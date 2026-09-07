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大學文憑不再吃香？美就業市場罕見逆轉 青年人藍領比白領好找工作

世界盃女籃／義大利差點大爆冷 美國隊僅拿55分創半世紀最慘紀錄

9月7日星座運勢 天蠍神清氣爽 摩羯發揮所長

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牡羊座

事與願違。

整體運：★★☆☆☆

今天帶著戀人參加園遊會，會玩得很開心；辛苦做出的方案並沒有得到理想的效果，讓你難免有些失落；很想品嘗一下路邊新開餐廳的食物味道，錢包將要做出點犧牲。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

有時候做事需圓滑一點。

整體運：★★★★★

工作上不宜太堅持己見，對於自己無力扭轉的事，還是保持沉默比較好，如此易得到同事或上司的另眼相看；財運上揚，不要把目光停留在當下，深思遠慮會有收穫；輕柔的音樂，能消除一天的疲勞。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

雙子座

情緒沒有太大波動，較平順的一天。

整體運：★★★☆☆

今天的投資觸覺不錯，可對原有投資進行追加。工作上不適宜繁重的體力工作，選擇一些稍微輕鬆點的文案工作會有所收穫。愛情運較低，有伴侶的人不宜整天黏在一起，易起衝突。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

相信自己，勇往直前。

整體運：★★★★☆

各種桃花會不期而遇，別忘記及時做出選擇；財運良好，但猶豫不決會妨礙判斷力，必要時還應做出果斷的決定，財富才不會離你而去；工作上你會遇到一些困難，相信自己，今天是彰顯才能的好時機。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

獅子座

在與人交往時，要多留意對方的表現。

整體運：★★★☆☆

今天有遭暗算的危險，必要的解釋會讓小人的詭計落空，切忌故作清高。有機會和同事一起互動、娛樂，不要太拘束，表現出活力，有助於改變你在同事心中的印象。財運平平，不賺不虧倒也過得身心舒暢。

愛情運：★★★★☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

有想找人傾訴的慾望。

整體運：★★★☆☆

繁重的工作讓你有點喘不過氣來，疲憊的你會想要逃避，希望有人能及時給予安慰。找一個空曠的場地，大吼幾聲，發洩心中的積鬱悶氣，自然就會神清氣爽，開始新一輪的工作。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

今天運勢略差，心中有點悶悶不樂。

整體運：★★☆☆☆

容易受外界影響，稍有不如意就會傷感半天，與伴侶聊聊天心裡會舒服很多。心情沮喪的時候不適合幫助別人，有同事要你幫忙最好還是委婉拒絕吧。今天適合與伴侶泛舟，對方的溫柔會讓你開朗起來。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

神清氣爽，愜意的一天。

整體運：★★★★☆

有伴侶的人，彼此對愛情的執著讓感情迅速升溫，再加上朋友們鼎力相助，愛情想不穩固都難。貴人運良好，投資局勢的扭轉便得益於他們的幫助。豐收在望，積極的態度隨著工作愈有成效而不斷顯露。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

射手座

與長輩相處也要講究方式。

整體運：★★★☆☆

情人共享浪漫晚餐，愛意在酒杯中流淌，單身者可望遇到完美戀人；與長輩間關係不太安定，找你談話時不要擺出一副苦瓜臉，就算聽不進教訓至少表面上也要做做樣子；行動力才是事業運上升的關鍵。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

有機會發揮優勢與專長。

整體運：★★★★☆

今天與另一半的溝通較深入，會聊到彼此都感興趣的話題，氣氛變得非常活躍，感覺有說不完的話。理財小有斬獲，平日所累積的在今天發揮功效。工作方面，別嫌工作太繁瑣，耐得住性子會很有收穫。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

水瓶座

顯得消沉，有做白日夢的傾向。

整體運：★★☆☆☆

無心經營感情，另一半的挑剔讓你想要逃避；單身者愛幻想，午後出門走走易有不錯際遇。面對工作思多行少，希望不勞而獲，時間在空想中一分一秒流失。可以花些錢買些裝飾品妝點房間，會讓你心情愉快。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

貪小便宜易得不償失。

整體運：★☆☆☆☆

今天被騙指數相當高，可別貪小便宜，小心誤入陷阱損失嚴重；工作上挑三揀四、避重就輕會讓同事和上司反感，可別因小失大；有時間可邀幾名好友去咖啡廳、茶館等休閒場所坐坐，讓自己放鬆放鬆。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

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精華 FAQ

  • 金牛、天蠍與摩羯的整體運勢較突出，分別在工作、感情與理財上都有正向進展；其中摩羯事業運最旺，金牛則適合以圓滑態度處理人際。

  • 牡羊、天秤與水瓶都較容易受情緒影響，可能因失落、悶悶不樂或逃避心態而影響表現；與伴侶或同事相處時，宜多溝通、少衝動。

  • 今天財運重點在於避免貪小便宜與衝動判斷，雙魚尤其要防騙；工作上則要少挑剔、多配合，金牛與摩羯若能沉穩做事，較容易獲得成果。

精華 FAQ

  • 金牛、天蠍與摩羯的整體運勢較突出，分別在工作、感情與理財上都有正向進展；其中摩羯事業運最旺，金牛則適合以圓滑態度處理人際。

  • 牡羊、天秤與水瓶都較容易受情緒影響，可能因失落、悶悶不樂或逃避心態而影響表現；與伴侶或同事相處時，宜多溝通、少衝動。

  • 今天財運重點在於避免貪小便宜與衝動判斷，雙魚尤其要防騙；工作上則要少挑剔、多配合，金牛與摩羯若能沉穩做事，較容易獲得成果。

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