9月26日星座運勢 天蠍萬事亨通 水瓶迷糊健忘
今天各星座運勢如何？天蠍座相當暢快的一天，各種事情都順利無比…
牡羊座
擅於發現生活中的亮點。
整體運：★★★★★
與另一半一起去知性的咖啡廳坐坐，回味曾經走過的歲月，感情進一步加深。財運亨通，收入頗豐，得益於前期的投資。約朋友出來坐坐，有機會從他們口中得到有價值的線索，從而發掘到鮮為人知的商機。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★★
金牛座
驚喜連連。
整體運：★★★☆☆
意外收到異性發來的訊息，不妨回覆對方，可增進你的異性緣。外界的誘惑太多，讓學生族無法專心學習，作業的完成程度比較低。朋友帶著禮物來你家拜訪的機率高。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★☆
雙子座
享受眼前的快樂。
整體運：★★★★☆
今天易有休息不充分的感覺，小心透支體力或因疲憊而影響自己的心情哦。不經意間進到小財，可不要太張揚，財不露白，以免引起他人紅眼，自己也因此有破財的危險哦。他的愛依然如從前那麼真切，好好享受生活吧。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
巨蟹座
人緣佳，人情往來頻繁。
整體運：★★★★★
戀愛中的你今天有激情上演，特別依戀對方，感情進展快速，條件允許的話不妨安排一次甜蜜的旅行。財運方面運勢平平，但偏財運不錯，買點彩券或許能小小的樂透一下。周圍如果有溫水泳池今天可以去游游泳，輕鬆一下。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
獅子座
自信滿滿，活力四射。
整體運：★★★☆☆
異性都願意主動親近你，對方不俗的談吐也易激發你想要更深入交往的心情，主動付出真情就會有回報。有機會為自己添置新的行頭，得體的服飾更顯你的成熟魅力。也可以為家人買些小禮物，表現你的愛心。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
處女座
發揮自身的優點。
整體運：★★★☆☆
交友宜慎重，特別是異性朋友，否則很容易受其蒙騙而傷害到自己。今天有機會在他人面前炫耀你的理財知識，他人的讚許頗讓你得意。對於工作有些厭倦，不如讓自己好好放個假，享受假日的清閒。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
天秤座
不錯的開端。
整體運：★★★★★
早上一起床的情緒就比較不錯，一天下來做什麼都充滿著熱情，因此也容易把事情辦好。送一份精美的元旦禮物給他吧，看著他如花般的笑容自己心裡也美美的。今天約同性朋友出去玩的話比較難以約到。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
天蠍座
相當暢快的一天，各種事情都順利無比。
整體運：★★★★☆
情投意合、天涯咫尺是今天甜蜜戀情的寫照，溫馨與浪漫讓你笑到合不攏嘴。送禮的好日子，要與客戶見面的話，準備一份禮物送給對方，易收到很好的效果。財運上手中的投資可繼續持有，還有上升空間。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
射手座
桃花運頗強的日子。
整體運：★★★★☆
桃花朵朵開並不都是好事，如何認清真正屬於自己的緣份是首要之急，方不至於被爛桃花砸得滿頭包。勤儉節約是持家之本，已婚婦女更要多從大局考慮，理性消費才能讓家庭的財政支出不超過預算的範圍。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
摩羯座
多讚美周圍的人，他們會很樂意為你付出。
整體運：★★★☆☆
良好的人際關係，在生活中能為你幫不少忙。收到一堆信件沒有回覆，利用今天的空閒一次處理完畢。桃花運不錯，會有意料之外的相遇，努力表現哦。給父母買套合身的衣服，他們會為有你這麼孝順的子女而開心。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
顯得迷糊又健忘的一天。
整體運：★★★☆☆
沒有心事，喜歡享受獨處的快樂時光，但也容易把比較重要的事情忘記。早上應好好想想今天是什麼重要的日子，有什麼重要的事情要做，以免錯過。下午運勢強盛，多與老朋友聯繫，有機會獲得不錯的賺錢管道。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★☆
雙魚座
今日情緒較為愉悅。
整體運：★★★★☆
今天在房事上情侶倆易達到和諧與高潮，感情也暗暗迅速滋長。正財的收益較可觀，但偏財卻不如人意，金錢遊戲少沾為妙。與家人或朋友去野外踏青會讓你的心沉醉於大自然的氣息中。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
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天蠍座表現最亮眼，文章形容為相當暢快的一天，各種事情都順利無比，感情、工作與投資面向也都出現正向發展。 牡羊、巨蟹與天秤財運和整體運都不錯，射手與摩羯則桃花機會較多；雙魚感情和諧，但偏財不佳，需避免過度投入金錢遊戲。 水瓶座今天顯得迷糊又健忘，容易忘記重要日子或待辦事項，建議先確認行程；下午運勢較強，可多聯繫老朋友尋找賺錢管道。
精華 FAQ
天蠍座表現最亮眼，文章形容為相當暢快的一天，各種事情都順利無比，感情、工作與投資面向也都出現正向發展。
牡羊、巨蟹與天秤財運和整體運都不錯，射手與摩羯則桃花機會較多；雙魚感情和諧，但偏財不佳，需避免過度投入金錢遊戲。
水瓶座今天顯得迷糊又健忘，容易忘記重要日子或待辦事項，建議先確認行程；下午運勢較強，可多聯繫老朋友尋找賺錢管道。
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