8月21日星座運勢 雙子獲好商機 雙魚貴人運佳

牡羊座

動小腦筋做些改變會有新發現。

整體運：★★★☆☆

與戀人的相處十分融洽。工作上比較忙碌，先計畫好輕重緩急再開始做，忙裡偷閒休息一下，能讓你保持充沛的精力持續戰鬥。投資上則要小心一點，草率行事會讓你後悔莫及，等時機成熟了再行動吧。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

換個角度思考，其實事情也沒有那麼糟。

整體運：★★★★☆

戀人對你的感情需索變多，讓你漸漸感到煩躁，應換個角度來看待，只要去想「對方是需要你」就能釋懷。很久沒聯繫的朋友打電話來，讓你喜出望外，有機會因朋友介紹而結識新朋友。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

雙子座

洞察力強，有機會獲得良好商機。

整體運：★★★★★

今天你顯得精力充沛，工作熱情高漲。正面磁場強烈，適合談生意，容易因氣勢過人而占據上風，如願達成共識。因懂得察言觀色而獲得商機的機率高，還有機會因工作關係而與有緣人結識喔！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

巨蟹座

應避免和對手的硬拚。

整體運：★★☆☆☆

對愛情有著強烈的渴望，但是心急吃不了熱豆腐，好時機還需耐心等待；沉浸在過去的成功之中，現實的重重阻力擺在面前，不敢付出行動；工作中會出現強勁的競爭對手，但與之硬拚卻難獲得成功，心平氣和於今天才是成功的保證。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

掌握方法技術，會讓事情事半功倍。

整體運：★★★☆☆

愛情升溫，單身者遇到興趣相投的異性，可主動靠近，感情會有正面進展。學習他人謹慎的處事方法，對你的財運會有不小的提升。工作時，你的態度對你的工作效率有直接的影響，不可馬虎行事。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

處女座

緬懷過去，但切忌沉迷於過去。

整體運：★★★★☆

今天的你就好像是一支蓄勢待發的利箭，對愛情有著強烈的渴望；沉浸在過去的輝煌當中，卻又害怕失敗而顯得畏首畏尾，不敢付出行動；工作際遇平淡，無波無瀾，卻過得相當順利。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

適合遠離人群。

整體運：★★☆☆☆

今天情緒波動大，公眾場所嘈雜的環境將會使你更衝動，無意說出來的話有可能對他人造成傷害，會使良好的人際關係大打折扣。何不開車去郊外兜兜風，四周的景色會有效安撫你激動的心情，也能靜心想想一些積鬱在心中的事情。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

運勢平順，多留意感情問題。

整體運：★★★☆☆

工作能輕鬆應對，而且有機會表現組織、領導才能，同事也多能順從你的安排。感情方面，已婚者頗看不慣另一半的表現，言語易起衝突，溝通時應注意自己的態度。今天可以花些錢請客，增進朋友間的情誼。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

射手座

壞脾氣在滋長，會讓好運從身邊溜走。

整體運：★★☆☆☆

單身者的愛情際遇良好，身邊的異性朋友頗多，讓你感覺眼花撩亂，談情說愛需有所選擇。財運欠佳，少了他人的幫助，讓你有些難以適應；雖然感覺學習辛苦，但家人的支持與鼓勵又讓你獲得不少動力。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

必要的謙虛有助於事業的發展。

整體運：★☆☆☆☆

單身者對自己要求太高，會讓身邊的異性感到壓抑，這樣反而嚇跑了他們；在合作者面前盡量表現得深沉些，凡事多留些心思，以免將來發生糾葛；學生族上課還是乖些的好，不然容易被點名批評。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

水瓶座

不必強人所難。

整體運：★★★☆☆

如需朋友或同事幫忙而對方有原因不方便幫時，切不可勉強人家，不然會弄得自己很尷尬或是弄得人家極不開心；單身者在朋友的Party中會對風趣幽默的異性比較留意；工作中對訂單的處理不確實，容易致使客戶所需貨物不能及時發出。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

心情開朗，享受甜美的生活。

整體運：★★★★☆

情感生活在平淡中帶著甜蜜滋味，讓你覺得相當舒心。今天貴人運不錯，會得到許多幫助，讓你在投資戰場上如魚得水。今天可對工作行程做出明確的安排，讓自己在時間上掌握得更好。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

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