8月27日星座運勢 金牛充滿激情 獅子元氣滿滿
牡羊座
用心瞭解他人的想法。
整體運：★★★☆☆
在愛情的處理上你會有點自以為是，單身者今天不宜向異性表明心跡；財運平順，不要把財富希望寄託在風險大的投資上；愉悅的心情讓你在公司人際關係的處理上游刃有餘，易在工作中得到助力。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
金牛座
充滿激情，很有鬥志。
整體運：★★★★★
與伴侶和睦相處，兩人更加融洽，共進晚餐也能增進彼此的感情。今天旺盛的財運和身邊貴人的指點，讓你能在投資市場上大有斬獲。工作上能與同事合作愉快，群策群力之下，讓你大展身手。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
雙子座
別把期望值想得太大。
整體運：★☆☆☆☆
別對愛情期許得過於浪漫和完美，這樣極易在現實生活中遭受挫敗感。工作學習之餘不妨出去走走，可調節情緒，也可讓緊繃的大腦得以放鬆。財運薄弱，有破財危險，外出時要鎖好門窗，隨身攜帶的貴重物品也應保管好。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
巨蟹座
遇事別太快下論斷，易出錯。
整體運：★★☆☆☆
今天運氣較弱，不宜做重大決策。工作上多聽他人的意見，獨斷獨行會讓你處處碰壁。已婚者在與另一半約會時，要吃什麼、去哪裡約會等，別自作主張；單身者別太相信異性的甜言蜜語，小心愛情來得快，去得也快。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★☆☆☆
獅子座
元氣滿滿，充滿力量。
整體運：★★★★☆
情緒高昂，幹勁十足，以往留下的難事都可以在今天處理，會讓你得心應手，結果也頗令人滿意。已婚者一心投入到工作中，對另一半難免疏忽、冷落，對方會有一些怨言，你得多包容喔！
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★☆☆
處女座
留意周圍環境變化，保持警覺。
整體運：★★★☆☆
戀人間的見面機會較少，但彼此的認知卻有所加深，更懂得相互體諒。從商人士的投資想法愈來愈濃厚，下午是個不錯的投資時機。與同事間缺乏溝通者，將面臨調換部門或其他變動的狀況，需加強憂患意識。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
天秤座
是與朋友冰釋前嫌的好時機。
整體運：★★★☆☆
朋友間發生誤會時，表現真誠的一面尋求和解，可重拾他對你的信賴；不要被別人的財經消息牽著鼻子走，這樣只會讓自己損失更慘重；雙人感情濃情蜜意，都有安定下來的想法。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
天蠍座
有機會得到長輩照拂，自信十足。
整體運：★★★★☆
今天雖然會遇到一些困難，但多能獲得親人、長輩的幫助；貴人指點讓你信心倍增，精神振奮，工作也變得更加順利。異性緣不錯，有朋友邀約別拒絕，在社交場合易與有緣人相遇。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
射手座
應避免和對手直接硬拚。
整體運：★★★☆☆
對愛情有著強烈的渴望，牢記欲速則不達，好時機還需耐心等待。沉浸在過去的成功之中，面對現實的重重阻力擺在面前時，卻不敢付出行動。工作中會出現強勁的競爭對手，與之硬拚要小心難以成功。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
摩羯座
內心的感覺要適時表露。
整體運：★★☆☆☆
壓抑已久的情緒極欲爆發，找個時間向對方說明，讓他瞭解你的心情；財運平平，有好的東西盡量與大家分享；易得到貴人指引；工作上，平日的經驗積累，讓你今天受益匪淺。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
思想活躍，工作效率高。
整體運：★★★★☆
今天能迅速進入工作狀態，周圍的喧鬧也難讓你分心，工作成效頗優，易獲得上司肯定。需抽些時間處理感情問題，特別是有伴侶的人，在陪另一半用餐時，多表示關心之意，只顧自己會讓對方生氣喔！
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
雙魚座
易與人起爭執。
整體運：★★☆☆☆
今天你的善心容易被人利用，與經濟掛鉤的事可以暫時放一放，日後再談效果更佳。戀愛中的人因過於敏感而導致小矛盾不斷，缺乏溝通會讓情況更糟糕。財運一般，行動力有所欠缺，果斷出擊才會有所收穫。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
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金牛座整體運最佳，工作合作順暢且財運旺盛；獅子座也因元氣充足、處理難事得心應手而表現亮眼，兩者都很適合積極把握當天機會。 雙子座不宜對愛情過度理想化，巨蟹座要避免過快下論斷，雙魚座則容易與人爭執。這些星座今天都要多溝通、少主觀，才能減少摩擦。 整體來看，文章多次提醒投資宜保守，不要把希望放在高風險標的上；像雙子、摩羯與天秤都要避免受外部消息牽動，並留意貴人指點與穩健行動。
精華 FAQ
金牛座整體運最佳，工作合作順暢且財運旺盛；獅子座也因元氣充足、處理難事得心應手而表現亮眼，兩者都很適合積極把握當天機會。
雙子座不宜對愛情過度理想化，巨蟹座要避免過快下論斷，雙魚座則容易與人爭執。這些星座今天都要多溝通、少主觀，才能減少摩擦。
整體來看，文章多次提醒投資宜保守，不要把希望放在高風險標的上；像雙子、摩羯與天秤都要避免受外部消息牽動，並留意貴人指點與穩健行動。
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