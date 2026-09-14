我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

退休後兼職賺8萬 卻被追討百萬退休金

好市多老牌沐浴露特價 有華人用十多年沒換

9月14日星座運勢 天秤注意安全 摩羯別太計較

科技紫微網
聽新聞
test
0:00 /0:00

牡羊座

情緒低落，讓你覺得萬事不順。

整體運：★☆☆☆☆

與情人的交往涉及到一些現實問題，你的迴避令對方誤會，感情出現裂痕，應及時解釋。不宜參與新項目的運作，情緒不佳容易犯錯誤。購物欲很強烈，很難抵擋商家的誘惑而買下一堆無用的東西。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

金牛座

心動不如行動。

整體運：★★★☆☆

今天向心儀對象表白的成功機率很高，需好好把握。過去的那套理財方法，用在今天會顯得老套，不如嘗試新的方法，效果會更佳。工作熱情高漲，說到做到，辦事效率頗高。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

今天適合行動，要在變動中求發展。

整體運：★★★★☆

今天愛情運佳，靈感不斷，層出不窮的浪漫點子讓對方欣喜若狂。財運方面，你的收入穩定增長，但今天的花費過大，有點入不敷出的感覺。工作上表現不錯，好的創意獲得上司的認同與誇獎。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

心情舒暢的一天，適合外出尋找靈感。

整體運：★★★☆☆

已婚者易得到另一半的呵護與關愛，顯得格外有活力，生活甜蜜得讓你感覺喝白開水都覺得甜。心情好，工作自然也特別賣力，積極性較高，迅速完成上級交辦的任務，讓大家刮目相看。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

工作上易突顯才能，是個快樂的日子。

整體運：★★★★☆

事業運不錯，別人辦不好的工作在你的手中卻能做得有聲有色，讓你很有成就感。投資運平穩，關注市場變動，想要涉足保險、股票等產業，需與有經驗的人士多加商討，做好分析才能有勝算。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

處女座

溝通是打開心靈之門的鑰匙。

整體運：★★★★★

今天是難得的談心機會，對於感情和生活中出現的問題進行檢討、分析，並不斷提醒改善，心中的不快才會得以抒發；工作中與其他部門溝通良好，事情辦得很順利；財運一般，很難發現有值得投資的項目，進行儲蓄比較好。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

天秤座

出門機會多，注意安全。

整體運：★★☆☆☆

今天在外活動要多留意財產、人身安全，開車、遊玩時小心一些，以免發生意外。在與異性交往時，別被對方的外表所迷惑，小心真心付出得不到回報。對於工作者而言，雖然會有人故意搗亂，但你多能一一應付。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

故地重遊有助於愛情運勢的增長。

整體運：★★★☆☆

和戀人去你們第一次約會或第一次接吻的地方約會吧，那份甜蜜與羞澀的復甦會迅速點燃你們的激情；與朋友出去狂歡時，如果你不想酒後亂性那就盡量少喝點；今天的思維會比較活躍，對從事設計的人有助於發揮靈感。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

射手座

需要抉擇的時候，就應該當機立斷。

整體運：★★★★☆

衡量一下到底什麼人對你最重要，異性關係處理不好的話，可是會降低今天的運勢哦；上班一族不妨多參加主題派對，會有意想不到的好情報上手；能夠讓身體自由地舒展，就是合適的休閒活動。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

計較太多只會讓自己活得很累。

整體運：★★☆☆☆

今天容易被別人的一句話激怒，因為別人一句無心的話就影響一天的好心情很不值哦；戀愛中的人今天會收到對方寄給你的禮物，欣喜之餘也要記得回饋對方；今天財運不錯，銷售人員會有不錯的銷售業績。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

水瓶座

放鬆些，運勢會更強。

整體運：★★★☆☆

今天不妨多欣賞喜歡的音樂，不僅可讓心情柔和，還有增加幸運的功效哦；單身之人今日則異性緣不佳，最好不要選擇告白，被拒絕的可能性很大；工作上雖沒什麼棘手的事情需要處理，人卻容易疲倦。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

諸事不順，低調行事。

整體運：★★☆☆☆

事務繁忙，沒有什麼時間與情人聚在一起。理財稍欠缺規畫，花費不小，會有點捉襟見肘的感覺，多考慮錢財的使用，不要盲目消費。工作帶來的負荷過重，會讓你有點心緒不寧，要注意調整。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

精華 FAQ

  • 整體來看，處女座運勢最好，工作與溝通都順利；金牛、雙子、獅子與天蠍也有不錯表現，尤其在愛情或事業上有較明顯的加分。

  • 感情上要避免逃避問題與只看外表，像牡羊、天秤都提到容易誤會或受迷惑；金牛適合主動表白，但摩羯與水瓶則要留意互動與被拒絕的風險。

  • 財運多偏保守，普遍提醒控制花費、避免衝動消費，處女適合儲蓄；工作上則以溝通、效率與專業表現為重，像雙子、獅子與射手都可把握表現機會。

星座運勢

上一則

Meta推AI代理「Muse」不只會聊天還能幫你規畫行程

延伸閱讀

9月11日星座運勢 天蠍勿盲目投資 天秤趕走壞心情

9月11日星座運勢 天蠍勿盲目投資 天秤趕走壞心情
9月7日星座運勢 天蠍神清氣爽 摩羯發揮所長

9月7日星座運勢 天蠍神清氣爽 摩羯發揮所長
9月2日星座運勢 天秤投資運佳

9月2日星座運勢 天秤投資運佳
9月12日星座運勢 獅子異性緣佳 射手謙虛為宜

9月12日星座運勢 獅子異性緣佳 射手謙虛為宜

熱門新聞

搜狐網指出，4生肖女性隨著歲月累積，女人味與個人魅力也會更加明顯。（圖／AI生成）

桃花擋不住 4生肖女愈老愈有韻味 年紀再大也有人追

2026-09-05 02:16
若繼承的房屋中有租客，變更屋主並不代表租約自動終止，若要租客搬離須提前通知，若對方不願意搬家也不能強行驅趕。租房示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Jakub Żerdzicki）

男繼承父親百萬房產卻遇租客不搬 律師揭一招漂亮解決

2026-09-07 19:35
華人網友分享美國經濟實惠超市「Grocery Outlet」。示意圖。(美聯社)

比好市多還便宜好買 華人媽逛這家連鎖超市讚：小包裝更適合小家庭

2026-09-08 20:25
四星座性格親切讓人想靠近。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Vanessa Garcia ）

好人緣藏不住 4生肖走到哪都受歡迎 他性格溫暖讓人想親近

2026-09-07 00:25
一名實現提早退休計畫的五旬上班族，離職半年後父親病倒，被迫扛起照護責任。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Polina Tankilevitch ）

家人一句「反正你很閒」 五旬男提早退休卻陷入照護地獄

2026-09-11 20:25
「股神」巴菲特長年建議投資人採取簡單的投資策略，不必花大量時間挑選個股，反而可直接買進史坦普500指數基金。（美聯社）

巴菲特推薦「簡單投資法」 每月投入100美元 30年滾出22.6萬

2026-09-06 02:47

超人氣

更多 >
汽車很少開？為何仍須定期更換機油

汽車很少開？為何仍須定期更換機油
買了各種清潔家電全後悔 她改回「經典神器」：簡單才是真解放

買了各種清潔家電全後悔 她改回「經典神器」：簡單才是真解放
華人砸20萬做海外倉 被搜出400萬假貨 撇清沒門

華人砸20萬做海外倉 被搜出400萬假貨 撇清沒門
蔡琴出道47年付出慘烈代價 終身必須戴墨鏡生活

蔡琴出道47年付出慘烈代價 終身必須戴墨鏡生活
寧波大學開學典禮突暴雨 校長放下3000字講稿只說3句話

寧波大學開學典禮突暴雨 校長放下3000字講稿只說3句話