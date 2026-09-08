9月8日星座運勢 獅子桃花運旺 天蠍水瓶整體佳
牡羊座
集中注意力，安全才是第一。
整體運：★★★☆☆
開車時千萬別分心，今天的意外指數偏高，小心受傷！感情需要醞釀，戀人對你的感覺還不錯，不妨約對方外出走走；花前月下，良辰美景，會讓彼此之間的磁場明顯增強。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
金牛座
懂得合理分配錢財。
整體運：★★★★☆
與喜歡的人一起共度美好時光，不需要太多言語，也能傳情達意；商務洽談得他人從旁協助，CASE完成得很漂亮，獲得上司嘉獎；金錢方面花費不少，好在自己預算充足，用度有方，並無多大經濟壓力。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
雙子座
今天的精神壓力比較大。
整體運：★★★☆☆
同性戀人今天面臨的外部壓力會很大，要多多的體諒彼此，只有兩個人一起承擔才能減輕很多心理負擔；手頭上該處理的任務在午後已完成得差不多，比較希望沒有新的任務下達；與以前的同學一起聚聚，不但聯絡了感情，也有機會獲得寶貴的理財訊息。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
巨蟹座
一切隨緣，莫強求。
整體運：★★☆☆☆
感情的事順其自然就好，該放手時便放手，這樣不僅使你重獲自由且還能增強桃花。注意保管好自己的錢包和貴重物品，小心身邊的陌生人。多出門走動走動，呼吸新鮮氧氣，是淨化心靈的最好方法。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★☆☆☆☆
獅子座
易得好運之神眷顧。
整體運：★★★★☆
今天的桃花運很旺盛，有時間到人多的場所轉轉，遇到意中人的機率高。在投資理財上，不要局限在眼前的利益，其實更大的財富還在遠方等著你。在工作中能與同事融洽相處，讓你工作倍感輕鬆。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
處女座
遇到小阻力，需理性處理。
整體運：★★☆☆☆
工作上會遇到一些麻煩，不過，只要調整好心態，找出問題的癥結，就不難擺脫困境。單身者面對心儀的對象缺乏自信，要想俘獲對方的心，還需積極表現，用行動來征服對方，才能美夢成真。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
天秤座
勤於思考。
整體運：★★★☆☆
易受他人影響而對戀人另有要求，合理的要求對方能夠欣然接受，但過分的要求只會引起對方的不滿，提出之前最好先斟酌；責任心很強，手頭上的事情都能處理的很好，易得到上司的讚賞；財運一般，並無額外的收入。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
天蠍座
春風得意的感覺，不可太過張揚。
整體運：★★★★★
所謂的「樹大招風」不無道理，工作上雖然有可喜的成績，但是謙虛、謹慎一點總沒錯。對理財有獨到的眼光，頗能抓住機會進行投資，進而有所收穫！查閱一些有關聯的科技資訊，對判斷投資的方向能起決定性的作用。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
射手座
感覺有些無力。
整體運：★☆☆☆☆
做任何事都得不到對方的認可，有種深深的失落感，繼而產生放棄的念頭；今天還是把錢交給家人保管的好，有破財的危險；事業雖不算春風得意，但在關鍵時刻又能得到他人的援助。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
摩羯座
專心工作是你快樂的源泉。
整體運：★★☆☆☆
感情有些撲朔迷離，很難把握感情的方向，不宜談情說愛。工作機會多，面臨兩難選擇，一定要認真思索才行。身居要職者沉重的工作壓力讓你覺得有些疲倦，晚上不妨去跳舞、聽歌劇，會獲得好心情。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
很有創意的一天，也易獲得新資訊。
整體運：★★★★☆
靈感豐富，複雜繁瑣的工作做起來得心應手。朋友透露給你證券市場的新資訊，很有價值。約會前去美容院換一個新髮型，給對方不同的感受，效果會很好。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
雙魚座
遭受挫折更要加油打氣。
整體運：★★★☆☆
今日財運不太理想，股票投資者容易遭遇小小挫折，可向親朋好友諮詢以期獲得援助；工作任務完成狀況不如預期，若不及時調整，有被上司批評的可能；單身者機遇不多，明亮的裝扮方可以助長愛情運。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
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獅子座與水瓶座最受矚目，整體運勢皆達4星，且愛情運都非常強，分別有5星表現；天蠍座也同樣強勢，工作、理財與整體發展都相當順利。 天蠍座雖然工作上有好成績，投資理財也有機會獲利，但文章提醒要謙虛、謹慎，不可太過張揚；另外可多留意科技資訊，作為判斷投資方向的重要參考。 牡羊座要注意開車分心與受傷風險，巨蟹座與射手座則需留意破財；雙子、摩羯和天秤在感情與壓力上較敏感，容易受外在因素影響，宜多溝通與調整心態。
精華 FAQ
獅子座與水瓶座最受矚目，整體運勢皆達4星，且愛情運都非常強，分別有5星表現；天蠍座也同樣強勢，工作、理財與整體發展都相當順利。
天蠍座雖然工作上有好成績，投資理財也有機會獲利，但文章提醒要謙虛、謹慎，不可太過張揚；另外可多留意科技資訊，作為判斷投資方向的重要參考。
牡羊座要注意開車分心與受傷風險，巨蟹座與射手座則需留意破財；雙子、摩羯和天秤在感情與壓力上較敏感，容易受外在因素影響，宜多溝通與調整心態。
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