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11月3日星座運勢 巨蟹座集思廣益 射手座因禍得福

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本文整理11月3日12星座運勢，指出巨蟹座宜合作解題，牡羊與金牛在工作或感情上表現亮眼，射手與摩羯則可能因小波折而獲得轉機。

今天各星座運勢如何？巨蟹座適合與人合作的一天，「三個臭皮匠，勝過諸葛亮」…

牡羊座

過去擱置的計畫可在今日提出。

整體運：★★★★★

今天是感情的幸運日，無需過度顧忌在對方面前的表現，自然的你早已深得他的歡心。工作運會在正午之後掀起小高潮，好的建議和意見能得到同事的認同，滿足感強烈。偏財運不佳，不適合參與賭博類活動。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

金牛座

挑戰高難度易有進步。

整體運：★★★★☆

無暇顧及愛情，把更多的心思投入到工作中。越是困難的工作越能激起你的興趣，挑戰讓你獲得快樂與滿足，令身邊的人佩服不已。不過，財運不太妙，多留意金錢往來，最好別借錢給別人，小心遭人算計。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙子座

別輕信他人，多一些自己的主見。

整體運：★★★★☆

盲目的跟隨潮流進行投資，會讓你摔個大跟頭。父母會在你耳邊不停的嘮叨，督促你趕快戀愛或結婚，讓你很無奈。就讀或從事藝術方面的學生或工作者，易得到專業人士的賞識。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

適合與人合作的一天。

整體運：★★★★☆

「三個臭皮匠，勝過諸葛亮」工作上的疑難雜症，經過眾人商量後，就能得出確實可行的方案。「早起的鳥兒有蟲吃！」投資上要有新發現必須多看多聽，多收集可靠的情報，創造有利條件，才能在決策上減少失誤。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

獅子座

注意生活中的優勢互補。

整體運：★★☆☆☆

單身者今天的桃花運頗順，不要把自己悶在家裡，約朋友出去走走，會有小驚喜。財運較低迷，不宜涉足證券或股票市場。行政部門工作者，今天是大展身手的好機會，會受到重視。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

處女座

今天你的情緒不太穩定，看事情容易偏離本質。

整體運：★★★☆☆

兩個人的相處距離過遠，產生隔閡，今天應多抽出時間來陪伴對方。財運上今天花銷較大，不過都屬於必要的開銷，不要太在意。工作上易與同事意見不合，影響工作情緒，要妥善處理。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

不可一個人埋頭苦幹，學會合作效果更好。

整體運：★★★☆☆

今天工作時要懂得和同事一起合作，可以取得事半功倍的效果。單身者有機會邂逅魅力十足的異性，暗送秋波，眉目傳情，讓你高興一整天。零用錢要整理、放好，會因粗心大意而莫名搞丟。

愛情運：★★★★☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

釋放下感情的壓力。

整體運：★★★☆☆

兩人拋下所有的煩惱和壓力，痛痛快快的玩樂，感情可在歡聲笑語中昇華。觸犯公司或部門規定，易受到罰款或警告的懲罰。投資方面錯失先機，易造成手中的證券滯留，遭遇貶值。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

運勢波動比較劇烈，好壞參半。

整體運：★★★☆☆

與伴侶相處出現小麻煩，不過卻讓彼此的關係變得更加緊密，可以說是因禍得福。財運上沒有好的機會，該繳的費用、該付的帳款應及時繳清。工作表現還不錯，任務順利完成，讓你有了充足的時間自行安排。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

遇到問題，不宜找同齡之人商量。

整體運：★★☆☆☆

工作上雖然遭遇對手的阻撓，暫時有點困擾，但是找年齡大一些有經驗的人談談，可為你將損失減少到最少，並且可以因禍得福。而身邊的同齡之人欠缺理智，七嘴八舌只會出餿主意，要有自己的主見才好。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

成功重在溝通。

整體運：★☆☆☆☆

愛情需要用點心，為對方唱首歌或燒道菜，都是維護你們感情的好辦法。資金上的周轉不是很順利，不懂得靈活運用人脈很可能會讓你失去一筆大生意。煩亂的心緒影響到你學習、工作的正常發揮。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

雙魚座

借來的好運在你身上效用更大。

整體運：★★☆☆☆

今天哪家有喜事，不妨去串串門子，沾點財氣。身邊不乏事業有成的朋友，別太固執，借用一下別人的力量，會讓你的工作順利很多。愛情運普通，單身者可參加聯誼活動，可提升愛情運。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

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精華 FAQ

  • 巨蟹座今天最適合與人合作，工作上的疑難雜症經過眾人商量後，較能找出可行方案；同時也建議多看多聽、蒐集可靠情報，讓投資與決策更穩健。

  • 牡羊座感情與工作運都很旺，正午後事業容易出現小高峰；金牛座則適合挑戰高難度工作，越難越能激發成就感，並獲得他人佩服與認同。

  • 射手座與伴侶的小麻煩反而讓關係更緊密，可說是因禍得福；摩羯座雖受阻撓，但若向年長有經驗者請教，也能減少損失並扭轉局面。

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