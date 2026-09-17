9月17日星座運勢 金牛選擇機會多 雙魚「忍」是必修課
牡羊座
很多事情會有轉機。
整體運：★★★☆☆
戀愛中的人情感交流頻繁，加深了彼此的了解。理財不夠積極，會錯失良機。工作上顯得有些手忙腳亂，時而出現的小狀況更是讓你難得清閒，不過幸好自己能懂得分散注意力，壓力因此減輕不少。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
金牛座
選擇機會頗多。
整體運：★★★★☆
單身者感情世界豐富精彩，但你不知道自己的感情可以託付給誰；追求財富時十分積極又努力，把握機會是你獲得高額利潤的關鍵；事業上會遇到和你想法相同的人，彼此間自然流露的默契能讓合作成功。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
雙子座
過於強勢會讓人對你失去好感。
整體運：★★★☆☆
你對另一半表現得太過強勢、壓迫，容易導致與他難以相互調適而使感情出現問題；你的自負任性會讓上司、同事覺得你對他們不尊重，對你的好感急劇下降；投資上在得到專業人士的幫助下做出全面、周全的理財方案能得到很好的效果。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★☆
巨蟹座
貴人運強，有機會獲得賞識。
整體運：★★★★☆
今天的運勢對求職者特別有利，有不少徵才機會可供你選擇，但要注意，別讓優厚的待遇遮蔽了雙眼，選擇適合自己的職位最重要。業務工作者因口才出色而得財的機率高，也易獲得異性金援。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
獅子座
參加聚會談吐幽默，能活躍氣氛。
整體運：★★★☆☆
為了維持好人際關係，稍微取悅一下眾人也沒關係。對遠距離的朋友，不妨多打電話進行溝通，不可因時空的距離而疏遠了對方。若不是急於用的物品，改天再買吧，不然花錢買到劣質商品，心裡會很不舒服。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
處女座
愉快的一天，容易獲得愛情的滋潤。
整體運：★★☆☆☆
單身者今天桃花當頭，出門約會記得把自己精心打扮一番，個人魅力才會充分展現哦。今天在資金運作上會出現周轉不靈的現象，切不可病急亂投醫，將所有資金全盤托出，這樣只會讓風險越來越大。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
天秤座
任務較重，但也別因此而忽略了感情。
整體運：★★☆☆☆
約會遲到，和戀人鬧得不歡而散的機率高。別輕易答應另一半的要求，開始就委婉拒絕表示歉意，比答應了做不到更能得到對方的諒解。理性消費、審慎評估，可以讓你更好地把握商機。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
天蠍座
心境平和。
整體運：★★★★★
內心的平靜讓你能用平和的心態對待感情，一切順其自然，倒也能水到渠成；薪水階層的福利待遇可望提高，投資也會有不錯的收穫；顯得獨斷專行，這會讓身邊的人敬而遠之，要注意加強團隊合作。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
射手座
人際關係融洽，有機會結識新朋友。
整體運：★★★★☆
今天心情愉快，親和力突顯，適合拓展人脈。約三五好友相聚，既能增進感情，又能經朋友介紹而結識新朋友，何樂而不為呢？求職者得到親友的幫助，有機會謀得一份不錯的工作。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
摩羯座
幫助他人會收穫不少。
整體運：★★★☆☆
參加一些志願活動或者幫助他人，你的善良、熱情易受到慧眼異性的關注；工作中找你幫忙或是請教你的人比較多，別表現出不耐煩，妥善處理會使你收穫不小；到安靜開闊的地方走走吧，鬱悶的心情會得到鬆懈。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
情緒不穩定，易為一些小事動怒。
整體運：★★☆☆☆
今天對錢財抓得較緊，會有斤斤計較的傾向。對他人的言行也多有挑剔，雖出發點是為他人著想，但太過嚴苛不僅徒增自己的壓力，也會給他人造成小小的傷害。在感情上，另一半頗能包容你，你也應多為對方著想才好。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★☆☆☆☆
雙魚座
切忌將對方的缺點常掛嘴邊。
整體運：★☆☆☆☆
常拿伴侶的不足與別人的優點做比較，不僅會讓他厭煩，更會使他喪失進取心；工作上承受壓力大，遇事需沉得住氣，煩悶時可放點音樂讓心情舒緩些；小忍成事，大忍成仁，「忍」是你今天的必修課。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★☆☆☆
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天蠍座整體運勢最高，感情、事業、財運都表現均衡；金牛座也很亮眼，選擇機會多，工作與財務都有進展空間，適合主動把握機會。 雙子座容易因過於強勢讓伴侶與同事反感；天秤座要避免遲到與敷衍承諾；雙魚座則不宜常拿對方缺點比較，以免讓關係更緊張。 文中多次提醒要理性理財、審慎評估機會，像金牛要把握利潤、處女勿把資金全押、水瓶別太斤斤計較；工作上則以合作、沉住氣最有利。
精華 FAQ
天蠍座整體運勢最高，感情、事業、財運都表現均衡；金牛座也很亮眼，選擇機會多，工作與財務都有進展空間，適合主動把握機會。
雙子座容易因過於強勢讓伴侶與同事反感；天秤座要避免遲到與敷衍承諾；雙魚座則不宜常拿對方缺點比較，以免讓關係更緊張。
文中多次提醒要理性理財、審慎評估機會，像金牛要把握利潤、處女勿把資金全押、水瓶別太斤斤計較；工作上則以合作、沉住氣最有利。
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