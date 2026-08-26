8月26日星座運勢 牡羊財運不錯 天蠍充滿幹勁
牡羊座
今天的運勢跌宕起伏。
整體運：★★☆☆☆
在與他做愛時表現出來的不專心，讓他感到很惱火，甚至懷疑你是否有外遇；工作中取得的卓越成績會有被人竊取的危險，千萬要保管好原版的資料、文件；財運不錯，有機會從朋友處獲得有利訊息，易有一筆可觀的收入。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
金牛座
勇於爭取者可得好運。
整體運：★★★★☆
不同類型的異性主動靠近，讓你沉浸在喜悅當中，不過，也別忘記及時做出選擇。財運良好，但猶豫不決會妨礙你的判斷力，應果斷下決定，財富才不會離你遠去。工作中會遇到一些困難，但只要增強自信，就能彰顯才能。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
雙子座
態度很重要。
整體運：★★★☆☆
加班的機率很大，還會大大影響你的情緒，幸好同事的鼓勵與支持會對你有不錯的助運功效。雖然與另一半相處的時間縮短了，但你的努力會得到對方的肯定。買個小禮物送給家人，會讓彼此都開心。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
巨蟹座
保持空氣暢通，有利於減少流感的發生。
整體運：★★★★☆
伴侶體貼入微的關懷將成為今天的精神動力，對待事情的看法變得積極樂觀；工作中急於求成反而會影響工作品質，增加重做的機率；健康方面，易感到頭昏腦脹，注意室內空氣的流通很重要。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
獅子座
不要被花言巧語所蒙蔽。
整體運：★★☆☆☆
你有血拼的慾望，也容易被賣家口若懸河的吹捧弄得暈頭轉向，而讓自己花費不少；工作則有些剛愎自用，為避免不必要的人際關係損失，在辦公桌上寫張紙條提醒自己吧；單身者戀情發展則由朋友變為情侶的可能性很大。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
處女座
財運較低，切忌盲目投資。
整體運：★☆☆☆☆
容易為愛傷感的一天，對舊戀情感到難以釋懷，容易思念舊情人；家庭主婦需特別留意上門拜訪的陌生人，容易引狼入室，遭遇騙子；身邊有人對你伸出援手，但易因自己缺少積極性而喪失提升機會。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
天秤座
過分表現自我，易被打壓。
整體運：★★☆☆☆
今天上司或是同事對你的工作很挑剔，甚至有些雞蛋裡挑骨頭的意味。這多是因為你鋒芒太露所引起，收斂一些，別過度表現才好。有伴侶的人別對另一半說謊，很容易被對方識破喔！
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
天蠍座
越有挑戰，越能激起你的興趣。
整體運：★★★★★
投資理財上，不宜採取保守、固定的方式，應隨市場的變動而及時應對和調整；今天的心事易被對方看穿，不需多費口舌，他就能恰當地回應你，讓你感到窩心；工作上充滿幹勁，思維活躍，挑戰性強的工作很適合你。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
射手座
慾望過盛，需稍加抑制。
整體運：★★★☆☆
看到自己愛的人和別的異性在一起，心裡有些不爽快，那就假裝不在意，反而容易讓對方向你主動坦白。購物易遇到口才極佳的推銷員，讓你難以抵擋誘惑。不喜歡主動跟同事溝通者，有被公司員工差別對待的危機。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
摩羯座
有異性主動邀約，感情進展順利。
整體運：★★★★☆
有機會得到月老牽的紅線，單身者多留意身邊的異性朋友，對異性的主動邀約別拒絕，墜入愛河的機會高。工作順利，雖然在過程中會犯些小錯誤，但多能獲得上司的諒解。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
水瓶座
多站在對方立場上考慮。
整體運：★★★☆☆
男女朋友間的聚會可能會因為時間上無法配合，而不得不延期或者取消，耐著性子好好給對方解釋，謹防因此橫生枝節；上午你思維活躍，適宜外出商務洽談；財運頗旺，朋友的指引會成為今天進帳的主要來源。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
雙魚座
在創新中發現新機會。
整體運：★★★☆☆
工作中有發揮領導力的機會，但是躲不了同事間的明爭暗鬥，還是盡量減少與對手的硬拚，伺機尋找發展機會才明智。已婚者有機會和伴侶一起參加社交活動，雙方的社交圈都能夠擴展。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
【延伸閱讀】
天蠍座表現最亮眼，整體運與事業運都達到5星，文章指出其工作上充滿幹勁、思維活躍，也很適合挑戰性強的任務，財運同樣不差。 牡羊座財運不錯，可能從朋友獲得有利訊息並有可觀收入，但工作上要小心成果被人竊取，原始資料與文件一定要妥善保管，以免辛苦白費。 文章整體提醒感情上要避免誤會與說謊，投資上則不要過於保守或盲目，應依情勢調整；多個星座都被建議收斂表現、慎防誘惑並加強溝通。
精華 FAQ
天蠍座表現最亮眼，整體運與事業運都達到5星，文章指出其工作上充滿幹勁、思維活躍，也很適合挑戰性強的任務，財運同樣不差。
牡羊座財運不錯，可能從朋友獲得有利訊息並有可觀收入，但工作上要小心成果被人竊取，原始資料與文件一定要妥善保管，以免辛苦白費。
文章整體提醒感情上要避免誤會與說謊，投資上則不要過於保守或盲目，應依情勢調整；多個星座都被建議收斂表現、慎防誘惑並加強溝通。
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