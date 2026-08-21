我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈利、梅根為何美國夢碎？BBC：挾王室光環闖好萊塢難長紅

比特幣繼續突破7.5萬美元 專家揭暴漲20%背後真正主因

8月21日星座運勢 雙子獲好商機 雙魚貴人運佳

科技紫微網
聽新聞
test
0:00 /0:00

牡羊座

動小腦筋做些改變會有新發現。

整體運：★★★☆☆

與戀人的相處十分融洽。工作上比較忙碌，先計畫好輕重緩急再開始做，忙裡偷閒休息一下，能讓你保持充沛的精力持續戰鬥。投資上則要小心一點，草率行事會讓你後悔莫及，等時機成熟了再行動吧。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

換個角度思考，其實事情也沒有那麼糟。

整體運：★★★★☆

戀人對你的感情需索變多，讓你漸漸感到煩躁，應換個角度來看待，只要去想「對方是需要你」就能釋懷。很久沒聯繫的朋友打電話來，讓你喜出望外，有機會因朋友介紹而結識新朋友。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

雙子座

洞察力強，有機會獲得良好商機。

整體運：★★★★★

今天你顯得精力充沛，工作熱情高漲。正面磁場強烈，適合談生意，容易因氣勢過人而占據上風，如願達成共識。因懂得察言觀色而獲得商機的機率高，還有機會因工作關係而與有緣人結識喔！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

巨蟹座

應避免和對手的硬拚。

整體運：★★☆☆☆

對愛情有著強烈的渴望，但是心急吃不了熱豆腐，好時機還需耐心等待；沉浸在過去的成功之中，現實的重重阻力擺在面前，不敢付出行動；工作中會出現強勁的競爭對手，但與之硬拚卻難獲得成功，心平氣和於今天才是成功的保證。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

掌握方法技術，會讓事情事半功倍。

整體運：★★★☆☆

愛情升溫，單身者遇到興趣相投的異性，可主動靠近，感情會有正面進展。學習他人謹慎的處事方法，對你的財運會有不小的提升。工作時，你的態度對你的工作效率有直接的影響，不可馬虎行事。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

處女座

緬懷過去，但切忌沉迷於過去。

整體運：★★★★☆

今天的你就好像是一支蓄勢待發的利箭，對愛情有著強烈的渴望；沉浸在過去的輝煌當中，卻又害怕失敗而顯得畏首畏尾，不敢付出行動；工作際遇平淡，無波無瀾，卻過得相當順利。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

適合遠離人群。

整體運：★★☆☆☆

今天情緒波動大，公眾場所嘈雜的環境將會使你更衝動，無意說出來的話有可能對他人造成傷害，會使良好的人際關係大打折扣。何不開車去郊外兜兜風，四周的景色會有效安撫你激動的心情，也能靜心想想一些積鬱在心中的事情。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

運勢平順，多留意感情問題。

整體運：★★★☆☆

工作能輕鬆應對，而且有機會表現組織、領導才能，同事也多能順從你的安排。感情方面，已婚者頗看不慣另一半的表現，言語易起衝突，溝通時應注意自己的態度。今天可以花些錢請客，增進朋友間的情誼。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

射手座

壞脾氣在滋長，會讓好運從身邊溜走。

整體運：★★☆☆☆

單身者的愛情際遇良好，身邊的異性朋友頗多，讓你感覺眼花撩亂，談情說愛需有所選擇。財運欠佳，少了他人的幫助，讓你有些難以適應；雖然感覺學習辛苦，但家人的支持與鼓勵又讓你獲得不少動力。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

必要的謙虛有助於事業的發展。

整體運：★☆☆☆☆

單身者對自己要求太高，會讓身邊的異性感到壓抑，這樣反而嚇跑了他們；在合作者面前盡量表現得深沉些，凡事多留些心思，以免將來發生糾葛；學生族上課還是乖些的好，不然容易被點名批評。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

水瓶座

不必強人所難。

整體運：★★★☆☆

如需朋友或同事幫忙而對方有原因不方便幫時，切不可勉強人家，不然會弄得自己很尷尬或是弄得人家極不開心；單身者在朋友的Party中會對風趣幽默的異性比較留意；工作中對訂單的處理不確實，容易致使客戶所需貨物不能及時發出。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

心情開朗，享受甜美的生活。

整體運：★★★★☆

情感生活在平淡中帶著甜蜜滋味，讓你覺得相當舒心。今天貴人運不錯，會得到許多幫助，讓你在投資戰場上如魚得水。今天可對工作行程做出明確的安排，讓自己在時間上掌握得更好。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

精華 FAQ

  • 雙子座整體運勢最高，因洞察力強、正面磁場明顯，適合談生意，也容易因懂得察言觀色而爭取到良好商機，工作表現同樣亮眼。

  • 雙魚座今天貴人運不錯，容易得到許多幫助，讓投資上更順手；同時也適合把工作行程安排清楚，提升時間掌控與效率。

  • 多數星座都提醒要留意情緒、溝通與財務，例如避免衝動投資、別和對手硬拚、不要強人所難，也要在感情互動中保持耐心與謙虛。

星座運勢

上一則

咖啡不香、常睡不好 小心大腦正慢性發炎 5大基本功逆轉

下一則

哈利、梅根為何美國夢碎？BBC：挾王室光環闖好萊塢難長紅

延伸閱讀

8月15日星座運勢 雙子發現商機 天秤有桃花運

8月15日星座運勢 雙子發現商機 天秤有桃花運
8月12日星座運勢 雙子貴人相助 摩羯戀情升溫

8月12日星座運勢 雙子貴人相助 摩羯戀情升溫
8月19日星座運勢 金牛財運欠佳 雙魚異性緣佳

8月19日星座運勢 金牛財運欠佳 雙魚異性緣佳
8月14日星座運勢 金牛天降幸運 處女收穫豐富

8月14日星座運勢 金牛天降幸運 處女收穫豐富

熱門新聞

一對夫妻在郵輪上相識、成為戀人及結婚，都熱愛搭郵輪的兩人決定賣掉家當，以接續參加不同郵輪行程的方式把郵輪當家，住在海上。郵輪乘客示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Aleksandar Andreev ）

5旬夫妻賣光家當住郵輪 連續900天海上生活花費曝

2026-08-16 22:25
生肖鼠、生肖牛、生肖虎與生肖兔女性各有不同優勢，有人靠聰慧與靈活維持活力，有人憑穩重及內涵展現成熟韻味，也有人因熱情或親和力擁有良好人緣。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Dami Daramol）

年歲漸長仍保有好氣質 4生肖女人緣佳、魅力讓人難以忽視

2026-08-13 23:20
4生肖天生人緣好，善察言觀色、懂得關心他人，靠細膩心思與自然溝通，在朋友圈受歡迎，異性緣也旺。示意圖。（圖／123RF）

異性緣旺：4生肖超懂噓寒問暖 鼠靠幽默化解尷尬

2026-08-15 21:11
航空公司機上的餐點和飲料評比，新加坡航空的商務艙餐點以19.4%的得票率獲第二名。(路透)

「最佳飛機餐」評選 新加坡航空拿第二、這家霸氣封王

2026-08-19 18:25
雙魚座進入下半年後，過去付出的善意與努力可能逐漸收到回饋，例如曾經幫助過的人主動提供資源、合作機會或實質回報，讓財務狀況出現意外驚喜。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Vitaly Gariev ）

下半年低調累積更容易聚財 4星座收入表現看旺

2026-08-14 23:20
好市多Kirkland Signature半甜巧克力片又再重新上架。（取材自好市多官網）

好市多巧克力片好吃到網友不捨吃存貨 等了2年重新上架

2026-08-14 20:25

超人氣

更多 >
潤了？安踏前CEO徐陽閃辭後舉家遷美 起飛後才發朋友圈

潤了？安踏前CEO徐陽閃辭後舉家遷美 起飛後才發朋友圈
分居妻帶新男友回家 華男假意邀請 隨後場面慘不忍睹

分居妻帶新男友回家 華男假意邀請 隨後場面慘不忍睹
18歲人口族群縮水 大學招生面臨斷崖 名校卻不會更好進

18歲人口族群縮水 大學招生面臨斷崖 名校卻不會更好進
服務生分享廚房機密 這些東西超噁 不要點或用

服務生分享廚房機密 這些東西超噁 不要點或用
「1美元遺囑」防子女爭產 這招在美國流傳多年 原因...

「1美元遺囑」防子女爭產 這招在美國流傳多年 原因...