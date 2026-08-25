8月25日星座運勢 雙子有貴人運 水瓶財運不佳
牡羊座
注意氣候變化，留意身體健康。
整體運：★★☆☆☆
公眾場所切忌大聲喧嘩，以免他人的反感，投來責備的目光。支出大於收入，理性消費是今天的必修課。工作上急於求成的態度，將導致一切重來的機率增大。伴侶體貼入微的關懷成為今天你的精神支柱，能夠坦然自若地處理突發事件。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
金牛座
工作愉快的一天。
整體運：★★★☆☆
戀愛中的人聚少離多，因為溝通中的誤會產生隔閡，對方只是比較忙碌，彼此應該多諒解。財運良好，發展較為順利，從事商貿行業的人會贏得不少顧客的信賴。學生族學習應變能力強，會有所突破。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
雙子座
期望不要太高哦！
整體運：★★★★☆
今天與另一半因誤會而鬧起情緒，想想以前甜蜜的事情能讓你消消氣；今天有時間去逛商場，雖然有錢財支出，但也會因此得到意外收穫；雖然工作時的態度有些慵懶，但不錯的貴人運可幫你順利度過這一天。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
巨蟹座
拋棄不切實際的想法，滿意和快樂會多一點。
整體運：★☆☆☆☆
今天有著強烈的感覺衝動，但你又苦惱於這是否是愛情的真正內涵。財運方面阻力重重，心理上也就常常感到有些力不從心，有的時候不要太過於勉強自己。與其憑空猜測客戶的想法，而延誤處理問題的時間，不如直接與客戶交涉。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
獅子座
運勢有由陰轉晴的傾向。
整體運：★★★☆☆
愛情際遇較好，遇網路情緣的機會頗大，相親也是一種不錯的選擇。財運平順，當別人向你尋求幫助的時候，伸出援助之手會收到利人利己的雙贏。事業運節節攀升者，欣喜之情不宜表露得太過明顯，小心因此而遭人嫉妒。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
處女座
有機會展現多面個性。
整體運：★★☆☆☆
你幾個調皮的動作、可愛的表情，雖然讓你看起來有點孩子氣，卻也讓別人很想呵護你；市場的頻繁波動，讓你失去投資興趣，養精蓄銳，耐心等待好的機會；對剛接觸的新工作顯得有點難以適應。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
天秤座
相當順遂的一天，即便有小挫折，也不會影響你的心情。
整體運：★★★★☆
你今天信心滿滿，工作上很容易做出成績，並獲得上級的獎勵。愛情上好運不斷，感情浪漫，一份用心準備的小禮品，能讓你在對方心目中的印象加分不少。財運上有點差強人意，容易散財，外出多留意。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
天蠍座
適合與人互動的一天。
整體運：★★★☆☆
今天更願意與朋友相處，若能帶上戀人，大家都聚在一起，聚會將更有趣；今天是爭取拿獎金的好時機，好好表現一下吧；多與同事互動，加強彼此的感情，才能讓你的方案獲得更多的支持者。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
射手座
身心疲憊時，應暫停稍作休息。
整體運：★★☆☆☆
認為自己的付出並沒得到相應的回報，過於斤斤計較只會損害你們的感情。投資方向有點混亂，需他人的指點才能找到突破口。工作學習有點找不到頭緒，稍做休息，先理清思路，才能更好的繼續手頭上的事情。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
摩羯座
想推銷產品，先推銷自己。
整體運：★★★★★
愛情際遇不錯，身邊圍繞著的異性中，耿直而又帶點憨厚的對象與你特別有緣；行銷人員應懂得包裝自己，這樣比較容易讓客戶信賴而促成合作；注意工作應酬對身體健康的影響，吸菸、喝酒適度就好。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
水瓶座
與人互動頻繁，人際關係和諧。
整體運：★★★☆☆
今天你幽默風趣的表現，將使得辦公室的沉悶氛圍一下子活躍起來。財運不佳，炒股者顯得過於激進，資金有被套牢的危險。戀愛者不要過於鑽牛角尖，放開心胸可讓戀情更加明朗。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
雙魚座
安心顧好自己，不要東想西想。
整體運：★★★★☆
不要以為西餐廳才是富有浪漫的地方，過一個中西合璧的情人節也許更有味道；得遇貴人助力，工作上倍感輕鬆；財運不佳，若有「去賺外快」的想法，還是趁早打住得好，不然得不償失的可是你哦！
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
【延伸閱讀】
雙子座今天雖然工作態度稍顯慵懶，但因為有不錯的貴人運，仍能順利度過這一天；感情上則容易因誤會起情緒，適合回想甜蜜往事來緩和氣氛。 水瓶座今天雖然人際互動頻繁、氣氛和諧，但財運不佳，尤其炒股者若過於激進，容易面臨資金被套牢的危險，因此投資上要保守謹慎。 摩羯座是今天整體運勢最強的星座，獲得5顆星評價，愛情、事業與財運都維持在高水準，且容易遇到合適對象與合作機會，只需注意應酬對健康的影響。
精華 FAQ
雙子座今天雖然工作態度稍顯慵懶，但因為有不錯的貴人運，仍能順利度過這一天；感情上則容易因誤會起情緒，適合回想甜蜜往事來緩和氣氛。
水瓶座今天雖然人際互動頻繁、氣氛和諧，但財運不佳，尤其炒股者若過於激進，容易面臨資金被套牢的危險，因此投資上要保守謹慎。
摩羯座是今天整體運勢最強的星座，獲得5顆星評價，愛情、事業與財運都維持在高水準，且容易遇到合適對象與合作機會，只需注意應酬對健康的影響。
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