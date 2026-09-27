9月27日星座運勢 雙子幹勁十足 摩羯有意外之財
牡羊座
叛逆感強烈。
整體運：★★★★☆
對於老師、家長的教條管束，學生的叛逆慾越發強烈，如覺家長或老師的教導方式讓你無法接受，應當面提出和溝通，學會互相理解體諒；多花時間陪陪家人，讓他們感受到你的溫暖與體貼；面對愛情要把握時機，與心儀之人才有希望牽手。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
金牛座
脾氣易暴躁。
整體運：★★★★☆
對方的作為你稍感不如意，都會大肆的指責他，小心戰爭由此爆發；樂觀的態度去迎接挑戰，你會發現事情其實並沒有你想像的那麼難；今天將錢財交給他人打理，可避免破財的危險。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
雙子座
依賴性太強，承受能力大大降低。
整體運：★★★☆☆
對另一半有種強烈的依賴心理，凡事都想問問他的意見，這樣會讓對方有種太膩的感覺。表現出較強的責任心，渴望得到他人的肯定，並以此作為工作動力，顯得幹勁十足。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
巨蟹座
朋友與戀人，友情與愛情都能兼顧。
整體運：★★★★☆
今天比較重視朋友聚會，為了不冷落伴侶，可把對方也帶上，能融入你的交友圈也能讓對方很開心、很安心；前段時間所學習的一些理財技能可在今天派上用場，能使你的投資顯得精明。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
獅子座
人際關係帶來了好的回報。
整體運：★★★★★
平時花足功夫的人際關係今天發揮作用，各部門的鼎力合作與配合使你的工作開展的比預期還要順利；感情事故也因朋友的介入和勸說而得到修復；投資理財應在規避風險上花點時間和精力研究，必要時可求助金融領域的朋友。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
處女座
心情不錯，頭腦清醒讓思緒也變得清晰起來。
整體運：★★★☆☆
閒暇時可以去投資市場看看，今天對資源類投資標的比較有領悟力，稍花心思就能從中挖到商機。頭腦清晰時也適宜多看看書，給自己補充專業知識，對工作很有幫助。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
天秤座
別沉浸在自己的奇想之中，多與他人交流。
整體運：★★★☆☆
情緒低迷，覺得精神無所寄託的時候，與同齡的親友談心時，會產生似曾相識的錯覺，不要逃避，將自己的真實想法說出來，今天是你放下傷心往事的好機會；財運頗好，有不斷攀升的正財運。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
天蠍座
與老友偶遇的機率高，是敘舊的好日子。
整體運：★★★☆☆
沒事別一個人悶在家裡，出門走動走動可提升運氣。容易在商場中與久未謀面的老朋友相遇，有機會因朋友介紹而結識新的異性朋友。不過，如果朋友有不錯的發財計劃想與你合作，可別隨口答應，考慮周全才有勝算。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
射手座
將廢棄品進行回收利用。
整體運：★★★★☆
辛苦了好長一段時間，可趁今日閒暇之時到餐館享受美食，慰勞一下自己；已婚者可利用閒暇時光和伴侶一起在家進行大掃除，將會清出不少可循環利用的廢棄品，既能使家裡變得整潔溫馨，還能將這些廢棄品換取零用錢。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
摩羯座
事情基本上還是能如意。
整體運：★★★★☆
田宅、居所會為你帶來很多瑣碎的問題，令你破費且花心思，還不如保持原狀；財源甚為穩定，且有意外之財，為人慷慨花點錢也是不可避免的事；和心愛之人瘋狂放縱一次，感情能燃燒得更旺。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
水瓶座
開開心心過好這一天。
整體運：★★★☆☆
今天的愛情運頗為順利，會得到身邊人的許多幫助，眾人出馬，桃花自然開得旺；今天購物付帳會顯得有些不爽快。朋友的眼力可不差，小心出現既付了錢又落下了小氣鬼名號的局面。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
雙魚座
學會善待自己。
整體運：★★★☆☆
戀愛中受挫，你無精打采，心神不寧，找個無話不談的朋友聊聊，把心中的苦悶全部倒出來才好；進財的好時機，不如就放手一搏，不過賺了錢也別忘了適可而止哦；泡杯咖啡，拿本小說，是善待自己的不錯選擇。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
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雙子座今天依賴感較強，但在工作上會因渴望被肯定而展現責任心，整體顯得幹勁十足。感情方面則要避免過度黏人，給彼此一些空間會更順利。 摩羯座今天財源相當穩定，還有機會遇到意外之財，整體財運表現不錯。不過居所與田宅相關事務可能帶來瑣碎花費，宜保持原狀，避免不必要支出。 獅子座最受人際關係加持，平時經營的人脈在今天發揮作用，讓工作推進比預期順利。感情上也能因朋友介入與勸說而修復，投資理財則適合請教專業朋友。
精華 FAQ
雙子座今天依賴感較強，但在工作上會因渴望被肯定而展現責任心，整體顯得幹勁十足。感情方面則要避免過度黏人，給彼此一些空間會更順利。
摩羯座今天財源相當穩定，還有機會遇到意外之財，整體財運表現不錯。不過居所與田宅相關事務可能帶來瑣碎花費，宜保持原狀，避免不必要支出。
獅子座最受人際關係加持，平時經營的人脈在今天發揮作用，讓工作推進比預期順利。感情上也能因朋友介入與勸說而修復，投資理財則適合請教專業朋友。
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