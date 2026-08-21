8月21日星座運勢 雙子獲好商機 雙魚貴人運佳
牡羊座
動小腦筋做些改變會有新發現。
整體運：★★★☆☆
與戀人的相處十分融洽。工作上比較忙碌，先計畫好輕重緩急再開始做，忙裡偷閒休息一下，能讓你保持充沛的精力持續戰鬥。投資上則要小心一點，草率行事會讓你後悔莫及，等時機成熟了再行動吧。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
金牛座
換個角度思考，其實事情也沒有那麼糟。
整體運：★★★★☆
戀人對你的感情需索變多，讓你漸漸感到煩躁，應換個角度來看待，只要去想「對方是需要你」就能釋懷。很久沒聯繫的朋友打電話來，讓你喜出望外，有機會因朋友介紹而結識新朋友。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
雙子座
洞察力強，有機會獲得良好商機。
整體運：★★★★★
今天你顯得精力充沛，工作熱情高漲。正面磁場強烈，適合談生意，容易因氣勢過人而占據上風，如願達成共識。因懂得察言觀色而獲得商機的機率高，還有機會因工作關係而與有緣人結識喔！
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
巨蟹座
應避免和對手的硬拚。
整體運：★★☆☆☆
對愛情有著強烈的渴望，但是心急吃不了熱豆腐，好時機還需耐心等待；沉浸在過去的成功之中，現實的重重阻力擺在面前，不敢付出行動；工作中會出現強勁的競爭對手，但與之硬拚卻難獲得成功，心平氣和於今天才是成功的保證。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
獅子座
掌握方法技術，會讓事情事半功倍。
整體運：★★★☆☆
愛情升溫，單身者遇到興趣相投的異性，可主動靠近，感情會有正面進展。學習他人謹慎的處事方法，對你的財運會有不小的提升。工作時，你的態度對你的工作效率有直接的影響，不可馬虎行事。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
處女座
緬懷過去，但切忌沉迷於過去。
整體運：★★★★☆
今天的你就好像是一支蓄勢待發的利箭，對愛情有著強烈的渴望；沉浸在過去的輝煌當中，卻又害怕失敗而顯得畏首畏尾，不敢付出行動；工作際遇平淡，無波無瀾，卻過得相當順利。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
天秤座
適合遠離人群。
整體運：★★☆☆☆
今天情緒波動大，公眾場所嘈雜的環境將會使你更衝動，無意說出來的話有可能對他人造成傷害，會使良好的人際關係大打折扣。何不開車去郊外兜兜風，四周的景色會有效安撫你激動的心情，也能靜心想想一些積鬱在心中的事情。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
天蠍座
運勢平順，多留意感情問題。
整體運：★★★☆☆
工作能輕鬆應對，而且有機會表現組織、領導才能，同事也多能順從你的安排。感情方面，已婚者頗看不慣另一半的表現，言語易起衝突，溝通時應注意自己的態度。今天可以花些錢請客，增進朋友間的情誼。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
射手座
壞脾氣在滋長，會讓好運從身邊溜走。
整體運：★★☆☆☆
單身者的愛情際遇良好，身邊的異性朋友頗多，讓你感覺眼花撩亂，談情說愛需有所選擇。財運欠佳，少了他人的幫助，讓你有些難以適應；雖然感覺學習辛苦，但家人的支持與鼓勵又讓你獲得不少動力。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
摩羯座
必要的謙虛有助於事業的發展。
整體運：★☆☆☆☆
單身者對自己要求太高，會讓身邊的異性感到壓抑，這樣反而嚇跑了他們；在合作者面前盡量表現得深沉些，凡事多留些心思，以免將來發生糾葛；學生族上課還是乖些的好，不然容易被點名批評。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
水瓶座
不必強人所難。
整體運：★★★☆☆
如需朋友或同事幫忙而對方有原因不方便幫時，切不可勉強人家，不然會弄得自己很尷尬或是弄得人家極不開心；單身者在朋友的Party中會對風趣幽默的異性比較留意；工作中對訂單的處理不確實，容易致使客戶所需貨物不能及時發出。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
雙魚座
心情開朗，享受甜美的生活。
整體運：★★★★☆
情感生活在平淡中帶著甜蜜滋味，讓你覺得相當舒心。今天貴人運不錯，會得到許多幫助，讓你在投資戰場上如魚得水。今天可對工作行程做出明確的安排，讓自己在時間上掌握得更好。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
【延伸閱讀】
雙子座整體運勢最高，因洞察力強、正面磁場明顯，適合談生意，也容易因懂得察言觀色而爭取到良好商機，工作表現同樣亮眼。 雙魚座今天貴人運不錯，容易得到許多幫助，讓投資上更順手；同時也適合把工作行程安排清楚，提升時間掌控與效率。 多數星座都提醒要留意情緒、溝通與財務，例如避免衝動投資、別和對手硬拚、不要強人所難，也要在感情互動中保持耐心與謙虛。
精華 FAQ
雙子座整體運勢最高，因洞察力強、正面磁場明顯，適合談生意，也容易因懂得察言觀色而爭取到良好商機，工作表現同樣亮眼。
雙魚座今天貴人運不錯，容易得到許多幫助，讓投資上更順手；同時也適合把工作行程安排清楚，提升時間掌控與效率。
多數星座都提醒要留意情緒、溝通與財務，例如避免衝動投資、別和對手硬拚、不要強人所難，也要在感情互動中保持耐心與謙虛。
上一則
咖啡不香、常睡不好 小心大腦正慢性發炎 5大基本功逆轉
下一則