性！

整體運：★★☆☆☆

走馬看花式的尋找愛情，不停下腳步深入交往怎能獲得愛情，緣分錯過了再尋找不易！財運欠佳，沒有散財的危險，卻也難逃拮据的狀況，精打細算過生活。工作積極性一般，不太願意主動做事。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

多外出走走，是讓今天幸運的重點。

整體運：★★★★☆

感情方面發展迅速，單身的你今天特別有自信而魅力大增。家人關懷倍增，讓自己的內心充滿溫暖，做起事來衝勁十足，能提前完成工作。財運上多留意身邊的小事，能從中挖掘出很不錯的機會。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

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