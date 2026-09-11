9月11日星座運勢 天蠍勿盲目投資 天秤趕走壞心情
牡羊座
端正理財態度。
整體運：★★★☆☆
詳盡瞭解競爭對手的策略，制定一整套行之有效的工作計畫，使得你在工作中進步很快；溫柔的體貼與關愛，讓情人之間充滿濃濃愛意；良好的理財心態與專業的理財方法是你今天需要惡補的知識。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
金牛座
才藝彰顯，易受關注。
整體運：★★★☆☆
今天很適合努力表現自己，與人競爭會讓你脫穎而出。口才佳，說話條理分明，見解獨到，很容易受到他人的認同，名聲獲得彰顯。財運一般，不宜冒險投資，可考慮小本買賣，會有不錯的收穫。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
雙子座
細節決定成敗。
整體運：★★☆☆☆
今天一不小心便會暴露自己的粗心大意，惹怒了對方還不自知，過馬路時牽起他的手，會讓他感到溫暖；一成不變的生活激起你對快樂的渴求，做一件沒做過又興趣濃厚的事有助於恢復激情；忘我工作讓你過得相當充實，卻也顯得相當疲憊。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
巨蟹座
內心溫暖，易得親人支持。
整體運：★★★★☆
伴侶體貼入微的關懷，成為你今天的精神動力，對待事情的看法變得積極樂觀。工作中急於求成，反而會影響工作品質，增加重做的機率。健康方面，易感到頭昏腦脹，注意室內空氣的流通。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
獅子座
身邊資源豐富，適合借力施力。
整體運：★★★☆☆
運勢平順，今天會獲得親人、朋友的鼓勵，讓你信心倍增。工作運勢旺盛，多勞多得，利用現有資源及良好的人際關係，可為你減輕工作壓力，且收穫頗豐。穿著鮮亮色彩的服裝，可有效帶動桃花運。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
處女座
微笑是你的殺手鑭！
整體運：★★★★☆
你的微笑在異性面前極具殺傷力，不妨在心儀對象面前露兩手，輕易就能俘獲他的心。今天很會帶動公司的氣氛，在輕鬆的工作環境下，工作起來也特別順心；但財運較弱，高額的投資很難得到同等的回報。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
天秤座
融入群體才能趕走壞心情。
整體運：★★☆☆☆
情感遭遇挫折，自己的壞脾氣讓對方難以忍受，陷入僵局。對於證券市場顯得極度恐慌，學會冷靜應對市場變化，才會有所斬獲。情緒有些低落，身邊的同事在暢談工作方案亦激不起你的興致。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★☆☆☆
天蠍座
顯得急躁，做事缺乏耐性。
整體運：★☆☆☆☆
不要過多依賴於投資環境，盲目相信別人的推介，自己的實際情況才是你投資時應考慮的問題。工作上和上司在理念上有點分歧，容易造成不合，應小心自己的言行。可能的話今天就多動動身子骨，安排些健身運動會給你帶來好心情。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★☆☆☆
射手座
別讓衝動成為你前進道路上的魔鬼。
整體運：★★☆☆☆
不喜歡按部就班的工作方式，想要有所創新，寧願承擔一定的風險也要冒一冒險，勁頭十足，在保持熱情的基礎上還需謹防衝動。用於經營愛情的時間過少，會有犯衝動的危險，聽聽他人的意見對你會有好處。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
摩羯座
愛情特別順利，人逢喜事精神爽。
整體運：★★★★★
單身者有望在今天俘獲心動對象的心，結束單身生活，開始奇妙的兩人世界的生活。工作上精神狀態很好，做事積極，面對棘手的事情也多了幾分自信，並能處理得盡善盡美。帶著情人、開著愛車去郊外兜兜風，也是一種愜意的享受。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
水瓶座
在生活中做個有心人。
整體運：★★★★☆
今天你對工作容易產生怨恨的情緒，想推諉責任，而缺乏責任心將讓你很難獲得同事的信任；戀愛中的人今天有約會遲到的情況出現，還是拿個小本子記上約會時間吧，以免發生不愉快哦！
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
雙魚座
宜靜不宜動，急於求成易出錯。
整體運：★★★☆☆
今天需要多分心照顧家人，雖然有點疲憊，但更能感受到幸福。工作上會有機會出現，但不宜急進，需耐心分析情勢。可以花一些錢在朋友聚會、聯誼上，但不宜與朋友有借貸關係，易發生不愉快。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
摩羯座表現最亮眼，整體運勢與愛情運勢都拿到5顆星，單身者有機會脫單，工作上也能自信處理難題，屬於愛情與事業同步順利的一天。 天蠍座被提醒不要過度依賴投資環境，也不要盲目相信他人推介，應先評估自身狀況再做決定，避免因急躁與缺乏耐性而造成損失。 天秤、雙子與水瓶都需留意情緒與互動問題，前者易因壞脾氣陷入僵局，雙子粗心易惹怒對方，水瓶則可能推諉責任、影響同事信任。
精華 FAQ
摩羯座表現最亮眼，整體運勢與愛情運勢都拿到5顆星，單身者有機會脫單，工作上也能自信處理難題，屬於愛情與事業同步順利的一天。
天蠍座被提醒不要過度依賴投資環境，也不要盲目相信他人推介，應先評估自身狀況再做決定，避免因急躁與缺乏耐性而造成損失。
天秤、雙子與水瓶都需留意情緒與互動問題，前者易因壞脾氣陷入僵局，雙子粗心易惹怒對方，水瓶則可能推諉責任、影響同事信任。
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