我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

槍殺妻子死囚18日伏法 佛州今年第13次執行死刑

菲律賓校園槍擊2死9傷 學生帶2把槍進校 還全程拍攝

8月18日星座運勢 牡羊財運欠佳 獅子遇到貴人

科技紫微網
聽新聞
test
0:00 /0:00

牡羊座

有明確的堅守方案才能可望扭轉財運。

整體運：★★☆☆☆

運勢進入低潮，財運欠佳，不宜冒險投資，孤注一擲只可能帶來更壞的結果，還是耐心等待時機為妙。財運對你的桃花並無影響，有聚會就不要悶在家裡，出去走走，別讓好運溜走了。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

金牛座

今天不妨陪陪家人。

整體運：★★★★★

快要失去才會感到慌亂，幸好對方仍放不下這段感情，可也需要自己多做改變才能留得住他。以他人的經驗作為投資標的並非明智之舉，且今天的財運平平，難有突破。工作上易得他人相助，進步頗為明顯。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

雙子座

易有好事降臨的日子。

整體運：★★★★☆

財運較好，沒有大手筆的資金流入，卻因合理消費而節省不少開支。愛得越深，就越害怕失去對方，雖然感情穩定，卻又有些疲憊。工作上同事對你的信任有增無減，讓你獲得不少成就感。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

貴人助力強，逢凶化吉。

整體運：★★★☆☆

今天在工作上雖然會遇到一些困難，但能獲得上司、長輩照顧，讓你更有信心與動力攻克難關。戀愛中的人要多留意戀人的情緒變化，你的關心能化解他的憂愁。財運較弱，不宜借出錢財。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

富有幽默感，讓你人際關係極佳。

整體運：★★★☆☆

即使工作中出現失誤，也會有貴人幫你打圓場，進而讓你化險為夷。感情方面，單身者今天會收到意外驚喜，有機會展開一段新戀情。多參加晚上的聚會，易彰顯自己幽默詼諧的一面。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

處女座

情緒有些不穩定。

整體運：★★★☆☆

情緒低沉，會產生一種厭世的感覺，要調整心態，以樂觀積極的態度面對人生；正在追求異性的朋友會因為對方飄忽不定的態度有些洩氣，別輕易放棄；從事IT職業的人要注意適當的放鬆，不然容易頭昏腦脹。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天秤座

情緒波動較大，易受他人意見困擾。

整體運：★★☆☆☆

今天顯得沒有主見，有委曲求全的傾向。工作上因受意見困擾而猶豫不決，因而停滯不前。財運不佳，與他人有錢財交易時應注意索取票據，以免引發糾紛。夫妻感情出現小裂痕，但多因親友勸說而和好。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

防患於未然。

整體運：★★★★☆

今天的財運和事業運都比較不錯，洽談中的大筆生意在做足準備和預留空間後成功的機率很高；和他去人多的公園、廣場走走，看老夫老妻攜手步行的身影，「執子之手，與子偕老」的情感會在兩人心頭膨脹。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

射手座

情感豐富，桃花朵朵開。

整體運：★★★☆☆

溫柔、感性的一面顯露在外，很容易與異性親近，單身者有機會與心儀的對象譜出一段戀曲；戀愛中的人甜言蜜語不斷，激情燃燒。工作上會遇到掌控欲很強的人，只要不跟他硬碰硬，就能避免衝突。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

摩羯座

愛情甜蜜蜜。

整體運：★★★★☆

今天的桃花頗旺，單身者多出入人多的場所，極易吸引住異性的目光，戀愛中人則有機會享受到對方的甜蜜溫情；工作上缺乏動力，很難有所成就；今天下午去商場購物，得到意外收穫的機率很高。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

保持競爭力，捨棄得失心。

整體運：★★☆☆☆

今天容易被別人的一句話激怒，因為別人一句無心的話就影響一天的好心情很不值。戀愛中的人有機會收到對方寄來的禮物，欣喜之餘也要記得回饋對方。財運不錯，銷售人員會有不錯的銷售業績。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★★☆

雙魚座

陷於內鬥讓你吃不到好果子。

整體運：★☆☆☆☆

好勝心太重易與同事發生利益之爭而互不相讓，可能兩敗俱傷；與公婆或岳父母相處時，千萬別因對方不好聽的話而大動肝火，有誤會和他們說明就是；對孩子別太嚴苛，小心施壓得愈重他的叛逆心就愈強。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

星座運勢

上一則

超夢幻產房 佛州媽媽一邊陣痛一邊欣賞迪士尼煙火

延伸閱讀

8月7日星座運勢 金牛財運旺盛 天蠍投資幸運

8月7日星座運勢 金牛財運旺盛 天蠍投資幸運
8月12日星座運勢 雙子貴人相助 摩羯戀情升溫

8月12日星座運勢 雙子貴人相助 摩羯戀情升溫
8月6日星座運勢 獅子桃花運旺 處女運勢不錯

8月6日星座運勢 獅子桃花運旺 處女運勢不錯
8月17日星座運勢 巨蟹驚喜不斷 摩羯稱心如意

8月17日星座運勢 巨蟹驚喜不斷 摩羯稱心如意

熱門新聞

一對夫妻在郵輪上相識、成為戀人及結婚，都熱愛搭郵輪的兩人決定賣掉家當，以接續參加不同郵輪行程的方式把郵輪當家，住在海上。郵輪乘客示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Aleksandar Andreev ）

5旬夫妻賣光家當住郵輪 連續900天海上生活花費曝

2026-08-16 22:25
生肖鼠、生肖牛、生肖虎與生肖兔女性各有不同優勢，有人靠聰慧與靈活維持活力，有人憑穩重及內涵展現成熟韻味，也有人因熱情或親和力擁有良好人緣。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Dami Daramol）

年歲漸長仍保有好氣質 4生肖女人緣佳、魅力讓人難以忽視

2026-08-13 23:20
4生肖天生人緣好，善察言觀色、懂得關心他人，靠細膩心思與自然溝通，在朋友圈受歡迎，異性緣也旺。示意圖。（圖／123RF）

異性緣旺：4生肖超懂噓寒問暖 鼠靠幽默化解尷尬

2026-08-15 21:11
微博網友票選「近期最愛的劇」TOP10，左為「九門」、右為「天才，女友」。（取材自豆瓣）

網評近期最愛10部陸劇 陳偉霆「九門」衝上第四、冠軍無愧高顏值組合

2026-08-12 21:29
廚房紙巾使用起來方便快速又簡單，但包括濕盤子、地毯等八種物品不建議用廚房紙巾清潔，否則可能造成損壞。擦拭盤子示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@RDNE Stock project）

八種物品別用廚房紙巾清潔 擦濕盤子也NG

2026-08-11 21:25
雙魚座進入下半年後，過去付出的善意與努力可能逐漸收到回饋，例如曾經幫助過的人主動提供資源、合作機會或實質回報，讓財務狀況出現意外驚喜。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Vitaly Gariev ）

下半年低調累積更容易聚財 4星座收入表現看旺

2026-08-14 23:20

超人氣

更多 >
華人網紅罵中國20年 看洛杉磯像「殭屍末日」想回國道歉

華人網紅罵中國20年 看洛杉磯像「殭屍末日」想回國道歉
無痛存下一半以上收入 超級儲蓄者都用這4招

無痛存下一半以上收入 超級儲蓄者都用這4招
妮可基嫚19年婚姻告結親吐真實心聲 苦嘆「世事不公」

妮可基嫚19年婚姻告結親吐真實心聲 苦嘆「世事不公」
微軟高管當街遭槍殺 竟是前妻精心策畫

微軟高管當街遭槍殺 竟是前妻精心策畫
伊朗宣告轉守為攻 設期限要美國照辦 否則準備升級戰事

伊朗宣告轉守為攻 設期限要美國照辦 否則準備升級戰事