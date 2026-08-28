8月28日星座運勢 雙子桃花顯眼 天秤購物運好
牡羊座
順心順意的一天。
整體運：★★★★☆
可以做適合自己的工作，施展得心應手外，你的專長和能力也易完全發揮出來；投資、生意往來上注重與別人的合作，能截長補短，意外收穫不少；感情方面雖然不會很濃烈，但可感受到家庭的溫暖與幸福。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
金牛座
避免受不良因素的影響。
整體運：★★☆☆☆
感情易受他人的影響，他人感情的不幸遭遇會給自己心理留下影響，容易把他人的經歷設想到自己身上；與兄弟姊妹相聚時，一定不能與之發生口角，不然容易致使感情破裂；人多的公共場所容易引起頭暈嘔吐，盡量避開去人潮擁擠的地方。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
雙子座
桃花太顯眼，令朋友羨慕不已。
整體運：★★★★☆
不是因為漂亮而吸引異性的目光，今天你表現出來的乖巧、懂事才更讓異性著迷；理財頗讓家人放心，會因此得到更多的理財機會！處理工作難題的能力漸漸提高，與他人的合作亦平添幾分默契。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
巨蟹座
運勢平順，默默付出必有回報。
整體運：★★★☆☆
今日做事不宜操之過急，心平氣和地處理手上事務才會有收獲。已婚者在與另一半溝通時別表現出隨便的態度，易被另一半誤會。有機會收到他人贈送的電影、演唱會、球賽入場券等。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
獅子座
應注意生活中的小細節。
整體運：★☆☆☆☆
財運低迷，把資金集中投向某種理財產品，投資風險係數很大；如果他下班後不想說話，你可別不停地問發生了什麼，也許他只是累了想自己呆一會兒；工作出現問題，你對他人求全責備，很容易使別人反感。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
處女座
感覺壓力很大。
整體運：★★☆☆☆
感情中出現了壓力，讓你有點想打退堂鼓，一定要考慮清楚，其實沒有什麼困難是解決不了的，但真愛一旦錯失就很難再找得回；工作的壓力較大，事情忙不過來，心裡急躁的很；如果壓得喘不氣來，就大聲哭出來吧，這樣比悶在心裡好過多了。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★★☆☆
天秤座
購物運較好的一天。
整體運：★★★☆☆
愛情需要兩個人共同經營，夫妻在溝通時意見不合的機率高，需要你先做出讓步，才不會發生劇烈的爭執。喜愛購物的人今天是不錯的好機會，許多幸運的事情正在向你招手！此外，亮麗的打扮也能為好運加分！
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
天蠍座
把握機會展現自我。
整體運：★★☆☆☆
有機會將自己最近所學在眾人面前展現出來，可得好好發揮；戶外的休閒活動，會成為邂逅艷遇的有利場所；慷慨陳詞、據理力爭不但表現你的工作才能，也更添個人魅力。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
射手座
平靜安穩的一天。
整體運：★★★★☆
工作能按部就班地進行，即使是瑣碎的雜事也能定下心來處理，心平氣和的態度讓你在工作中享受到更多的快樂。下午有機會與另一半約會，有許多談不完的話題；單身者可望相親成功。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
摩羯座
敢於表現自我，易給人留下好印象。
整體運：★★★☆☆
今天你特別注重個人形象，容易給人眼前一亮的感覺。對求職者特別有利，穿著打扮容易給人留下深刻的第一印象，再加上得體的談吐，有機會進入形象良好的公司任職。因請客而有一筆不小的支出。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
水瓶座
今天有機會展現個人魅力，為他人排解紛爭。
整體運：★★★★★
多與人群接觸會有好運降臨。如果有機會參加聚會可別放過，在與他人交往中會有意想不到的收穫。今天很能為他人著想，有機會扮演調解人的角色，有效化解紛爭，令人欽佩不已。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
雙魚座
從實際出發。
整體運：★★★☆☆
對金錢的收益比較看重，好高騖遠使理財的精準度有所降低，靜心多觀察反而是權宜之策；善於利用自身優勢，順利完成上司交待的任務；約朋友吃吃火鍋、烤肉類的東西能讓心情放鬆。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★☆☆☆☆
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雙子座桃花最顯眼，並非只靠外貌吸引人，反而因乖巧、懂事的表現更讓異性著迷，也容易讓朋友感到羨慕，愛情運因此拿下高分。 水瓶座整體運勢最佳，適合多與人群接觸，還可能扮演調解者化解紛爭；牡羊座與摩羯座也有表現機會，前者利合作發揮專長，後者則有助求職留下好印象。 獅子座要小心投資風險與工作摩擦，處女座則面臨較大壓力，容易情緒低落；金牛座也要避免受外界負面影響，並少去人潮擁擠場所，以免身心不適。
精華 FAQ
雙子座桃花最顯眼，並非只靠外貌吸引人，反而因乖巧、懂事的表現更讓異性著迷，也容易讓朋友感到羨慕，愛情運因此拿下高分。
水瓶座整體運勢最佳，適合多與人群接觸，還可能扮演調解者化解紛爭；牡羊座與摩羯座也有表現機會，前者利合作發揮專長，後者則有助求職留下好印象。
獅子座要小心投資風險與工作摩擦，處女座則面臨較大壓力，容易情緒低落；金牛座也要避免受外界負面影響，並少去人潮擁擠場所，以免身心不適。
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