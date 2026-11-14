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11月14日星座運勢 金牛適合約會 巨蟹注意衛生

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牡羊座

愛情切記寧缺勿濫。

整體運：★★★☆☆

向你發出求愛訊息的目光很多，但卻都提不起你的興趣；今天會有破財的危險，出門在外一定要保管好自己的貴重物品，以免丟失或被盜走；心情莫名煩躁，感覺渾身不舒服，建議看看小說、聽聽舒緩的音樂，才能使心情慢慢的平復下來。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

適合約會，愛情進展不錯。

整體運：★★★☆☆

單身者多與老朋友聯繫，有機會因朋友介紹而結識性情相合的異性朋友；有伴侶的人抽點時間安排約會，精心打扮一番，會讓對方眼睛為之一亮，感情升溫。今天支出較多，但都是生活所需，不必太計較。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

易於滿足更容易體會到幸福。

整體運：★★★★☆

感情上應注意兌現承諾和情感穩定，別讓疏忽冷落、缺乏溝通而扼殺原有的默契；早上做做床頭瑜伽，能穩定你全天的情緒，並創造持續整天的平靜和滿足；財運比較不錯，投資理財時稍微放開、大膽點，比較有大的收益。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

重視環境的清潔衛生，可提升好運。

整體運：★★★☆☆

今天的愛情溫度剛剛好，約對方看場電影，可讓平淡生活散發出玫瑰的氣息；注意平復緊張或興奮的情緒，學習的狀態才能達到最佳；至於生意人，衛生環境的好壞對你的生意極有影響，檢查一下店面、貨物甚至你腳上的皮鞋是否乾淨。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

今天情緒不錯，做起事來也是鬥志昂揚。

整體運：★★★☆☆

展現活力四射的一面，彰顯個人魅力，得到不少異性青睞，約會外出的機會多。出去逛街有機會碰到很久沒見的朋友，開心聊天之後不要忘了互留電話哦。投資方面，你的收入穩定增長，讓旁人羨慕不已。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

得了面子失了裡子。

整體運：★★★☆☆

今天比較拉不下臉，不肯在對方面前承認自己犯下的錯誤，小心因此與戀人進入冷戰；理解能力增強，他人傳授的知識能夠很快的收為己用；財運頗旺，收集的訊息大為合用，投資收益不錯。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★★

天秤座

不可有太大的貪慾。

整體運：★★★☆☆

狂熱的愛情，喜悅幸福無法掩飾，但是不能鬼迷心竅哦；財運較好，偏財豐厚，因此更要避免貪慾的膨脹，否則有散財的危險；家庭關係不太和睦，逃避不是解決的辦法，溝通才會讓關係融洽哦。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

天蠍座

心情很好，沒有什麼煩惱的事情。

整體運：★★★★★

適合單身者向心儀的對象表白，對方易接受你的感情。人逢喜事精神爽，你對周圍的人都會顯得特別的友好，不妨讓大家分享你的喜悅。財運亨通，喜歡買彩券的朋友有機會中獎，不可貪多才好哦！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

射手座

安排一些有新意的活動，就當是慰勞自己。

整體運：★★★☆☆

邀一群好友去野外露營，體驗遠離城市喧囂的夜晚，也別有一番情趣。看夕陽西下，觀旭日東昇，這種美好時刻很值得回味。近距離地接近大自然，會讓你對生活更加熱愛，對人生充滿希望。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

摩羯座

責任心可以維繫愛情長久。

整體運：★★★☆☆

已婚者今天容易遇上感情的困擾，但強烈的家庭責任感會讓你很快擺脫困擾；生意人今天容易拿到大訂單，一定要注意按時發貨，免得發生不愉快而錯過以後長期合作的機會；單身者可望收到異性的邀請出席大型的聯誼晚會。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

水瓶座

心情舒暢，在平淡中體會快樂。

整體運：★★★★☆

今天有得到原本不抱希望的金錢回報，存款指數向上攀升。股市或房地產方面的投資是很不錯的選擇。早、晚可去公園散步，呼吸清新的空氣，感受美麗的風光，你會感到神清氣爽，無比暢快。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙魚座

理財有計劃，別急於行動。

整體運：★★★★☆

今天你過於急躁的表現容易被對手發現，沉著冷靜才不失風度；今天是已婚者重拾愛火的好時機，抓住難得的機會讓對方感覺你很重視這份戀情；觀看財經類的電視節目，對你的投資會有很大的啟發。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

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精華 FAQ

  • 金牛適合安排約會，愛情進展不錯；天蠍在表白與財運上都很旺；雙魚理財有計劃，感情也有重拾愛火的機會，整體表現相對突出。

  • 內文指出巨蟹重視環境的清潔衛生可提升好運，且衛生狀況會影響學習與生意表現，連店面、貨物甚至鞋子乾淨與否都可能帶來差異。

  • 文章普遍提醒大家要控制情緒、避免貪慾、保管好財物，並在合適時機主動經營感情、注意溝通與責任，才能把握運勢帶來的機會。

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