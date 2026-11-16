我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

劉美賢被淋了一身綠色黏液 獲頒「最受歡迎女運動員」

查理國王78歲生日 自嘲屹立不搖 但「偶有零件脫落」

11月16日星座運勢 牡羊忽冷忽熱 摩羯穩步前行

科技紫微網
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

11月16日星座運勢顯示，金牛、天蠍與摩羯表現較佳，牡羊、處女、雙魚則需留意情緒與關係問題，整體以穩定溝通和踏實行動最有利。

今天各星座運勢如何？牡羊座忽冷忽熱地對待感情很不利…

牡羊座

忽冷忽熱地對待感情很不利。

整體運：★★☆☆☆

要改變對戀人的態度，不然你令人捉摸不透的言行會讓對方沒有安全感；對方有什麼地方令你不痛快，與其生悶氣不如委婉地說出你的感受。受感情困擾，對工作有點無精打采，有點雪上加霜，不可太過感情用事哦。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

金牛座

整體上來說，算是運勢不錯的一天。

整體運：★★★★★

財運較好，沒有大筆資金流入，可因合理消費而節省不少開支。今天的狀態還不錯，且同事對你的信任也是有增無減，讓你獲得不少成就感。短暫分開一段日子的情侶，在今天重逢顯得特別激情，有水乳交融的感受。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

雙子座

藉助飾品提升愛情運。

整體運：★★★★☆

大氣又符合個性的小飾品，有助於散發你的獨特氣質，也能提升戀愛運勢。報答之前工作上有恩於你的人，對方感念你的心意，也讓自己有了償還人情債的輕鬆感。理財觀念發生改變，對金錢看法更為理智。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

衝動和率性是一體兩面。

整體運：★★★☆☆

從事翻譯工作的人，今天有機會邂逅異域桃花，新鮮感易讓你失去理智，切忌忽視現實問題。工作中容易因衝動而冒犯到同事，但你的坦誠又會讓對方很快原諒你。財運不錯，跟風投資也會獲得盈利機會。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

獅子座

過於專注一件事，有可能讓你忽略很多東西。

整體運：★★☆☆☆

今天桃花旺盛，出門易邂逅美滿愛情，彼此欣賞，情愫漸生。理財上你顯得漫不經心，即使有好的機會，也會很容易錯過。工作方面，你的心緒似乎沒有放在這上面，迷迷糊糊很容易發生一些不該有的錯誤。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

處女座

今天不宜行動，以靜制動為上策。

整體運：★☆☆☆☆

今天愛情運弱，感覺沒什麼激情，不宜表白。財運方面，今天的花費過大，有點入不敷出的感覺。工作上有不錯的表現機會，但在表現上欠缺方法，想法、意見要獲得上司認同頗為費勁。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

天秤座

有事別憋在心裡，敞開心胸與家人談談

整體運：★★★☆☆

情人的心意讓你有些捉摸不定，讓你多次產生放棄的念頭，今天是個好時機，不妨把想法說出來。財運良好，今天會有一種立竿見影的感覺。工作熱情較高，但缺乏機遇，埋頭苦幹時還需留意身邊的變化。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天蠍座

正面思考可帶來好運。

整體運：★★★★☆

今天是戀愛中人拜見家長的好日子，成功率頗高，帶點小禮物，效果還會更明顯。與合作夥伴的默契會得到實質上的進展，交流互助機會明顯增多。工作上非常積極，但欠缺機會，還需耐心等待。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

射手座

堅持自己的原則和信念。

整體運：★★★☆☆

即使速度稍微慢了一點，但是能先別人一步行動，可望拔得頭籌；投資上暫時遇到一些小挫折，不要輕易改變方向或放棄希望。今天的你稍微任性一點也會被別人接受，趁著這種運氣對自己的主張強勢一點，過關的可能性大增。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

摩羯座

心情愉快，能平穩前進，不受干擾。

整體運：★★★★☆

工作上按部就班，踏實做好分內事，對於不絕於耳的閒言閒語置之不理，靜下心的你可以超越他人，獲得「無心插柳柳成蔭」的好運。愛情運平順，能替另一半著想，以往的誤會可望消除。眼光不錯，購物易有驚喜。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

水瓶座

加強行動力，愛情才能馬到成功。

整體運：★★★☆☆

萬事俱備，只欠東風，還顯得有點猶豫，勇氣就是你獲得愛情的鑰匙。用自己擅長的方式理財，會起到事半功倍的效果。事業陷在低谷裡，渴望被人認同，需瞻前顧後，承受來自上級和同事的雙重壓力，應適時減壓。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★★☆

雙魚座

世上無難事，只怕有心人。

整體運：★★☆☆☆

情感波動較明顯，易因生活瑣事而與伴侶起爭執，不懂站在對方的立場思考，矛盾將難得調和。財運頗好，與人合作生意者易有不錯的收效。事業運欠佳，但仍存在轉機，付出加倍的努力，終能有所收獲。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

精華 FAQ

  • 金牛、天蠍與摩羯整體表現最亮眼，財運、人際與工作面都有不錯發揮；其中金牛重視合理消費，天蠍合作默契提升，摩羯則靠踏實作風累積好運。

  • 牡羊、處女與雙魚都要特別注意感情表現。牡羊忽冷忽熱容易讓伴侶缺乏安全感，處女不宜貿然表白，雙魚則可能因生活瑣事與另一半爭執。

  • 核心建議是保持穩定、理性與溝通。面對感情別悶在心裡，工作上要按部就班，理財則避免衝動；只要耐心前進，多數星座都能把握當天的小機會。

星座運勢

上一則

搶寶可夢卡 南卡荒唐爸深夜放「6歲女睡大街排隊」自己返家下場慘了

延伸閱讀

11月4日星座運勢 金牛運勢較差 獅子財運突出

11月4日星座運勢 金牛運勢較差 獅子財運突出
11月6日星座運勢 雙魚要保持理智 天秤感情趨於平淡

11月6日星座運勢 雙魚要保持理智 天秤感情趨於平淡
11月11日星座運勢 雙子留意細節 天秤財運旺旺

11月11日星座運勢 雙子留意細節 天秤財運旺旺
11月5日星座運勢 處女座 戀人突回心轉意 摩羯要相信自己

11月5日星座運勢 處女座 戀人突回心轉意 摩羯要相信自己

熱門新聞

飛機客艙熄燈示意圖。（圖／AI生成）

飛機客艙熄燈 仍開「閱讀燈」會失禮嗎？空服員這麼說

2026-11-09 19:52
加拿大的大統華超市搶灘加州。（T&T Supermarket）

台灣夫妻白手起家 北美亞超巨頭「大統華」插旗舊金山 必吃雲吞與可麗餅

2026-11-09 01:45
麥當勞(McDonald's)。美聯社

挽救客流量 麥當勞推超低價3.5元套餐

2026-11-10 11:25
輝達執行長黃仁勳承認與涉嫌為中國從事間諜活動的女子黃樂有婚外情。圖為去年5月22日晚間，黃仁勳在台北三六食府宴客，身穿粉紅色無袖洋裝的黃樂與黃仁勳搭肩說話。（本報資料照片）

黃仁勳事業100分婚姻卻失分 精神科醫師揭5大外遇心理

2026-11-08 23:35
網友的公婆近日相繼離世，她分享清理遺物的心情。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Huỳnh Như Mavi ）

公婆相繼離世清出滿屋遺物 媳婦感嘆：生前珍藏最終都被帶走

2026-11-15 19:55
好市多(Costco)。美聯社

好市多推美國精品廚具平替版 價格便宜90%

2026-11-12 10:23

超人氣

更多 >
開除黃仁勳的Nvidia董事成員被起底 馬斯克傻眼吐槽

開除黃仁勳的Nvidia董事成員被起底 馬斯克傻眼吐槽
貝森特：Nvidia須從外部找新CEO 黃樂是否間諜不重要

貝森特：Nvidia須從外部找新CEO 黃樂是否間諜不重要
華人這寵物意外是「除草幫手」：很能吃、也很會挖

華人這寵物意外是「除草幫手」：很能吃、也很會挖
公婆相繼離世清出滿屋遺物 媳婦感嘆：生前珍藏最終都被帶走

公婆相繼離世清出滿屋遺物 媳婦感嘆：生前珍藏最終都被帶走
韓國瑜造勢登台摔倒 張麗善、張嘉郡緊急伸手扶住救援

韓國瑜造勢登台摔倒 張麗善、張嘉郡緊急伸手扶住救援