我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

央視紀錄片揭緬北電詐內幕 業績不佳就得「賣腎抵債」

蔣萬安公開邀約出席競選總部成立大會 蔡康永直球回應：欣然前往

10月5日星座運勢 金牛三思而行 天蠍感情升溫

科技紫微網
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

10月5日星座運勢顯示天秤座最旺、天蠍與牡羊在人際感情上有亮點，而金牛、摩羯、水瓶則需留意工作壓力、情緒管理與溝通失誤。

牡羊座

易有好運氣的日子。

整體運：★★★★☆

單身者可約身邊的朋友去吃喝玩樂，有機會在朋友的引見下結識不錯的異性；認真完成手頭上的任務，可消除你日後工作的負擔；投資方面可以關注一些熱門題材，進行短線操作，容易獲取盈利。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

金牛座

說話做事前先細細思考一番。

整體運：★★★☆☆

不要把希望寄托在別人身上，否則有加班到很晚的情況發生；情人間親切的擁吻是今天活力的興奮劑，不要忘記出門前給彼此一個擁抱；公共場合有遇到尷尬的可能，盡量做到三思而行。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

愉快的一天。

整體運：★★★★☆

即使你沒有時間，但彼此的心靈相通能讓你度過不錯的一天；小小的花費換來的是大大的開心，買個小禮物送給自己和喜歡的人很值得哦；你提出的建議與對策，易受到上司的採納。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

偶爾也要自己掌握主導權。

整體運：★★★☆☆

小心翼翼守護自己的愛情，這樣的你反而無法得到對方的肯定，還是拿出一點個性才好。今天有機會得到一筆意外之財，財政壓力得以暫時減輕。工作中易感覺自己被大材小用，繼而產生才能無處施展的苦悶。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

工作用心，方能大獲全勝。

整體運：★★★☆☆

今天愛情運還不錯，主動約對方吃飯，對方應允的機率很高。工作運頗好，做什麼事都感覺得心應手，辦事效率很高。不過，財運就不是那麼好了，賺錢切忌投機取巧，易出現「偷雞不成蝕把米」的狀況。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

處女座

對戀人的過去切忌打破砂鍋問到底，以免傷人傷己。

整體運：★★☆☆☆

今天工作上的新突破讓你信心倍增，頗有成就感，但不能因此停止前進的步伐；今天易因戀人的某句話而有追根究柢的想法，這樣會讓你的魅力大打折扣哦！今天的財運不錯，股票雖然一波三折，但你頗能果斷地作出決策。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

今天頭腦清醒，情緒高亢。

整體運：★★★★★

有機會與心儀的對象共進晚餐，好好表現會有不錯的發展。財運佳，對生意人特別有利，若有合作方案或是需要尋找商機，請把握機會。工作表現還不錯，工作任務完成得相當順利，讓你有充足的空閒時間。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天蠍座

在曖昧的氣氛中，感情升溫。

整體運：★★★★☆

今天在工作中似乎缺少了方向感，制定一個確實可行的目標，相信成效會很容易看到。單身者會因為工作關係邂逅較優秀的異性，一個眼神、一個動作都將成就你將來的幸福。財運不佳，理性分析市場才會有轉機。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

射手座

手忙腳亂反而影響工作進展。

整體運：★★★☆☆

出現一點小差錯，也不要太慌張，心情放開一點，把錯誤改過來，接下來便能恢復正常的步調。對情人不可要求過嚴，越想控制對方，愛情就離得越遠，要適時給對方一點自由空間，感情才可望進一步得到昇華。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

適合放鬆身心，別給自己太大的壓力。

整體運：★★☆☆☆

今天感覺不太順利，另一半會因為一點小事而與你爭吵，讓你心煩，減少與對方相處的時間可避免許多不愉快。工作遇到瓶頸，讓你難以施展，向同事求援可扭轉局勢。可以花些錢享受一番，擺脫煩惱。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

低落的情緒是壞運氣來襲的主因。

整體運：★☆☆☆☆

情緒不好，愛情進展亦會因此不太順利，與戀人相處時只顧想自己的心事而冷落了對方，易引起對方的不滿找你理論而引發戰火哦！工作拖拉的狀況不改變的話，易受上司的責備。在空曠的場所找個有利的方向，深呼吸幾次，能使心情變好，有趨吉避凶的作用呢！

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

找個屬於自己的第三空間。

整體運：★★☆☆☆

被愛的充實感環繞，彼此的關心呵護讓愛情如沐春風，繼而使甜蜜的你產生走入婚姻的念頭；工作中的倦怠情緒困擾了你，找找工作中的樂趣吧；找一間個絢麗別緻的Pub，享受屬於你的第三空間吧。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

精華 FAQ

  • 天秤座整體運勢最佳，頭腦清醒且情緒高亢，愛情、事業與財運都表現亮眼。文章指出，天秤有機會與心儀對象共進晚餐，工作任務也能順利完成，連帶讓財運與合作機會同步提升。

  • 牡羊座可透過朋友引見結識不錯異性，天蠍座則在曖昧氣氛中讓感情升溫，雙魚座也因被呵護而萌生婚姻念頭。這幾個星座都顯示出感情互動較有進展，適合主動把握。

  • 金牛座要先三思而行，避免公共場合尷尬；摩羯座工作遇瓶頸，容易心煩；水瓶座則因情緒低落與工作拖拉而受責備。這些星座今天都應放慢節奏，先穩住情緒再處理事情。

星座運勢

上一則

美期中選舉 國會席次、經費與選戰關鍵數字全解析

延伸閱讀

9月29日星座運勢 天蠍精神體能佳 雙子遇心儀對象

9月29日星座運勢 天蠍精神體能佳 雙子遇心儀對象
10月1日星座運勢 獅子量力而行 天秤感情甜蜜

10月1日星座運勢 獅子量力而行 天秤感情甜蜜
9月30日星座運勢 金牛有好的工作機會 雙子資金可望解套

9月30日星座運勢 金牛有好的工作機會 雙子資金可望解套
10月3日星座運勢 處女財運不錯 射手會遇到心儀對象

10月3日星座運勢 處女財運不錯 射手會遇到心儀對象

熱門新聞

台灣鳳梨酥品牌眾多，從酸香土鳳梨、冬瓜鳳梨餡，到加入蛋黃、松子及蔓越莓的創新口味，各有擁護者。圖為台北犁記鳳梨酥。(聯合報系資料照)

她試吃11款台灣鳳梨酥 2品牌獲全場一致推薦

2026-10-02 19:36
網友測評四款鳳梨酥口味。鳳梨酥示意圖，非新聞事件圖。(聯合報系資料照)

4款鳳梨酥實測 紅刺蝟最酸、微熱山丘最貴 網最推品牌曝

2026-09-27 19:55
一名女子走過康乃爾大學校園一隅。 (美聯社)

整理包／康乃爾大學性侵案 7男凌虐1女7小時 寫作文就沒事？

2026-10-03 00:25
黃仁勳。(路透)

黃仁勳當岳父了 三星會長李在鎔紐約致詞 意外說溜嘴

2026-10-03 21:31
南瓜口感香甜、料理方式多元，除了直接蒸熟食用，也能搭配雞肉、雞蛋、豆腐與菇類，變化成主菜、煎餅、燜飯及湯品。南瓜示意圖。（取材自pexels.com@ Jahra Tasfia Reza）

南瓜別只會用蒸的 網友分享5種家常料理：一顆包辦五天晚餐

2026-10-01 23:25
好市多的忠實顧客表示，家裡雖然只有兩個人，但她仍會到好市多大量購買特定商品如雞蛋、洗碗精和白麵包等商品。示意圖，與本新聞無關。(路透)

兩口之家也很好買 好市多忠實顧客常囤的十項商品

2026-09-28 20:25

超人氣

更多 >
華女房仲涉監視台灣總統兒子 在洛機場飛中國時被捕

華女房仲涉監視台灣總統兒子 在洛機場飛中國時被捕
孫雯胡驍被添加一項新罪名 孫雯辯護律師宣布退出

孫雯胡驍被添加一項新罪名 孫雯辯護律師宣布退出
貝森特：Kimi將中國機密傳給Anthropic 幫了大忙

貝森特：Kimi將中國機密傳給Anthropic 幫了大忙
華女LAX遭蒙面ICE綁走 狂喊「幫我打911」

華女LAX遭蒙面ICE綁走 狂喊「幫我打911」
逾1億元投資失利後 時裝品牌CEO疑槍殺亞裔妻後自戕

逾1億元投資失利後 時裝品牌CEO疑槍殺亞裔妻後自戕