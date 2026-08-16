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中前總理朱鎔基18日火化 天安門將下半旗致哀

8月16日星座運勢 天秤積善可得福 天蠍今天是幸運日

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牡羊座

向他人表示愛心的好時候。

整體運：★★★★☆

今天異性緣頗好，戀愛中的人享受著對方的寵愛，彼此扶持讓雙方都感覺很溫暖；財運平順，理財時易得收穫；不想知道的事情反而會知道得越多，其實這未必是件壞事，這些對你的事業頗有助益。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

金牛座

面子大於裡子。

整體運：★★★☆☆

桃花來時，難免讓你有些得意，但猶豫不決又會錯過良緣；從事服務行業的人，憑藉和善的態度，會得到他人的讚揚；礙於面子，產生一筆不小的消費，事後又讓自己後悔不已。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

人際關係不太明朗。

整體運：★★★☆☆

今天對一些人和事看不慣，容易產生不滿情緒。有什麼話別憋在心裡，坦誠相告對雙方都有好處。實在不能說出，就找幾個知心好友聊聊，消除怨氣。別把壞情緒帶回家，無故向另一半發火不會有好結果。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

愛神降臨，情緒高昂。

整體運：★★★★★

今天異性緣佳，你迷人的笑容會讓周遭的人都覺得快樂，自己心儀的對象也會對你側目而視，注意趁熱打鐵，會有不錯的結果。財運方面尚佳，今天可逛逛商場，買下一些自己中意的東西，雖然有所花費，但換來好心情也是值得。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

獅子座

心情舒暢，在平淡中體會快樂。

整體運：★★★★☆

今天有得到原本不抱希望的金錢回報，存款指數向上攀升。股市或房地產方面的投資是很不錯的選擇。早、晚可去公園散步，呼吸清新的空氣，感受美麗的風光，你會感到神清氣爽，無比暢快。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

處女座

愛情不如想像中的完美。

整體運：★★★★☆

步入婚姻殿堂不久的情侶，在今天特別能體會到戀愛與婚姻的落差，調整心態是關鍵。財運不錯，正財的收入上漲快，對錢財的支配也合理。時間充裕的人可以去健身房做做運動，讓身體得到有效的鍛鍊。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天秤座

積善可得福。

整體運：★★★★☆

愛情運看好，之前新結識的異性，今天可望有進一步發展；諸多事宜可交付信賴之人去辦，將減輕你不少負擔；拿出一部分資金捐助慈善機構，幫助那些需要幫助的人，你必有福報。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

今天可是你的幸運日。

整體運：★★★★☆

有單身派對的人會遇到不錯的緣分，異性緣雖不高漲，但頗有種流水覓到知音的感覺；往日不太和諧的人際，今日有化干戈為玉帛的契機；雖財運尚不穩定，但也有小發一筆的機遇。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

射手座

有利獻出愛心，多幫助身邊的人。

整體運：★★★☆☆

今天容易受到流言蜚語的中傷，不要太在意，以免因別人的流言阻礙你前進的步伐；單身者今天會感到格外空虛，不能因此而放縱自己。財運較好，新的進財管道讓你收入頗豐，富足的時候可以獻愛心給需要幫助的人。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

摩羯座

與人交流的機會多，會接觸到各種類型的人。

整體運：★★★★☆

今天有機會發揮溝通才能，期間會遇到脾氣古怪的人，雖然讓你有些莫名其妙，但對方的一言一行對你也頗有好的影響。單身者與個性獨特的異性擦出愛情火花的機率高，想戀愛還需多了解對方。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★★

水瓶座

普通的一天，要勇於嘗試。

整體運：★★★☆☆

今天周遭圍繞著濃厚的戀愛氣息，如有親朋好友熱心為你介紹不妨一試，緣從天降的機率高；財富累積得太慢使你有些苦惱，緊盯著反倒沒有明顯的成效哦！學習需要父母盯梢執行，顯得有些被動。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

將愛換個方式說出來。

整體運：★★★☆☆

對喜歡的人無法開口表達愛意的話，精心挑選一份禮物送出去，他也能明白你的心意；財運通達，投資眼光敏銳，長線操作獲利更大；溝通運良好，不要憋在家裡，找朋友聚會聊天共度歡樂時光。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

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精華 FAQ

  • 天秤與天蠍的愛情運和人際互動都很亮眼，前者適合與新結識的異性進一步發展，後者則有化解舊有人際摩擦的機會，整體都屬於偏順的一天。

  • 巨蟹、獅子、摩羯與雙魚的財運都不錯，其中摩羯最旺，可能透過溝通或機會帶來收入；巨蟹與獅子也有花費與回報並存的好運，可把握投資或消費時機。

  • 雙子與射手要特別留意情緒管理，前者容易對人事不滿而影響伴侶關係，後者則可能受流言影響心情；建議坦誠溝通、少受外界干擾，避免讓負面情緒擴大。

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