9月16日星座運勢 巨蟹別太張揚 天蠍低調為上
牡羊座
情緒不穩，工作易走神。
整體運：★★☆☆☆
今天易沉浸在玩樂當中，難收心投入工作，若不能及時調整情緒，將會頻頻出錯，給上司留下不好的印象。財運弱，不宜投機。愛情很甜蜜，戀愛中的人滿腦子都是浪漫的情境。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
金牛座
缺乏責任心。
整體運：★☆☆☆☆
工作中易產生「不關我事」的想法，推諉責任，這將使你難得同事的信任；單身者對心儀對象太過急進的追求方式，讓對方覺得你過於輕浮，心生排斥；晚上睡覺時別想什麼事情，不然會越想越多而失眠。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
雙子座
給需要的人一些關懷。
整體運：★★☆☆☆
今天小小的貼心舉動會提升自己的財運，記得幫助你身邊的人，他們會給你理財上的提示哦；工作上有些開小差，若不及早打起精神，有被上司訓話的可能；愛情機運不高，不宜在今天表白。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★★☆☆
巨蟹座
太過張揚的行為，容易引起他人反感。
整體運：★★★☆☆
工作上急功近利的作風，是造成遇到小障礙的原因，不要把姿態擺得太高。投資不順，預算失控，錢財最好交給貼心人管理，以免花掉大筆冤枉錢。單身者有機會參加社交活動，低調沉默者易有奇緣。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
獅子座
普普通通的一天，大可趁機調整生活節奏。
整體運：★★★☆☆
今天精神不錯，工作認真仔細，挑出許多小錯誤，得到上司的表揚。感情方面可以約上另一半，一起漫步於小溪邊或是林蔭大道增添兩人的感情。閒暇的時候可以在家聽聽鋼琴曲，陶冶情操的同時，還能思索一下今後的生活方式。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
處女座
貴人助力強，人際優勢用得好會有不錯的收穫。
整體運：★★★☆☆
今天運勢平順，家中的事情無需過多操心，家人會把一切安排妥當。你可以專心投入到工作中，遇到困難不妨多與上司、同事溝通，會獲得援助與支持。晚上抽點時間去親友家串門子，互相往來會為你帶來好運。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
天秤座
相當順遂的一天，各種事情都順利無比。
整體運：★★★★☆
投資環境一般，不要盲目妄動，不然很容易掉進別人布下的陷阱。有時間多運動，安排一些健身運動會給你帶來好心情。工作上相當順利，與同事合作融洽就容易做出成績來。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
天蠍座
今天處事宜低調，多忍讓會讓你獲得好運。
整體運：★★☆☆☆
在與另一半的交往中，你有時憑直覺發表的言論，會在無意間說到對方的痛處。財運上難有適合的投資項目，在猶豫的邊緣徘徊著，不要強迫自己馬上做決定。精神狀態還不錯，可以趁今天處理一些比較消耗腦力的事務。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
射手座
靈感豐富的日子，宜好好利用。
整體運：★★★☆☆
若想要讓另一半感受到你的情意，不妨動手製作一些小禮物送給對方，既能增進感情又能讓對方有意外驚喜。投資運一般，多與人交流、溝通，才有機會從他人口中得到有用的商機。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
摩羯座
運勢旺盛的一天，各方面運勢都相當不錯。
整體運：★★★★★
今天桃花旺盛，說想說的話，做想做的事，不要因為自己的癡情而感到不好意思。投資機遇不錯，可以放手一搏；只是不宜與他人合夥投資，容易因為意見分歧而產生矛盾。精神過於振奮容易疲勞，喝點綠豆湯之類的清淡飲品非常不錯。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
水瓶座
花錢慾望較強，不易守住錢財。
整體運：★★★★☆
工作上甚為專注，並能獨立策劃，工作效率得以增加；今天對錢財過於慷慨，且樂善好施，多會答應親友的開口而把錢借出；健康運有點小異常，牙齒易發炎、疼痛。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
雙魚座
借助飾品提升愛情運。
整體運：★★★★☆
大氣又符合個性的小飾品，有助於散發你的獨特氣質，也能提升戀愛運勢哦！報答之前工作上有恩於你的人，對方感念你的心意，也讓自己有了償還人情債的輕鬆感。理財觀念發生改變，對金錢看法更為理智。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
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摩羯座運勢最旺，天秤座與雙魚座也表現不錯，三者在工作、財運或感情上都有較穩定的發展；相較之下，多數星座僅屬平順，需靠細心與克制來維持好運。 巨蟹座容易因太張揚引來反感，天蠍座則適合低調忍讓；金牛座與牡羊座也被提醒不要衝動或分心，否則工作、人際與財務都可能出現失誤。 感情方面強調真誠互動、避免太急進或口無遮攔，財運方面則多半提醒不要投機、別亂花錢，必要時可交由可靠的人協助管理資金，較能減少損失。
精華 FAQ
摩羯座運勢最旺，天秤座與雙魚座也表現不錯，三者在工作、財運或感情上都有較穩定的發展；相較之下，多數星座僅屬平順，需靠細心與克制來維持好運。
巨蟹座容易因太張揚引來反感，天蠍座則適合低調忍讓；金牛座與牡羊座也被提醒不要衝動或分心，否則工作、人際與財務都可能出現失誤。
感情方面強調真誠互動、避免太急進或口無遮攔，財運方面則多半提醒不要投機、別亂花錢，必要時可交由可靠的人協助管理資金，較能減少損失。
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